Gonzalo Auza, socio Business Consulting de EY Argentina, dialoga con José Del Rio (LA NACION) Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

María Julieta Rumi Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de septiembre de 2020 • 17:07

En general, la creatividad se ve como un concepto opuesto a la organización o la disciplina, pero dos expertos en la materia hablaron de cómo todos pueden ser creativos si se trabaja en ello y hay un sistema que permita detectar y potenciar esa innovación. Desde una pyme argentina hasta un parque de Disney.

"La creatividad la tenemos todos por más que a veces se ponga énfasis en la creatividad de forma aislada. Hay un abordaje desde el design thinking en que no está reñida con la disciplina", afirmó Gonzalo Auza, socio Business Consulting de EY Argentina y fundador de Inter-Cultura, y explicó que el design thinking es un abordaje sistemático para innovar con técnicas de diseño, centrado en la persona. "Si tenemos en cuenta al cliente, a los empleados, los proveedores y nos centramos en eso y ponemos un método disciplinado, la creatividad aparece", añadió.

Auza estuvo presente en el evento "Empresas", organizado por LA NACION, y participó de un diálogo con el secretario general de Redacción del diario, José Del Rio, al que se sumó Andrés Ovalles, project manager de Walt Disney Imagineering, que se conectó vía Skype desde Orlando.

Ovalles es un imagineer, una posición que viene de las palabras en inglés imagine (imaginar) y engineer (ingeniero) y trabaja en un departamento de la compañía conformado por ingenieros, escritores, arquitectos, diseñadores gráficos, animadores y diseñadores de espectáculos, entre otros.

"Mi puesto es una mezcla de imaginación con ingeniería. Es un puesto que creó Walt Disney en el primer parque en California y ahora estamos a cargo de las atracciones en todo el mundo. Es muy productivo tener los diferentes puntos de vista que tenemos, ese diálogo, porque todo el mundo tiene creatividad. Seas ingeniero o artista", aseguró.

Y sobre su anterior puesto trabajando para la NASA, dijo que Disney se le parece. "En Imagineering tenemos más de 100 disciplinas y una de las cosas que más me gustó es la similaridad con la NASA. Allí se crea tecnología que no existe, al igual que en Disney. Cuando queremos hacer una atracción a veces no existe la tecnología para contar la historia.Es responsabilidad de este grupo crear la tecnología nueva para las proyecciones o los animatrónicos insertos en la atracción", contó.

Por último, Auza habló de las situaciones con las que se encontró muchas veces en empresas argentinas a cargo de Inter-Cultura.

"Trabajamos 15 años con empresas distintas y hay patrones, características en la Argentina comunes a todos. Si conecto con lo anterior, en el país está esa creatividad de 'lo atamos con alambre' en el buen sentido, por la positiva. Esto lo encontrás en empresas chiquitas y en gente tapada en grandes corporaciones. Hay gente valiosa a la que tal vez la organización no le dio la vía para desarrollar la creatividad", cerró.