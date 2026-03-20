De compras: el grupo Macro se quedó con el banco de la familia Frávega

El grupo Macro concretó la segunda compra del año. A dos meses de sumarse a Personal Pay, ahora cerró la adquisición del Banco Sáenz, que estaba en manos de la familia Frávega (los dueños de la casa de electrodomésticos).

La operación implica el traspaso del 100% de las acciones que pertenecían a Liliana Mónica Frávega, Facundo Frávega y Luciano González-Lobo. Los compradores fueron el Banco Macro y la sociedad Fintech Digital LLC. El precio a pagar será igual al patrimonio neto del Banco Sáenz, cuyo monto todavía no fue determinado, más un plus de US$2 millones.

En la entidad que lidera Jorge Brito destacaron que la operación “se enmarca en la expansión de Banco Macro en el ecosistema digital y es complementaria a su reciente ingreso en Personal Pay -la billetera digital de Personal-, desarrollada por Telecom Argentina" (se trató de una asociación estratégica por el 50% de las plataforma).

Jorge Brito, presidente del Banco Macro

“Banco Sáenz operará como plataforma bancaria orientada a acompañar el crecimiento de este tipo de soluciones digitales, manteniendo una operación diferenciada que permita agilidad y flexibilidad”, precisaron en la entidad compradora.