“¿Qué harías si golpean la puerta de tu casa y cuando la abrís está Plim Plim?”. Esa fue la pregunta que, hace unos días, le hizo su terapeuta a Guillermo “Tita” Pino. El creador del personaje infantil no dudó: lo abrazaría y le agradecería mucho. Pero, ¿qué le diría Plim Plim a él? “Creo que me diría gracias por haber confiado cuando nadie confiaba”, relató en diálogo con José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION, durante el capítulo 12 de Negocios del Futuro, organizado por este medio.

Como El Consumo De Los Chicos De Hoy Proyecta El Futuro El Creador De Plim Plim Tita Pino

Publicista, productor y fundador de Spiritum Entertainment, Pino construyó una trayectoria profesional que incluyó su paso por la televisión, la realización de eventos con figuras internacionales como Maradona y Messi, y la producción de películas como Gilda y Papeles en el viento. Sin embargo, en 2011 dio vida a una creación que iría más allá de la Argentina: Plim Plim.

“Generamos contenidos que les damos y le daríamos a nuestros hijos”, afirmó Pino, y contó que empezó como una apuesta por transmitir valores y hábitos positivos a través de la música y se convirtió en un ecosistema de entretenimiento que, según sostuvo, supera los 2000 millones de visualizaciones mensuales. Y un detalle no menor: el traje de Plim Plim está inspirado en el Chapulín Colorado y el corazón en River Plate.

Cómo captar la atención de las nuevas generaciones

En un contexto en el que las audiencias están expuestas a una oferta de contenidos cada vez más amplia, uno de los grandes desafíos de la industria del entretenimiento es captar y sostener la atención del público. En el caso de los chicos, además, se produjo un cambio en la dinámica de elección: ya no es necesario esperar a un determinado horario para mirar un programa de televisión.

“Son los chicos los que eligen”, señaló Pino, y explicó que, si bien YouTube continúa siendo una plataforma fundamental para la compañía, se modificaron los dispositivos a través de los cuales se accede a los contenidos. Actualmente, más del 70% del consumo en la plataforma por parte de su público objetivo se realiza desde el televisor.

En YouTube, según detalló el empresario, Plim Plim compite con 48 millones de creadores de contenido en español; es el canal en español más visto del mundo y el cuarto a nivel global. Frente a este escenario, el diferencial, consideró, radica en la capacidad de convertirse en una buena compañía para los chicos y en un aliado para las familias. A su vez, el canal de cable cuenta con 33 millones de suscriptores en América Latina.

El hit

Con alrededor de 2000 millones de reproducciones, Abejita chiquitita se convirtió en uno de los grandes éxitos de Plim Plim. Pero, cuando el equipo desarrolló la canción, el objetivo no era alcanzar un récord de visualizaciones, sino transmitir la importancia de las abejas y su rol en la polinización. Según recordó Pino, algunos asesores consideraban que la palabra “polinizar” era demasiado compleja para el público infantil. La solución fue dividirla en sílabas e incorporarla a la canción.

El fenómeno refleja una de las particularidades del modelo de negocios de la compañía: la convivencia entre el análisis de datos y la intuición creativa. Si bien las métricas permiten identificar qué personajes y contenidos generan mayor interés, no todos los éxitos son predecibles. “Hay cosas que las estudiamos y hay otras que son muy intuitivas”, reconoció el empresario, quien destacó la importancia de otorgarles libertad a los artistas para que desarrollen nuevas propuestas.

Lo mismo pasó con El cangrejo no es un pez, una de las canciones que actualmente genera mayor interés entre los usuarios. “Todo el tiempo el público nos premia con los gustos”, explicó Pino, y señaló que esa información les permite adaptar su estrategia y definir a qué producciones destinarles mayor atención.

Hay canciones que, aunque todavía no alcanzaron grandes niveles de popularidad, representan valores que el empresario busca transmitir

Sin embargo, el éxito comercial no es el único indicador que considera relevante. También hay canciones que, aunque todavía no alcanzaron grandes niveles de popularidad, representan valores que el empresario busca transmitir, como el cuidado del medioambiente o la gestión de las emociones.

El desarrollo humano como filosofía de negocios

Detrás del crecimiento de Plim Plim existe un proceso de transformación personal. A partir de distintas frustraciones, Pino comenzó a explorar herramientas vinculadas con el desarrollo humano, la meditación y las prácticas holísticas. “Cuando ordenamos el adentro, el afuera se ordena”, reflexionó.

Esta concepción, según explicó, se trasladó a su manera de gestionar la compañía y de encarar los proyectos, independientemente de su magnitud. Las primeras obras de teatro de Plim Plim vendían apenas 30 entradas. Ahora, el personaje finalizó una gira por Estados Unidos en la que vendieron 16 funciones en 11 ciudades.

Es más, Plim Plim se juntó con figuras como Lionel Messi y participó del “Partido por la Paz” impulsado por el papa Francisco. Sin embargo, el empresario aseguró que el compromiso es el mismo cuando se trata de colaborar con una organización benéfica de menor escala. “Siempre tratamos de dejar lo mejor de nosotros”, enfatizó.

José Del Rio (LA NACION) junto a Guillermo “Tita” Pino, creador de Plim Plim Fabián Malavolta

De la IA a la inteligencia amorosa

En una industria en la que los costos de producción y animación pueden condicionar el desarrollo de nuevos proyectos, la inteligencia artificial aparece como una herramienta para ampliar las posibilidades creativas. Esta tecnología le permite desarrollar una mayor cantidad de propuestas por año e, incluso, recuperar marcas y personajes que forman parte del imaginario colectivo, pero que su regreso resultaba inviable por la inversión que requería la animación. Sin embargo, frente al avance tecnológico, el empresario reivindicó otro tipo de IA: “La mejor IA es la inteligencia amorosa, que te enseñó tu papá o abuelo”, señaló.

Sobre el futuro de Plim Plim, el productor destacó: “El límite es nuestra imaginación”. Entre sus aspiraciones aparecen la realización de una película, la creación de un parque temático y la expansión de 11 a 25 idiomas. A su vez, la compañía trabaja en una nueva temporada de 26 capítulos, con historias adaptadas a las nuevas infancias. “Cuando uno tiene ganas de sembrar algo y tiene determinación, se produce un poco de magia”, concluyó Pino.