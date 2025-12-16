A 30 años del nacimiento de lanacion.com: la historia de un medio que nunca dejó de transformarse

Desde su lanzamiento en Internet en 1995, LA NACION fue pionera en la transformación digital del periodismo argentino; tres décadas después, lanacion.com sigue innovando para contar mejor la realidad y fortalecer el vínculo con sus lectores

El 17 de diciembre de 1995, cuando Internet todavía era una rareza doméstica y la palabra “sitio de noticias” no formaba parte del vocabulario cotidiano, LA NACION dio un paso que marcaría su historia: el lanzamiento de lanacion.com, uno de los primeros medios digitales de la Argentina y de América Latina. Treinta años después, aquel experimento pionero se convirtió en una de las plataformas informativas digitales más influyentes de la región y en el corazón de un ecosistema editorial en permanente evolución.

Multipremiado a nivel mundial por su producto tecnológico y los contenidos periodísticos, en sus inicios, el sitio era una extensión del diario en papel, con contenidos volcados casi de manera artesanal y una lógica todavía exploratoria. No había métricas en tiempo real, redes sociales ni teléfonos inteligentes. Había, sí, una convicción temprana: el periodismo tenía que estar donde estuvieran los lectores, incluso en un territorio nuevo, incierto y todavía sin reglas claras.

Con el paso del tiempo, dejó de ser un “espejo digital” para convertirse en una redacción propia, con identidad, lenguajes y rutinas específicas. Llegaron las coberturas en vivo, el periodismo de datos, los especiales multimedia, los newsletters, el audio, el video y, más recientemente, la inteligencia artificial aplicada al trabajo periodístico. Cada etapa supuso no solo cambios tecnológicos, sino también culturales: nuevas formas de narrar, de investigar y de dialogar con las audiencias.

Ese proceso de transformación constante se aceleró en la última década, con un foco cada vez más claro en la experiencia del lector y en la construcción de una comunidad de suscriptores. El lanzamiento de sucesivas versiones del sitio -hasta llegar a LN10, la más reciente- reflejó esa mirada: un diseño más ágil, personalizado, pensado para múltiples dispositivos y hábitos de consumo, pero sin resignar jerarquía editorial ni profundidad informativa.

Desde esa perspectiva, José Del Río, actual director de contenidos de LA NACION, suele definir la transformación digital del medio como un proceso continuo, más que como una meta cerrada. La evolución del sitio, plantea, no responde solo a cambios estéticos o tecnológicos, sino a una decisión estratégica: poner al periodismo y a los lectores en el centro, y usar la innovación como una herramienta para contar mejor historias complejas, relevantes y confiables. En ese camino, la tecnología -incluida la inteligencia artificial- aparece como un aliado para potenciar el trabajo de los periodistas, nunca para reemplazarlo.

A lo largo de estos 30 años, lanacion.com fue testigo y protagonista de momentos clave de la vida política, económica, social y cultural del país. Cubrió elecciones, crisis, cambios de gobierno, tragedias y celebraciones; investigó casos de corrupción; explicó transformaciones económicas y acompañó debates profundos de la sociedad argentina. También amplió su agenda: sumó ciencia, salud, educación, sustentabilidad, tecnología, lifestyle y deportes, con una lógica multiplataforma que hoy resulta natural, pero que fue pionera en su momento.

El crecimiento del sitio estuvo acompañado por una expansión del ecosistema digital de LA NACION: LN Juegos, LN+, LN 104.9 +música, newsletters, verticales temáticos (Bienestar, Movilidad, Propiedades, Campo, FuturIA y Qué Sale!, entre otros), podcasts, documentales, eventos y experiencias exclusivas para suscriptores. Todo con un objetivo común: ofrecer información confiable, análisis riguroso y formatos innovadores que respeten el tiempo y la inteligencia de los lectores.

Treinta años después de aquel 17 de diciembre de 1995, lanacion.com sigue siendo un laboratorio en movimiento. La esencia, sin embargo, permanece intacta: hacer periodismo independiente, de calidad y con vocación de servicio público, adaptado a cada época y a cada plataforma. La historia del sitio es, en definitiva, la historia de una redacción que entendió temprano que el cambio no es una amenaza, sino una condición permanente del oficio.

Y que, aun en medio de transformaciones tecnológicas vertiginosas, el valor central sigue siendo el mismo: contar la realidad con rigor, contexto y responsabilidad.