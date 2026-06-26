Economía del conocimiento: las exportaciones superaron por primera vez los US$10.000 millones

La economía del conocimiento alcanzó un nuevo hito. Por primera vez desde que existen registros, las exportaciones del sector superaron la barrera de los US$10.000 millones en un período de 12 meses.

Según datos difundidos por Argencon, la entidad que agrupa a las principales empresas del sector, las exportaciones anualizadas al cierre de marzo alcanzaron los US$10.085 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 11,7%.

Con ese desempeño, la economía del conocimiento se mantiene como el tercer complejo exportador del país, solo por detrás del agro y la energía , en un contexto en el que la generación de divisas vuelve a ocupar un lugar central para la economía argentina.

El crecimiento fue impulsado por todos los segmentos de la actividad, aunque los servicios profesionales concentraron la mayor parte de las ventas al exterior. El rubro -que incluye áreas como contabilidad, ingeniería, diseño, marketing y servicios legales prestados desde la Argentina a clientes internacionales- representó el 63,7% del total exportado, con ingresos cercanos a los US$6500 millones.

Los servicios profesionales concentraron la mayor parte de las ventas al exterior Blue Planet Studio - Shutterstock

El segundo gran motor continúa siendo la industria informática. De acuerdo con datos de Argencon, las exportaciones de software, programación, videojuegos, servicios tecnológicos y soporte especializado se acercan a los US$3000 millones y mantienen una trayectoria de crecimiento sostenida, impulsada por la demanda global de soluciones digitales.

“Que la economía del conocimiento haya superado por primera vez los US$10.000 millones en exportaciones confirma la capacidad de la Argentina para competir globalmente a partir del talento, la innovación y la calidad de sus recursos humanos”, señaló Sebastian Mocorrea, presidente de Argencon.

El ejecutivo agregó que el escenario internacional plantea nuevos desafíos por el avance de la inteligencia artificial generativa, aunque también abre oportunidades para países con capital humano especializado. “Es un contexto cada vez más competitivo, pero también con múltiples oportunidades que la Argentina muestra capacidad para capitalizar”, afirmó.

Más allá del récord, el dato confirma una tendencia de largo plazo. A diferencia de otros sectores más expuestos a los ciclos económicos o a los precios internacionales de las materias primas, la economía del conocimiento logró sostener una trayectoria de crecimiento durante más de dos décadas, apoyada en la exportación de servicios intensivos en conocimiento.

Para Leandro Mora Alfonsín, director ejecutivo de Argencon, el desafío ahora pasa por transformar este récord en una plataforma de crecimiento. “El sector demostró una notable resiliencia y una trayectoria de crecimiento sostenido durante más de dos décadas. Este logro debe ser entendido como un punto de partida para seguir ampliando nuestra presencia internacional, generar más empleo de calidad y consolidar a la Argentina como un proveedor global de servicios basados en el conocimiento”, señaló.