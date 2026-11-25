La tecnología, la inteligencia artificial (IA) y los cambios en las reglas de juego están modificando la manera en que las empresas producen, venden y ofrecen servicios. En ese contexto, la capacidad de adaptación, la innovación y la incorporación de nuevas herramientas se convirtieron en factores centrales para sostener la competitividad y encontrar oportunidades de crecimiento.

Uno de los paneles del Summit de Negocios del Futuro, capítulo 12, moderado por la periodista Carla Quiroga, reunió a tres referentes de distintas industrias, atravesadas por desafíos comunes como la transformación tecnológica y la necesidad de adaptarse a un escenario de negocios en constante cambio: Marcos Bradley, director regional LATAM de Syngenta; Franco Radavero, gerente general de Tiendanube en la Argentina; y Marcela Fernie, CEO de Grupo BIND.

El agro frente al desafío de pasar de la resiliencia al crecimiento

Por un lado, Bradley planteó que uno de los principales cambios que deben incorporar las empresas es dejar de concentrarse tanto en la planificación detallada y poner el foco en la estrategia. En un escenario en el que las condiciones cambian constantemente, sostuvo que los planes demasiado rígidos pueden hacer perder de vista los objetivos de largo plazo.

En ese sentido, explicó que resulta más importante tener claridad sobre hacia dónde se quiere llegar que definir de antemano cada paso para hacerlo. La clave, según señaló, es construir una estrategia sólida, pero lo suficientemente flexible como para adaptarse a las circunstancias.

Al referirse a los desafíos particulares del sector agropecuario, atravesado por factores imprevisibles como el clima, destacó el papel de la tecnología para anticipar escenarios. Como ejemplo, mencionó la posibilidad de conocer con varios meses de anticipación que una campaña estaría marcada por un fenómeno de El Niño, información que permite preparar distintas respuestas según las condiciones que finalmente se presenten.

El ejecutivo también señaló que la Argentina cuenta con productores agropecuarios entre los más jóvenes del mundo, aunque consideró que todavía existe margen para mejorar la gestión a partir de una mayor utilización de datos e información disponible gracias a la tecnología.

Marcos Bradley, Director Regional LATAM de Syngenta Chiara Malavolta

Otro de los desafíos que identificó es la resistencia que puede generar la innovación dentro de las organizaciones. Según explicó, muchas personas temen perder valor cuando una herramienta comienza a realizar tareas que antes estaban bajo su responsabilidad. Por eso, consideró que los líderes deben acompañar a los equipos durante los procesos de transformación. “Además, las personas siguen siendo el centro de la transformación”, agregó.

Para cerrar, destacó que hoy es posible generar más de 3000 recomendaciones específicas para productores basadas en datos, algo que antes resultaba prácticamente imposible, y señaló: “Tener a un grupo de expertos que diga que el robot tiene razón es una señal muy buena y la gente lo toma con entusiasmo”.

Los agentes de IA y el futuro del comercio electrónico

Por su parte, Radavero centró su exposición en la transformación del comercio electrónico y en el impacto que tendrán los agentes de IA en los hábitos de consumo. Para el ejecutivo, estas herramientas permitirán delegar cada vez más tareas vinculadas con las compras y liberar tiempo para aquellas actividades que las personas realmente disfrutan.

Tiendanube, que alcanzó la categoría de unicornio en 2021 tras recibir una inversión de US$500 millones, cuenta con unas 70.000 marcas en la Argentina. Aunque comenzó como una plataforma para crear tiendas online, con el tiempo amplió su propuesta hacia un ecosistema que incluye soluciones de pagos, logística, marketing y distintas herramientas para desarrollar una experiencia de comercio unificada.

Sobre el grado de preparación de las empresas argentinas, señaló que el 41% de las pymes ya utiliza IA de manera activa y genera valor a partir de su incorporación en los procesos. Sin embargo, advirtió que el principal desafío es extender esa adopción y lograr que las herramientas se integren en la organización de las compañías.

