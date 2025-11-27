Dia suma una nueva unidad de negocios y desembarca en el Movistar Arena

La cadena de supermercados Dia dio un paso poco habitual para una cadena de retail y se metió por primera vez en el negocio gastronómico. La compañía inauguró un espacio en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde comercializará pizzas individuales y maní marca Dia y realizará activaciones pensadas para quienes asisten a los shows.

Se trata de un movimiento que combina marketing experiencial, construcción de marca y ampliación del negocio, en un contexto donde las empresas del consumo masivo buscan nuevas formas de fidelizar y diferenciarse. El nuevo puesto está ubicado sobre la entrada principal del estadio, sobre la calle Humboldt, y aspira a convertirse en “la parada previa obligada” antes de cada recital.

“Esta es una propuesta muy innovadora. Tenemos más de 1000 tiendas en todo el país, pero estamos sumando puntos de encuentro para no solo ofrecer productos de gran calidad y a precios accesibles, sino también para estar cerca de nuestros clientes. Nuestro propósito es estar cada día más cerca de sus necesidades y de la compra cotidiana, pero para nosotros también es muy importante estar cerca de estos momentos especiales. Esta es una gran ventana para dar a conocer nuestros productos Dia en una situación de consumo diferente”, señaló Analía Mikati, directora de Marketing y Fidelización de Dia Argentina.

La propuesta se enmarca en el concepto “Tu Dia vibra con el mejor sabor” y fue desarrollado en asociación con el equipo gastronómico del Movistar Arena. “Diseñamos una propuesta foodie con sello propio. Somos los únicos que vamos a vender pizzas dentro del estadio”, añadió Mikati.

Analía Mikati (Dia): "Esta es una gran ventana para dar a conocer nuestros productos"

El estadio -por donde pasan unas 15.000 personas por función y un promedio de 15 shows por mes- se convirtió en una vidriera estratégica. Además del punto gastronómico, el espacio incluye mesas para esperar el show, estaciones gratuitas para cargar el celular y un photo opportunity que apunta a potenciar la difusión orgánica en redes.

Una cadena con antecedentes en experiencias

El desembarco en el Movistar Arena no es un hecho aislado sino parte de una estrategia de largo plazo. Dia lleva más de una década desarrollando iniciativas de cercanía que van más allá de la compra cotidiana.

Todo comenzó con encuentros íntimos con clientas -las llamadas “Expertas en Ahorro”- y luego escaló a megaeventos gratuitos en el Gran Rex y el Luna Park. Con esa base, la cadena lanzó el Expertas Tour, un camión que recorrió provincias para acercar su propuesta de valor.

En los últimos años, la marca amplió estas activaciones a espacios de verano e invierno. Durante tres temporadas, desarrolló activaciones en la Costa Atlántica y en dos ocasiones levantó también la mano en el Parque de Invierno organizado por el Gobierno porteño.

“Creemos que estas acciones generan un vínculo emocional y nos permiten construir desde otro lugar, más allá de lo transaccional y de lo meramente funcional, que genera fidelidad y nos permitirá captar nuevos clientes”, sintetizó Mikati.