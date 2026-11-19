Crearon los videojuegos oficiales de Lionel Messi, desarrollaron un estudio de moda virtual impulsado por inteligencia artificial y pronto viajarán a Washington para presentarse ante Donald Trump: así se sintetiza el recorrido del equipo de ingenieros argentinos detrás de Delfi, la startup que acaba de ser elegida como la mejor empresa emergente de la región.

La compañía, creada en 2024 por Ezequiel D’Amico (CEO), Federico Vidueiro (CTO) y Rafael Bronenberg (COO), combina inteligencia artificial generativa, gestión de propiedad intelectual y talento virtual para abastecer a más de 100 grandes marcas de América Latina.

El reconocimiento internacional llegó durante la SelectUSA Mexico Conference 2026 en Ciudad de México: la firma fue galardonada por un jurado encabezado por el subsecretario de Comercio de Estados Unidos, David L. Fogel, y el embajador Ronald Johnson. El premio incluye la presentación oficial de su modelo de negocios en la Casa Blanca ante la administración conducida por Donald Trump .

Los fundadores de Delfi presentarán su modelo de negocios en la Casa Blanca

“Que el gobierno de Estados Unidos elija a una startup argentina como la mejor de su competencia tecnológica demuestra el nivel de talento informático que hay en nuestro país. Vamos a Washington a mostrar que la próxima infraestructura de la moda global se construye desde Buenos Aires”, afirmó D’Amico.

La agencia de talentos que no existe en el mundo físico

A diferencia de las herramientas públicas de inteligencia artificial que generan imágenes aleatorias o imprecisas, Delfi combina una plataforma de inteligencia artificial con un servicio de producción de contenido para marcas de moda y compañías de comercio electrónico. Hoy tiene más de 100 clientes en América Latina, con presencia en la Argentina, Chile, Colombia, Brasil y México.

“Lo definiría como una agencia de talento virtual” , explicó D’Amico. El negocio tiene dos componentes: por un lado, desarrolla modelos virtuales registrados a nombre de la empresa, que las marcas pueden utilizar en sus campañas; por otro, produce imágenes y videos de prendas y productos a partir de material físico que recibe de sus clientes.

En la actualidad, sus modelos virtuales forman parte de las campañas y catálogos de marcas de primera línea: son la cara de Tommy Hilfiger en la región, de Tiendas París en Chile, y de firmas locales como Macowens y Devré. A su vez, la plataforma desarrolla clones virtuales autorizados de figuras del espectáculo y el deporte -como Hernán Drago, Maxi López o Andrés Calamaro-, permitiendo a las marcas licenciar identidades digitales con autorización expresa.

El proceso operativo busca eliminar la fricción logística de las producciones fotográficas tradicionales. Y un ejemplo concreto es el trabajo realizado con Cencosud en Chile: a partir de un envío de 10 cajas con unas 500 prendas físicas, pudieron generar el catálogo digital de temporada sin necesidad de estudios, fotógrafos ni desplazamientos. De esta manera, cuando la totalidad de la indumentaria llega a los depósitos para la venta, el material gráfico y el catálogo e-commerce ya están completamente procesados y listos para ponerse en línea de forma inmediata.

“El sistema es tan simple como pedir una pizza: pasamos a retirar las cajas con las prendas por las sedes de nuestros clientes y, en cuestión de días, entregamos entre 2000 y 3000 fotografías y videos de e-commerce listos para publicar”, detalló D’Amico.

Dellfi es un estudio de fotografía de moda que usa modelos y locaciones virtuales, ajustados a la necesidad de cada campaña

El modelo de cobro de Delfi se diferencia de algunas agencias de software tradicionales: la empresa no cobra por las imágenes generadas en etapa de prueba -que superan los 2 millones mensuales-), sino exclusivamente por las fotos finales publicadas y utilizadas comercialmente por sus clientes -ronda las 20.000 imágenes publicables por mes-. Para 2027, proyectan alcanzar los tres millones de imágenes publicables en el año.

Hoy, México se posiciona como el principal mercado de la startup por volumen de negocio y facturación, impulsado por el tamaño de su sector retail y la escala del e-commerce. Sin embargo, la operación técnica se concentra en Buenos Aires, combinada con redes logísticas descentralizadas en ciudades estratégicas como Medellín para la digitalización local de indumentaria.

Para D’Amico, la clave de la startup reside en la fidelidad del cómputo. Según indicó, mientras que una herramienta masiva de generación de imágenes procesa un archivo en pocos minutos, cada fotografía final entregada por Delfi requiere entre una y dos horas de cómputo intensivo.

“Hay mucho trabajo para que quede realmente perfecto. Toda la tecnología que ponemos está orientada a que no haya distorsión en los colores ni en ningún detalle. Este procesamiento garantiza la preservación exacta de las texturas (como la gamuza o el lino), el tono cromático real de las telas y la anatomía de los modelos sin distorsiones perceptibles para el consumidor”, indicó.

Del “efecto Messi” a la inteligencia artificial

El equipo fundador de Delfi acumula 15 años de trayectoria emprendedora conjunta. Formados en la Facultad de Ingeniería de la UBA, sus primeros pasos en el ecosistema tecnológico estuvieron marcados por la audacia comercial: crearon una compañía que definieron como “pionera” en la compra de licencias digitales de videojuegos para dispositivos móviles.

La empresa, que operaba bajo el nombre Rock N Roll Games, llegó a tener los derechos oficiales de videojuegos de Lionel Messi y de distintos equipos de la región, como River Plate y Boca Juniors. El modelo consistía en pagar por adelantado las licencias y luego comercializar los juegos. Para monetizarlos, también vendían espacios publicitarios dentro de las canchas virtuales, con anunciantes como Fox Sports y Banco Nación.

Tras cerrar esa etapa, el grupo cofundó EUDA, una compañía de soluciones de software que prestó servicios de transformación digital a gigantes del retail regional como Walmart y Cencosud.

Con el capital obtenido tras vender una porción estratégica de su empresa anterior y con la irrupción de la inteligencia artificial generativa a escala global, los socios identificaron en 2024 una oportunidad de negocio masiva en la intersección entre la imagen comercial, el comercio electrónico y los derechos de propiedad intelectual. De ese recorrido surgió Delfi.

“Una imagen hace vender más. Un buen producto con una buena imagen vende; un mal producto con una buena imagen puede vender, y una mala imagen puede arruinar la venta de un producto”, resumió D’Amico. A partir de esa premisa, los fundadores identificaron una oportunidad en la producción de contenido visual para el comercio electrónico, un segmento en el que las marcas necesitan generar cada vez más fotografías y videos.