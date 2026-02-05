Bodegas Bianchi inicia un proceso de reordenamiento de deudas en medio de la crisis del vino

En un mercado vitivinícola que atraviesa su momento más delicado en la última década, Bodegas Bianchi activó un plan para asegurar su continuidad operativa. La compañía fundada en 1928 -uno de los nombres históricos de San Rafael- inició un proceso de reordenamiento y reperfilamiento de deuda.

“Frente al escenario de estrés financiero generado por el contexto macro que afecta a toda la industria y su impacto en la operatoria diaria de la organización, el Directorio resolvió iniciar un proceso de reordenamiento y reperfilamiento de pasivos, con el propósito de preservar el valor del negocio y garantizar un abordaje responsable y transparente con todas las partes involucradas”, explicaron desde la empresa en un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores.

Para llevar adelante el proceso, la empresa contrató a Southern Cone Partners y EY como asesores financieros, y al Estudio Beccar Varela como asesor legal. El plan contempla ordenar compromisos, optimizar recursos y llegar a acuerdos que permitan estabilizar la operación, no solo para atravesar esta coyuntura de mercado, sino también de cara al futuro.

En paralelo, desde Bodegas Bianchi explicaron que avanzan en conversaciones con proveedores comerciales y acreedores financieros para acordar un plazo de gracia que le permita completar la elaboración del citado plan integral.

Bianchi es una de las contadas bodegas líderes que permanece en manos de la familia fundadora

En el comunicado, aclaran además un punto sensible para los inversores: el pago del capital correspondiente a las Obligaciones Negociables Serie I, Clase II, cuyo vencimiento opera el domingo 8 de febrero, será afrontado por las entidades garantes, según lo previsto en el prospecto de emisión. Los tenedores, señala el texto, no deben realizar ningún trámite adicional.

La decisión llega días después de que la bodega mendocina anunciara una reestructuración de sus pagos para evitar caer en el concurso de acreedores. “Con esta medida, se busca mantener las relaciones comerciales que tenemos con proveedores desde hace décadas y evitar una medida extrema como presentarse en concurso”, explicaron fuentes de la bodega consultadas por LA NACION.

Bianchi es una de las contadas bodegas líderes que permanece en manos de la familia fundadora. La firma nació en 1928, de la mano del inmigrante italiano Valentín Bianchi. A lo largo de los casi 100 años de historia la bodega se consolidó como uno de los jugadores más relevantes de la industria, con marcas como Don Valentín Lacrado, Famiglia Bianchi, Enzo Bianchi y Bianchi Particular. La empresa además fue una de las pioneras en el segmento de vinos frizzantes, con el lanzamiento de New Age en la década del ‘90.

En la industria vitivinícola, los problemas financieros no son exclusivos de Bodegas Bianchi. Estos alcanzaron también a Bodega Norton, que solicitó la apertura de un concurso de acreedores a finales de 2025; y de Casa Montes, que reconoció que enfrenta embargos en sus cuentas y una deuda millonaria.