Como ejemplo, mencionó herramientas que permiten analizar el comportamiento de los visitantes de una tienda online e identificar por qué algunos usuarios ingresan, observan un producto, pero finalmente no concretan la compra.

“Hoy la IA sugiere cosas: te dice, por ejemplo, que los usuarios ven tu producto, pero no lo agregan al carrito, e identifica en qué paso abandonan la compra. Puede ser un problema de cómo lo mostrás o de que necesites agregar más información para generar confianza. Incluso, el agente puede anticiparse y hacerte propuestas antes de que le preguntes”, analizó.

Franco Radavero, Gerente General de Tiendanube en Argentina Chiara Malavolta

Para Radavero, el paso siguiente será que esas herramientas puedan ejecutar determinadas acciones de manera autónoma. Actualmente, algunos agentes ya preparan recomendaciones de inversión o de gestión que el usuario debe aprobar, pero consideró que falta poco para que puedan tomar esas decisiones por sí mismos.

“De a poco le vamos dando permisos como a un hijo adolescente hasta que un día crece y es un gran adulto con sus decisiones, así van a ser nuestros agentes”, explicó.

En números, el ejecutivo también destacó que la necesidad de mejorar la eficiencia es uno de los principales motores de adopción tecnológica entre las pymes, cuyos márgenes se encuentran cada vez más ajustados. Como referencia, señaló que el tráfico proveniente de herramientas de IA se multiplicó por 10 y que, durante el último CyberMonday, los usuarios que interactuaron con estos agentes registraron una conversión tres veces mayor y un ticket promedio 60% superior.

El desafío de conectar los nuevos ecosistemas financieros

Desde otra perspectiva, Fernie analizó los cambios que atraviesa la industria financiera y la manera en que las fronteras entre bancos, billeteras virtuales y plataformas tecnológicas se vuelven cada vez más difusas. En ese contexto, sostuvo que las organizaciones necesitan combinar dos capacidades: mantener el foco en la estrategia y, al mismo tiempo, adaptarse a un mercado en constante transformación. “La clave es tener en claro el foco y adaptarse para poder llevarlo adelante”, inició.

Además explicó que BIND funciona como un ecosistema que va más allá de su actividad bancaria tradicional. Su estructura incluye distintas unidades de negocio, entre ellas un banco, una sociedad de garantía recíproca y un proveedor de servicios de pago. Según señaló, esa diversidad permite conectar diferentes plataformas y ofrecer soluciones financieras a terceros.

En cuanto a la incorporación de IA, destacó su capacidad para mejorar la toma de decisiones a partir del análisis de una mayor cantidad de información. Como ejemplo, mencionó los procesos de evaluación crediticia, que pueden incorporar datos sobre el contexto, las ventas, la historia y las proyecciones de una compañía. De esta manera, explicó, es posible acortar los plazos y tomar decisiones con mayor información y profundidad de análisis.

Marcela Fernie, CEO de BIND Chiara Malavolta

La ejecutiva también detalló las tres principales verticales de negocio de BIND: empresas y negocios, mercado de capitales e inversiones, y BIND as a Service. Esta última permite poner a disposición de terceros la infraestructura y los productos financieros de la compañía para que puedan incorporarlos en sus propias plataformas y ampliar su oferta de servicios.

En esa línea, señaló que la firma sigue de cerca sectores como la movilidad, las fintech, los datos y la IA. También mencionó que invirtió recientemente en una startup de IA para explorar nuevas oportunidades de colaboración.

Por último, identificó como uno de los grandes desafíos pendientes la posibilidad de trasladar la adopción individual de IA al funcionamiento de las empresas en su conjunto. Para la CEO de BIND, el reto consiste en que estas herramientas dejen de utilizarse solamente en tareas cotidianas y puedan incorporarse a escala para transformar los procesos de las organizaciones.