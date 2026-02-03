Disney nombró a Josh D’Amaro como su próximo director ejecutivo

Josh D’Amaro, un veterano de Disney con 28 años en la empresa, con amplia experiencia en parques temáticos pero poca pericia en cine y televisión, sucederá a Robert A. Iger como director ejecutivo de la empresa, poniendo fin a una búsqueda que se prolongó casi tres años, informó la compañía el martes.

El consejo de administración de Disney votó por unanimidad para otorgarle el cargo a D’Amaro. Asumirá el 18 de marzo, fecha en la que Disney tiene previsto celebrar su reunión anual de accionistas. También se incorporará al consejo de la empresa.

D’Amaro, de 54 años, se desempeñó más recientemente como presidente de Disney Experiences, una división con US$36.000 millones en ingresos anuales que incluye parques temáticos, cruceros y productos de consumo, incluidos los videojuegos. La unidad de D’Amaro aportó aproximadamente el 60% de las ganancias de Disney el año pasado.

James P. Gorman, presidente del consejo de Disney, dijo en un comunicado que D’Amaro posee “esa rara combinación de liderazgo inspirador e innovación, un agudo sentido para las oportunidades de crecimiento estratégico y una profunda pasión por la marca Disney y por su gente, todo lo cual lo convierte en la persona adecuada para tomar el timón”.

Disney también ascendió a Dana Walden a presidenta y directora creativa ejecutiva, con efecto a partir del 18 de marzo. Walden, de 61 años, ha sido la principal ejecutiva de televisión de Disney (excluyendo ESPN), con supervisión conjunta del negocio de streaming. Disney señaló que su responsabilidad incluirá garantizar que “la narración y la expresión creativa en cada punto de contacto con la audiencia reflejen de manera coherente la marca”.

Walden será la primera directora creativa ejecutiva de toda la empresa en los 103 años de historia de Disney.

La sucesión ha estado pesando sobre la compañía desde 2022, cuando Iger —tras haber gestionado mal el proceso en 2020— salió de su retiro para retomar las riendas de Disney. Esta vez, un externo, Gorman, un veterano banquero de Wall Street, dirigió el proceso de planificación de la sucesión. Fue reclutado para incorporarse al consejo de Disney en 2024 como parte de la respuesta de Iger a los ataques de inversores activistas, uno de los cuales, Nelson Peltz, criticó duramente a la empresa por una planificación sucesoria descuidada.

Aunque la compañía consideró candidatos externos, la búsqueda se redujo a cuatro líderes internos: la Sra. Walden; Alan Bergman, jefe del negocio cinematográfico de Disney; Jimmy Pitaro, responsable de ESPN; y D’Amaro. La cuestión de si alguno de ellos ascendería al puesto máximo ha cautivado a Hollywood, que durante mucho tiempo consideró a la Sra. Walden como la candidata más viable.

Disney tiene un historial de transiciones de poder accidentadas. El predecesor de Iger cuando fue ascendido por primera vez a dirigir la compañía, Michael D. Eisner, intentó aferrarse a su cargo y finalmente dejó una empresa en dificultades. Durante su anterior mandato de 15 años como director ejecutivo de Disney, Iger pospuso su jubilación cuatro veces y pareció reacio a marcharse cuando finalmente lo hizo.

La última vez que Iger dio un paso al costado, rápidamente se desencantó de su sucesor, Bob Chapek, quien, al igual que D’Amaro, ascendió desde la división de parques temáticos de la empresa. La épica lucha de poder que siguió entre ambos desestabilizó a la compañía y terminó con el regreso de Iger a Disney.