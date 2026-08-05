Las claves para una minería competitiva en la Argentina

No es novedad que la minería, en su operación diaria, se trata de una actividad de alto riesgo: condiciones climáticas y espacios de trabajo en altura o bajo tierra son algunos de los desafíos que enfrentan las compañías del sector. En el marco del Capítulo 2 del Summit de Minería organizado por LA NACION, María Eugenia Sampalione, directora ejecutiva y country manager de Newmont Argentina, y Marcelo Álvarez, vicepresidente de Relaciones Gubernamentales de Barrick Sudamérica, conversaron junto a la periodista Sofía Diamante sobre la importancia de la planificación para sortear estas dificultades, así como también cómo construir y retener talento dentro del rubro.

Durante el comienzo de la charla, Álvarez definió la mina Veladero, ubicada en San Juan, a 4000 metros de altura, como una “escuela de minería a gran altura”. “Generamos gran cantidad de personas capacitadas que van a servir para lo que viene. La preparación de más de 400 proveedores sanjuaninos que operan en la mina ha sido un trabajo muy grande”, contó.

Valor, aporte y legado de la minería responsable: María Eugenia Sampaleone y Marcelo Álvarez

Para ello, la planificación es fundamental, en especial en términos de seguridad: “Tenemos un plan de invierno que arranca en mayo y termina en agosto. Eso está hace 20 años planificado y evolucionando permanentemente, con grandes equipos y una inversión muy grande”.

Bajo esta línea, ilustró que desde la base del pueblo hasta la mina hay una distancia de 185 kilómetros. Durante el invierno, el trayecto es cubierto por nieve y Barrick debe despejar el camino para asistir a sus empleados ante cualquier eventualidad.

Álvarez definió la mina Veladero como una “escuela de minería a gran altura” Fabián Malavolta

Por su parte, Sampalione se refirió al yacimiento Cerro Negro, ubicado en Santa Cruz, a 600 metros sobre el nivel del mar. Entre los principales desafíos, la ejecutiva destacó el viento que, en ocasiones, llega a los 120 kilómetros por hora: “El tema de seguridad es parte del ADN de Newmont. Cuando hay vientos de ese nivel, hacemos alertas tempranas”.

Sin embargo, la ejecutiva subrayó que la provincia cuenta con una amplia experiencia en el sector y, por lo tanto, en medidas de seguridad. “Operan cinco yacimientos de oro y plata. Es la principal provincia exportadora de minería, y la minería en la provincia representa el 80% de sus exportaciones”, detalló.

Alianzas locales

Por otro lado, Sampalione señaló que una inversión de 800 millones de dólares anunciada en febrero por la compañía “ya está en marcha”, lo que generó 330 nuevos puestos de trabajo. De esta manera, hoy Newmont suma 1500 empleados, así como también 4800 colaboradores indirectos.

A su vez, dicha inversión tuvo como foco el desarrollo local, motivo por el que la firma logró cerrar contratos locales por US$93 millones en seis meses. “Había que convencer que Argentina tenía las condiciones para extender la vida útil. Encontramos la oportunidad de trabajar con nuestras personas, mejorar el talento, conquistar a otras personas de la localidad, trabajando junto a los proveedores en ese objetivo. También crear esta cadena de valor virtuosa a través de la inversión. Eso es planificar y te hace una mina con mirada a largo plazo”, profundizó la ejecutiva.

Newmont suma 1500 empleados y 4800 colaboradores indirectos, contó Sampalione Fabián Malavolta

En tanto, Álvarez explicó que Veladero representa el 86% de las exportaciones de San Juan y que la compañía tiene un fideicomiso del 1,5% de sus ventas dedicados a obras de infraestructura de interés provincial, enfocado en el área hídrica. Además, indicó que uno de los desafíos es desarrollar una matriz productiva mas allá de la minería.

“Venimos trabajando con 400 proveedores locales que también ayudan a esa matriz. Muchos han seguido invirtiendo en otras actividades, y eso ha hecho que la agricultura crezca. Eso hace que, con el empuje de la minería, se puedan generar más y mejores negocios para la provincia”, dijo.

Competitividad

Respecto a la competitividad del país, Sampalione sostuvo que la Argentina “tiene recursos formidables”. En ese sentido, atribuyó una mayor importancia a la estabilidad: “Argentina dio ese paso como país. Hoy estamos preparados con instrumentos que te dan estabilidad”.

Aquella competitividad y conocimiento, apuntó la ejecutiva, también es importante “transferirlo a las provincias”. “Los recursos son federales. Hay que apoyar a los gobiernos y los proveedores para crear esa sinergia en esa transformación de ecosistema”, precisó.

Álvarez coincidió con esta mirada y destacó el papel del RIGI en este escenario: “El RIGI vino a poner en la Argentina estabilidad fiscal y jurídica”. Otra ventaja, según el experto, es que el país no cuenta con “grandes conflictividades sociales”: “La gente se involucra, quiere participar y no tenemos las complejidades de la minería ilegal”.

Álvarez señaló como ventaja que el país no cuenta con “grandes conflictividades sociales” y que no hay complejidades vinculadas a la minería ilegal Fabián Malavolta

En ese sentido, opinó que el foco debe ser contar con una política de Estado y mantener reglas claras.

Talento

Mientras la industria crece, ambas compañías observan un desafío clave: el talento y la innovación tecnológica. En este escenario, Sampalione señaló como fundamental trabajar con instituciones educativas de todos los niveles para “generar interés en la minería”.

“Hay mucho interés, sobre todo de mujeres y jóvenes. Lo importante es el manejo de expectativas y la planificación publico-privada”, sumó Álvarez.

Respecto al precio del oro, indicaron que “se ve un orden estable”. “Las volatilidades, producto de la geopolítica que estamos viviendo, te invitan a revisarte como compañía para el próximo paso que hay que dar. Se está viendo un mercado a la estabilidad”, precisó Sampalione.

“La lógica es que se estabilice en precios actuales, alrededor de US$4000. La virtuosidad del precio para proyectos como los nuestros tiene que ver con la posibilidad de poner recursos de valor que, con los precios anteriores, no era viable”, dijo Álvarez. Y concluyó: “El oro va a seguir siendo un activo de refugio”.