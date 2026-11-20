El Club de la Milanesa dio un nuevo paso en su expansión. Un año después de haber sumado a Lionel Messi como socio, la cadena argentina inauguró una nueva planta de producción, con la que busca multiplicar por 10 su capacidad, abastecer a su red de locales y avanzar hacia otros canales de comercialización.

Según informaron a LA NACION, el proyecto demandó una inversión de US$4,5 millones . Se trata de la mayor inversión productiva de la compañía desde su creación y fue financiada casi en su totalidad con capital propio.

Ubicado en Tigre, provincia de Buenos Aires, el centro tiene una superficie cercana a los 5000 metros cuadrados y una capacidad potencial de hasta cinco millones de milanesas por mes. Asimismo, incorpora tecnología orientada a estandarizar los procesos, simplificar la elaboración y adaptar la producción a distintos canales de venta.

El Club de la Milanesa invirtió US$4,5 millones en una planta

La apuesta se inscribe en un contexto de contrastes para el sector gastronómico, marcado por la apertura de nuevos locales, pero también por los reclamos de empresarios ante la caída del consumo. Según datos del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, la actividad de los restaurantes tradicionales porteños registró durante el primer semestre un nivel 2% inferior al del mismo período de 2025 y 14,4% por debajo de 2023. En el sector, algunas estimaciones informales hablan de caídas de hasta el 20% en las ventas.

Fundada por Federico Sala, Santiago Magliano y Celina Rosso, El Club de la Milanesa abrió su primer local en 2006, en el barrio porteño de Belgrano, con una propuesta de comida para llevar. La especialización en un solo plato fue ganando espacio en el mercado gastronómico local, primero a través del delivery y luego con distintos formatos de restaurantes y un modelo de expansión basado en franquicias.

En julio del año pasado, Messi se incorporó al grupo como cuarto socio. La operación incluyó el negocio en su totalidad, tanto en los mercados en los que ya estaba presente como en aquellos a los que proyecta llegar.

El Club de la MIlanesa fue fundado en 2006 por Federico Sala, Santiago Magliano y Celina Rosso

“Durante estos 20 años aprendimos a llevar un producto de elaboración artesanal a una escala cada vez mayor. Este centro reúne ese aprendizaje y nos permite dar el próximo paso: crecer con más capacidad y más control sobre lo que hacemos, cuidando el producto que nos trajo hasta acá”, señaló Rosso.

De los restaurantes al consumo en el hogar y la expansión

El objetivo del proyecto es abastecer a su red conformada por alrededor de 80 locales en la Argentina y desarrollar una línea de milanesas para consumo en el hogar. Según anticiparon, el lanzamiento está previsto para marzo de 2027. En una primera etapa, los productos serán comercializados a través del canal online de supermercados, con PedidosYa Market como primer socio comercial.

El desembarco en nuevos mercados es otro de los ejes de crecimiento de la cadena. Actualmente, la empresa tiene presencia en la Argentina, Uruguay y Estados Unidos, donde abrió su primer local en Miami en 2024 y en las próximas semanas cortará las cintas del cuarto. Para 2027, proyecta llegar a España, un mercado que marcará su entrada en Europa.

Además, la cadena prevé ampliar su presencia en Sudamérica. “Ya hay conversaciones en marcha y esperamos poder anunciar nuevas ubicaciones en los próximos meses”, deslizaron.

La planta tiene una capacidad potencial de producción de hasta cinco millones de milanesas por mes

La apuesta industrial llega después de una etapa de revisión del negocio. En los últimos años, la empresa reorganizó sus procesos y trabajó en una reconversión de su propuesta gastronómica, con cambios en el producto, la estética de los locales y la experiencia de los clientes.

“Durante la pandemia, abrimos muchos locales muy rápido. Eso aceleró procesos que no nos terminaron de convencer. Hace un año y medio decidimos volver a la receta original y repensar nuestra identidad. El relanzamiento incluyó cambios en el producto, en la estética de los locales y en la experiencia general”, explicó Rosso a fines de 2024.

La inversión incluye, además, infraestructura destinada a mejorar el uso de los recursos y reducir el impacto ambiental de la operación. Según informaron, los cambios en envases y otros elementos ya implementados le permitieron reducir su utilización en 75 toneladas anuales.

“La inversión nos permite planificar los próximos años sobre una base industrial más sólida. Queremos acompañar el crecimiento de nuestros locales, llevar nuestras milanesas a los hogares y avanzar en nuevos mercados. Son distintas formas de acercar el mismo producto a más personas”, agregó Rosso.

Hasta el momento, El Club de la Milanesa operaba con dos centros productivos de menor escala, instalados en Buenos Aires y en Córdoba. Ahora, ambos fueron desactivados.