Decathlon llega a la Argentina: ya hay fecha confirmada para la apertura del primer local

El regreso de Decathlon al mercado argentino toma forma con el avance de las obras en el complejo Al Río, en Vicente López, donde está prevista la apertura de su primera tienda. La fecha está fijada para finales de octubre, según confirmaron desde la compañía a LA NACION.

La cadena francesa de artículos deportivos acordó con Carrefour la instalación de su primera tienda dentro del complejo Al Río, en Vicente López. El espacio destinado a Decathlon abarca unos 3000 metros cuadrados, que comprende parte del antiguo patio de comidas y una sección del depósito del hipermercado.

El local simboliza el inicio de un ambicioso plan de expansión en el país. Desde la marca proyectan la apertura de alrededor de 20 locales en todo el país, con los dos primeros operativos antes de fin de año. A la fecha, otro de los posibles puntos de arriba es el shopping Soleil, en San Isidro , con el que se encuentran en negociaciones.

Decathlon vuelve a la Argentina de la mano de Grupo One

El retorno de la marca al país se da de la mano del grupo inversor Grupo One -liderado por el empresario Manuel Antelo junto a Sabine Mulliez y Pedro Aguirre Saravia-. Mulliez es una de las herederas del imperio Mulliez, una de las familias más acaudaladas de Francia, dueña de Decathlon y otras cadenas de retail como Leroy Merlin y los supermercados Auchan.

Grupo One ya opera la marca Decathlon en Uruguay y Paraguay -hace un año inauguró su primera tienda en el shopping de Paseo La Galería, de Asunción-. Por su parte, la marca francesa opera en forma directa en Brasil y Chile.

Decathlon está presente en 78 países, con más de 1700 locales

El local de Al Río no solo será la presentación formal de Decathlon en el país sino que también responde a un plan de inversión de US$200 millones anunciado por Antelo, destinado a real estate, logística y retail. El empresario está radicado en Uruguay desde hace más de 10 años, con inversiones que incluyen la representación de las marcas Renault y Nissan en aquel país.

Actualmente, la marca está presente en 78 países, con más de 1700 locales. Había llegado a la Argentina en 2000, con la apertura de una sucursal en el centro comercial Soleil, en San Isidro, aunque la crisis económica afectó sus planes y cerró su filial a fines de 2002.