Dejó un negocio floreciente en la Argentina, triunfa en España y hasta lo comparan con Messi

Los españoles que conocen el sector lo definen como “el Messi del diseño”. Jorge Pensi se fue de la Argentina a los 29 años, cuando tenía un local –“Altos”- en la Avenida Carlos Pellegrini en el que le iba “muy bien”. Cuarenta y siete años después está trabajando nuevamente para el país por un acuerdo con Interieur Formas, una fábrica y comercializadora de muebles para oficinas y casas con una larga trayectoria en el mercado.

La silla Toledo o la lámpara Regina -que están entre sus primeras creaciones- ya son íconos. Se vendieron miles e incluso son “copiadas” por distintos fabricantes. En diálogo con LA NACION desde Barcelona, Pensi plantea que siempre quiere que sus objetos lo “sobrevivan”, que sean “atemporales”. “Lo importante es que el objeto dure en el tiempo; nada peor que decir ‘Dios, ojalá no lo hubiera hecho nunca’”.

Los diseños de Pensi son ya íconos.

La lista de “atemporales” suma muchos diseños más, como la silla y el taburete Gimlet, la lámpara Bluebird, las vitrinas Glassbox o la cocina Plusmodo. “Nos vinimos con mi socio a España a empezar de cero; nos iba muy bien, pero ya veíamos venir la crisis de 1975 y sentíamos que estábamos estancados. Los proveedores nos pasaban presupuestos y a los días tenían que actualizarlos —recuerda—. Fuimos primero a Alicante, trabajé como interiorista y a los dos años ya estaba en Barcelona”.

En Barcelona se asoció con el arquitecto argentino Alberto Lievore y con Norberto Chaves y crean el Grupo Berenguer, con el que Pensi colaboró hasta 1984, cuando creó su propio estudio especializado en diseño de mobiliario, iluminación y montajes.

Lámparas y sillas que mantienen su actualidad pese al paso de los años.

“Es un equipo de diseño para España y para el mundo; ser reconocido internacionalmente es muy impresionante -cuenta-. Somos cinco y estamos todo el tiempo creando, aunque no todo se transforma en dinero; los diseñadores cobramos royalty y vivimos de lo que hemos hecho en el pasado, por eso lo que más tranquilo me deja es que productos de hace 30 años siguen estando vigentes hoy”.

Pensi -quien también es músico, con varios trabajos y recitales en su haber- sostiene que empezó “tocando timbres; acá no nos conocía ni Dios. Todos estos años fueron una pendiente suave”. El montaje en Valencia de la muestra para el Consejo Iberoamericano de Diseñadores de Interiores (CIDI) fue un primer reconocimiento, aunque él dice que no le aportó un volumen de clientes importante.

En el ‘86 diseñó la silla Toledo, que recién se produce en 1988; es el único producto creado en España que está en el Vitra Design Museum. “Allí empezó a generarse un nombre de afuera hacia adentro, empiezan los pedidos”, recuerda. Esa silla se sigue produciendo, ahora en polipropileno (la primera fue en alumnio), y se vende a unos 70 euros. El royalty es del 3% por cada una.

En Estados Unidos, por ejemplo, los royalties son por 13 años. Después de ese lapso ya las empresas no pagan. Pensi ya no firma contratos de ese tipo. En el resto del mundo, en general, son por tiempo indefinido. Con la pandemia estima que los ingresos -por la baja de ventas- cayeron 30%.

En 1997 Pensi recibió el Premio Nacional del Diseño en España. “Lo que soy como arquitecto lo aprendí en la Universidad de Buenos Aires, también me formé como persona; ya he vivido más años en España que en la Argentina, pero me sigo sintiendo argentino. Es una mezcla rara”, apunta.

Está entusiasmado con su trabajo para la Argentina. Alejandra Aczel, desde Interieur Forma, indica a LA NACION que conocen hace muchos años a Pensi y que han vendido ya sus productos. “Nos encantó la idea de trabajar con él. Tenemos un modelo que ya estamos desarrollando, un sillón de descanso con apoyapiés que sirve para casas y oficinas, el Tabasco. Por otro lado, una familia de sillones para lugares de estar, con respaldo alto y bajo”.

Pensi se especializa en mobiliario, lámparas y montajes.

Pensi diseña con “lápiz y papel y a mano; los 3D lo hacen mis compañeros”, se ríe. Para él, el diseño es su forma de vida, “un juego cotidiano de inventar objetos”. Tiene muchos diseños hechos sin producir y todavía, asegura, tiene sueños por cumplir.