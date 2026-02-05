LA NACION

Efectivo Sí vende 17 sucursales a Banco Columbia

La entidad financiera del Grupo Galeno se desprendió de parte de su negocio; la firma está enfocada en el segmento de préstamos minoristas

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
La financiera del Grupo Galeno le vendió 17 bocas de atención a Banco Columbia
La financiera del Grupo Galeno le vendió 17 bocas de atención a Banco ColumbiaCNI - CNI

Efectivo Sí se achica. La entidad financiera, que forma parte del Grupo Galeno desde hace casi una década, le vendió 17 sucursales y la totalidad de su operatoria a Banco Columbia.

La operación -comunicada a través de un hecho relevante en la Comisión Nacional de Valores (CNV)-, implica el traspaso de los fondos de comercio de casi un tercio de la red física de Efectivo Sí.

"Crisis del vino". Bodegas Bianchi tomó nuevas medidas para evitar el concurso de acreedores

“La sociedad celebró un acuerdo con Banco Columbia por el cual se acordó la transferencia parcial de fondo de comercio por el cual la mencionada entidad adquiere la operatoria de 17 sucursales de nuestra sociedad, manteniendo los locales, mobiliario y los clientes personas humanas, sus cuentas, tarjetas de crédito, préstamos y toda operación activa y pasiva en las mismas registradas, así como ciertos activos (préstamos) y pasivos (plazos fijos) de otras sucursales no transferidas”, precisa el comunicado.

Efectivo Sí -que opera bajo la razón social Compañía Financiera Argentina- está enfocada en el sector no bancarizado de la población. Según lo detallado en su sitio web, ofrece servicios financieros a más de 400.000 clientes a través de una red de 61 sucursales y más de 700 puntos de contacto, entre comercios adheridos, comercializadoras, stands de venta y acuerdos con organismos.

Pases de manos

La compañía forma parte de Grupo Galeno -liderado por Julio Fraomeni- desde hace casi una década. En 2018, a través de su subsidiaria Galeno Capital, le compró la empresa a Banco Galicia e ingresó así al negocio de las financiaciones al consumo, a la vez que buscaba incursionar en el crédito a pequeñas y medianas empresas (pymes).

Previamente, en 2008, Grupo Galicia le había adquirido el negocio el gigante American International Group (AIG), en lo que representó una apuesta al consumo. Lo hizo asociado al fondo de inversión Pegasus, después de una puja en la que logró desplazar a competidores locales

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Negocios
  1. Bodegas Bianchi tomó nuevas medidas para evitar el concurso de acreedores
    1

    Bodegas Bianchi inicia un proceso de reordenamiento de deudas en medio de la crisis del vino

  2. Transportadora de Gas del Norte reclutó a un hombre histórico de Techint como director general
    2

    Horacio Pizarro asumió como director general en TGN

  3. Con la industria textil en crisis, el canal es uno de los pocos segmentos en expansión
    3

    Nuevo mapa del negocio del outlet: más marcas, nuevas estrategias y un consumidor que busca precio

  4. Grupo Libertad cerró el Fresh Market del shopping DOT
    4

    Grupo Libertad cerró el Fresh Market del shopping DOT