Promesa de campaña: el Gobierno logró el superávit financiero por segundo año consecutivo

El Ministerio de Economía informó hoy que alcanzó por segundo consecutivo un superávit financiero, una situación que no sucedía desde hace más de 10 años. Las cuentas del Estado terminaron con un resultado positivo financiero de 0,2% del producto ($1,45 billones), mientras que el fiscal (sin contar intereses de la deuda) finalizó en 1,4% del PBI ($11,77 billones).

De esta manera, cumplió con la meta con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que pedía un superávit primario de 1,3%, aunque no logró llegar al objetivo que se autoimpuso de tener un resultado positivo de 1,6% del producto.

“Por segundo año consecutivo, luego de más de una década de déficit financiero, en el año 2025, el sector público nacional (SPN) acumuló superávit financiero. De este modo se consolida el ancla fiscal del programa de Gobierno, incluso con la eliminación de regímenes de percepciones y la reducción de impuestos a lo largo del año”, dice el comunicado del Ministerio de Economía.

El año pasado, el país tuvo la menor presión tributaria nacional de los últimos 19 años, según estimaciones privadas. Por lo tanto, el equipo económico hizo un esfuerzo mayor sobre los gastos, que algunos casos incluyó demora en los pagos y menores transferencias a las provincias.

La excepción a esta situación fue diciembre, donde hubo déficit financiero y los gastos crecieron más que los ingresos. En detalle, los ingresos totales alcanzaron los $12 billones, con un crecimiento nominal interanual de 22,3%, por debajo de la inflación de 31,5% para el mismo periodo.

Los recursos tributarios presentaron un crecimiento de 24,8%, con una recaudación por debajo de la inflación en aportes y contribuciones a la Seguridad Social (31,1%), Ganancias (28,4%) y el IVA neto de reintegros (26%), que son los tres tributos qué más ingresos generan al fisco.

Por arriba de la inflación estuvieron los ingresos correspondientes a los Débitos y Créditos (43,3%) –más conocido como impuesto al Cheque– y los derechos de Importación (43,3%)

“Cabe señalar que la comparación interanual en el total de recursos tributarios se ve afectada por la vigencia de impuestos que fueron reducidos a lo largo del 2025″, explicaron en el Gobierno.

Los gastos primarios, en tanto, alcanzaron los $14,95 billones y crecieron 33,8%, más que los ingresos y que la inflación. Las prestaciones sociales demandaron transferencias por $10,06 billones (39,4%). Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1,87 billones (14,2%).

Las transferencias corrientes alcanzaron los $4,22 billones (29,7%). Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de $870.190 millones (35,3%), mientras que las del sector público alcanzaron los $843.172 millones (7%).

Por último, los subsidios económicos se ubicaron en $957.213 millones (13,4%), donde los energéticos subieron 12,1%, mientras que los destinados al transporte lo hicieron en 19,7%.

“Se trata de la primera vez que se alcanzan dos años consecutivos de superávit financiero base caja desde 2008, y la primera de la serie histórica que comienza en 1993, obteniendo dicho resultado cumpliendo con la totalidad de los servicios de la deuda pública del Sector Público Nacional”, dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, en la red social X.