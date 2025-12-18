Cambios en el mercado de auditorías

En línea con su plan de crecimiento estratégico en el corto plazo, la firma de auditoría y consultoría Russell Bedford Argentina anunció la integración de PKF Audisur a su estructura. La fusión implica la incorporación inmediata de 50 profesionales que se suman a los equipos existentes, lo que eleva la nómina total de la compañía a más de 300 empleados en el ámbito local.

La firma, que actúa como miembro local de la red Russell Bedford International —una organización con presencia en más de 100 países y un capital humano global que supera los 11.000 colaboradores—, busca con este movimiento reforzar su posición entre las firmas líderes de auditoría, consultoría y servicios profesionales del país.

“Esta integración refleja el dinamismo y el crecimiento sostenido de Russell Bedford Argentina, ya que nos permite sumar conocimiento especializado, ampliar nuestras áreas de práctica y elevar aún más la calidad del servicio que ofrecemos. Además, se enmarca en nuestro plan de expansión a corto plazo, orientado a fortalecer nuestros equipos, crecer regionalmente y consolidar nuestra presencia entre las consultoras líderes del mercado argentino”, sostuvo Ariel Goñi, socio de la firma.

A partir de esta fusión, ambas organizaciones unificarán sus capacidades y empezarán a operar bajo la marca Russell Bedford Argentina. Con esta operación, buscan reforzar la presencia en sectores estratégicos como Entidades Financieras, Fideicomisos y Calificadoras de Riesgo, además de aportar nuevas capacidades para complementar la actual oferta de servicios en el área de Corporate Finance.

También potenciarán la atención a los clientes del interior del país, ya que abre la puerta para incorporar oficinas en Rosario, Córdoba y Salta, lo que significaría un salto en la cobertura geográfica de la firma.

“Mediante esta operación, nuestra firma en la Argentina ratifica su marcada tendencia de crecimiento. Sin lugar a dudas, dentro de nuestra organización internacional, la firma argentina es la que registra uno de los mayores crecimientos en los últimos años, tanto en tamaño como en variedad de servicios y especializaciones”, remarcó Daniel Ryba, presidente global de Russell Bedford International.

Actualmente, la empresa figura en el puesto número siete en la Argentina dentro del ranking elaborado por el International Accounting Bulletin (Boletín Internacional de Contabilidad en español) para las firmas de auditoría y consultoría.

De cara a los clientes de PKF Audisur, la transición se planteó de manera ordenada y progresiva: en una primera etapa, continuarán siendo atendidos por los mismos socios y equipos profesionales con los que venían trabajando, garantizando la continuidad operativa. Gradualmente, se incorporará la estructura de Russell Bedford, lo que permitirá a los clientes acceder a una oferta ampliada de servicios y a capacidades técnicas adicionales.

Además, según explicaron, aquellos con operaciones o proyección internacional contarán con el acompañamiento de equipos altamente capacitados en normas internacionales, diseño e implementación de estructuras societarias regionales y globales, y servicios de International Tax, respaldados por la red global de Russell Bedford International. La unificación física de los equipos en nuevas oficinas está prevista para abril de 2026.

“La incorporación de los equipos de PKF Audisur forma parte del plan estratégico de crecimiento e inversión de Russell Bedford Argentina, que contempla nuevas operaciones en evaluación, un robusto programa de desarrollo tecnológico y un proceso integral de eficientización que incluye la certificación ISO 27001”, indicó Leandro Justo, socio de la firma.