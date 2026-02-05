Efectivo Sí vende 17 sucursales a Banco Columbia

Efectivo Sí se achica. La entidad financiera, que forma parte del Grupo Galeno desde hace casi una década, le vendió 17 sucursales y la totalidad de su operatoria a Banco Columbia.

La operación -comunicada a través de un hecho relevante en la Comisión Nacional de Valores (CNV)-, implica el traspaso de los fondos de comercio de casi un tercio de la red física de Efectivo Sí.

“La sociedad celebró un acuerdo con Banco Columbia por el cual se acordó la transferencia parcial de fondo de comercio por el cual la mencionada entidad adquiere la operatoria de 17 sucursales de nuestra sociedad, manteniendo los locales, mobiliario y los clientes personas humanas, sus cuentas, tarjetas de crédito, préstamos y toda operación activa y pasiva en las mismas registradas, así como ciertos activos (préstamos) y pasivos (plazos fijos) de otras sucursales no transferidas”, precisa el comunicado.

Efectivo Sí -que opera bajo la razón social Compañía Financiera Argentina- está enfocada en el sector no bancarizado de la población. Según lo detallado en su sitio web, ofrece servicios financieros a más de 400.000 clientes a través de una red de 61 sucursales y más de 700 puntos de contacto, entre comercios adheridos, comercializadoras, stands de venta y acuerdos con organismos.

Pases de manos

La compañía forma parte de Grupo Galeno -liderado por Julio Fraomeni- desde hace casi una década. En 2018, a través de su subsidiaria Galeno Capital, le compró la empresa a Banco Galicia e ingresó así al negocio de las financiaciones al consumo, a la vez que buscaba incursionar en el crédito a pequeñas y medianas empresas (pymes).

Previamente, en 2008, Grupo Galicia le había adquirido el negocio el gigante American International Group (AIG), en lo que representó una apuesta al consumo. Lo hizo asociado al fondo de inversión Pegasus, después de una puja en la que logró desplazar a competidores locales