Duplicate: el “Tinder” de la publicidad creado por dos argentinas que ahora busca conquistar Europa

En publicidad, encontrar al socio creativo adecuado puede ser casi tan importante como conseguir un buen trabajo. Las agencias suelen organizar sus equipos creativos en duplas, generalmente integradas por un redactor y un director de arte, que trabajan juntos en campañas, concursos y festivales y, muchas veces, se trasladan de una agencia a otra.

Ese vínculo profesional, que tiene mucho de química y de compatibilidad personal, fue el punto de partida de Duplicate, una plataforma de networking creada por Lola Vázquez y Stefanía Messina (23), dos jóvenes argentinas que se conocieron en 2021 cuando cursaban la licenciatura en Publicidad en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Duplicate nació como un proyecto de startup para una materia de la facultad, enfocado en cambiar la manera en que los creativos encuentran a su “media naranja” profesional. Dio su salto fuera de las aulas en noviembre del año pasado, cuando realizaron su primer evento presencial de citas rápidas con apenas 15 personas en la misma universidad.

Y desde entonces, su impacto se multiplicó: a la fecha, el emprendimiento ya reunió a más de 300 profesionales en siete ediciones y ahora se prepara para cruzar el Océano Atlántico .. En octubre, las fundadoras llevarán Duplicate a España, donde realizarán encuentros en Madrid, Barcelona y Valencia.

Duplicate ya reunió a más de 300 profesionales en siete ediciones

En diálogo con LA NACION, Lola Vázquez y Stefanía Messina explican las claves del emprendimiento.

1. Atacar un “dolor” estructural de la industria

Tras graduarse en 2024, y habiendo consolidado su propia dupla con pasos por agencias como HOY Buenos Aires, Don By Havas, Anita y Vega, y actualmente Zurda Agency, Vázquez y Messina experimentaron en carne propia la dificultad de encontrar un socio creativo idóneo.

“ En la industria hay muchos creativos que están solos y, por esa razón, no se lanzan a hacer proyectos , entrar en agencias o participar en festivales. El proceso tradicional para buscar un socio implica scrollear infinitamente en LinkedIn, mandar mensajes fríos en grupos de WhatsApp o tomar costosos cursos sin garantía alguna de conectar realmente con alguien en lo laboral y personal”, explicaron las fundadoras.

Juntas ya compitieron y ganaron diferentes festivales de la industria. Entre ellos, el festival Diente (organizado por el Círculo de Creatividad Argentina), la primera edición de Effie College (con una idea para Stella Artois) y el certamen Potenciando Creativas.

2. Gamificación adaptada al nicho

Duplicate propone conectar a los creativos a través de una experiencia presencial dinámica y descontracturada: utiliza un formato de speed dating (citas rápidas): en una mesa de banquete larga, los redactores se sientan de un lado y los directores de arte del otro, y tienen exactamente ocho minutos para conocerse.

Para las emprendedoras, la clave del éxito radica en el diseño de dos juegos de cartas exclusivos creados “por publicitarios para publicitarios” , pensados para romper el hielo de forma asertiva. Por un lado, “2 por 1”, diseñado para evaluar la afinidad personal y publicitaria: las preguntas cruzan dilemas cotidianos (como Lego vs. Barbies) con realidades de la profesión (como la tensión de trabajar en una agencia independiente frente a una multinacional o los audios de WhatsApp infinitos). Por otro lado, “Briefeate”, un juego que desafía a los participantes a idear campañas combinando marcas conocidas con efemérides extrañas (ej. el Día Mundial de las Medias Perdidas o el Día de los Ovnis).

3. Validación B2B y exportación de propiedad intelectual

Lejos de ser un mero entretenimiento, el desarrollo de estos juegos involucró un exhaustivo análisis de insights (las “verdades ocultas” de la profesión). Y esto les permitió empaquetar y comercializar las cartas como un producto físico independiente de los eventos. El mayor salto lo dio cuando la escuela de creatividad Brother adquirió los juegos de cartas para equipar sus sedes de España (Madrid, Valencia, Barcelona) y Portugal (Lisboa).

Para concretar esta exportación, las fundadoras realizaron un trabajo de “adaptación cultural” para traducir los modismos de las cartas del lunfardo argentino a los modismos españoles y al idioma portugués, demostrando que la necesidad de conexión es universal pero el humor y el lenguaje son locales.

4. Escalabilidad tecnológica

Para dar un “segundo click” y consolidar las conexiones hechas en los eventos, las fundadoras se encuentran desarrollando Duplicate App. La app digitalizará la experiencia bajo un modelo similar al de Tinder : los usuarios podrán deslizar perfiles, ver portfolios integrados, seniority y responder los juegos de cartas en línea.

Además, el modelo contempla dos líneas de negocio digitales. Por un lado, sección para reclutadores: Las agencias podrán pagar por un módulo especial que les permitirá buscar, filtrar y matchear directamente con duplas creativas disponibles, evitando la lejanía y formalidad de plataformas genéricas. Y por otro lado, publicidad dirigida: la app contará con pauta publicitaria nativa, pero enfocada en los formatos largos e innovadores que los mismos publicitarios consumen y disfrutan.