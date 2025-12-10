Las mentes detrás de la plataforma argentina que redefinió la forma en la que se vende el arte

La digitalización atraviesa a todas las industrias y el arte no es una excepción: eso mismo percibieron Lucrecia Cornejo y Angie Braun, las creadoras de Diderot, la primera plataforma de ecommerce de arte contemporáneo de la Argentina. En el noveno episodio de Women Corporate Directors contaron la historia de cómo nació este proyecto, que hoy se expandió a varios países y cuyo impacto fue reconocido por medios internacionales.

“Las industrias estaban siendo transformadas por lo digital y el mundo del arte no iba a escapar a esa revolución. En ese entonces, empecé a pensar que, si a mí me apasionaba el arte y compraba obras, ¿qué pasaría si esas mismas piezas le pudiesen llegar a miles de personas, a través de la tecnología?“, explica Cornejo, licenciada en Marketing, al recordar los inicios de Diderot. Hasta ese momento, trabajaba en el mundo corporativo, desempeñándose en roles de tecnología y empezó a pensar en la posibilidad de combinar ambas pasiones.

Siendo hija de emprendedores, admite que “no tenía ese mundo idealizado y, de hecho, venía construyendo una carrera corporativa exitosa, por lo que fue difícil tomar la decisión”. Sin embargo, buscó a su amiga Angie, licenciada en Administración de Empresas, que conocía desde primer grado del colegio, pero que había emprendido un recorrido profesional distinto: creó distintas marcas de ropa, pero se sumó a la iniciativa de su amiga para concretar este “proyecto loco, porque, en su momento, la verdad que vender arte online en el país lo era”, agrega Braun.

Fundada en 2017, tomaron su nombre de Denis Diderot, filósofo, escritor y pensador francés, coeditor de la monumental La Enciclopedia, obra icónica de la Ilustración, junto con Jean Le Rond d’Alembert. Con sus reseñas de los salones de pintura en París creó lo que hoy se conoce como crítica de arte moderna. Para Diderot, el arte debía ser accesible, ya que creía que la sensibilidad artística no era privilegio de unos pocos, sino algo universal, idea que inspiró especialmente a estas emprendedoras para concretar su proyecto.

Angie Braun y Lucrecia Cornejo en el evento Woman Corporate Directors Fabián Malavolta

Hoy, su plataforma busca conectar dos mundos: la observación del arte, para que no quede reservada solamente a un grupo específico que maneja grandes sumas de dinero, y la venta de sus productos, para que puedan seguir produciendo.

Salto cuántico

Luego de la pandemia, reconocen que el proyecto se aceleró, gracias a que todas las industrias se volcaron a lo digital. Cinco años después de ese hito, cuentan que “en 2025 tuvimos la primera experiencia digitalizando la feria de arte de Salta, algo que queremos seguir haciendo, para acompañar el crecimiento de todas las regiones del país e ir digitalizando el arte propio de cada lugar”, explicó Braun.

También detallan que hoy cuentan con 120 artistas en la plataforma y tienen el objetivo de expandirlo a 500.000 en los próximos tres años. Su próximo gran desafío es crear la plataforma de referencia líder de artistas latinoamericanos para insertarlos en el mundo, algo que funciona como una vidriera de nuevos talentos.

No solo eso, sino que buscarán crecer en presencia en los mercados de la región y “si hoy estamos operando en tres mercados -México, Uruguay y Argentina-, en un futuro queremos representar a toda Latinoamérica, para poder vender y difundir el arte regional a clientes de todo el mundo, ya que es un reflejo de la sociedad, que es única”, detalló Cornejo.

Su apuesta no se queda ahí y cuentan que hoy se están abriendo a capital externo para acelerar el proyecto y poder “dar un salto cuántico y pasar de ser una plataforma que opera en tres mercados a ser la plataforma de referencia y excelencia de arte latinoamericano en el mundo”.