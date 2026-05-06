¿Nuevo piso? Bitcoin volvió a superar una barrera que no veía desde enero

Bitcoin se despertó de un profundo letargo y esta semana mostró nuevos avances: el lunes superó la barrera de los US$80.000, un número que no veía desde enero de este año, y hoy, rozó los US$83.000, traspasando nuevamente un límite, al que no se acercaba desde hace meses.

Según los especialistas, parte del aumento se explica por la disminución de las tensiones políticas, que reavivaron la demanda institucional. “El bitcoin acompaña el optimismo generalizado de los mercados este miércoles, en un movimiento impulsado por el alivio geopolítico. Los futuros de acciones en EE. UU. avanzan tras noticias de que Washington y Teherán están cerca de un acuerdo para poner fin al conflicto en Oriente Medio, un escenario que ha reforzado el apetito global por el riesgo”, explica Carolina Gama, country manager de Argentina de la exchange Bitget.

Con este escenario, los flujos institucionales respondieron: según explica Gama, los ETF spot de BTC listados en EE. UU. registraron entradas de US$467,35 millones el martes, después de haber sumado US$532,21 millones el día anterior, marcando así la cuarta jornada consecutiva de flujos positivos.

(260406) -- WASHINGTON, 6 abril, 2026 (Xinhua) -- El presidente estadounidense, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 6 de abril de 2026. Trump dijo el lunes que Irán podría ser "eliminado" en una sola noche y que esa noche "podría" ser el martes por la noche, plazo establecido por Trump para llegar a un acuerdo con Irán y reabrir el estrecho de Ormuz. (Xinhua/Li Yuanqing) (oa) (ah) (vf) Li Rui - XinHua

De esta forma, bitcoin opera al alza y acumula un aumento cercano al 6% en la semana. Julián Colombo, director para Sudamérica de Bitso, coincide con Gama, en que el repunte del oro digital se explica, en parte, por la baja de tensiones en el conflicto con Medio Oriente, algo que afectó a los mercados globales, cripto incluido, desde su inicio. Y aclara que las finanzas digitales no son las únicas que respondieron en estos días: “Los mercados tradicionales también mostraron alzas, acompañando esta tendencia. La demanda institucional continúa fuerte; los ETF de bitcoin acumularon varios días de ingresos, especialmente fondos como BlackRock”.

Colombo añade una variable que puede haber influido en el aumento de bitcoin, que está vinculado a los avances de la regulación en Estados Unidos, que estaría próxima a salir. “La Clarity Act daría certeza jurídica definitiva sobre la clasificación de los activos digitales, generando optimismo en el uso de blockchain como infraestructura financiera y entre los inversores de bitcoin. Ese tipo de certeza es exactamente lo que el capital institucional viene esperando para profundizar su exposición al sector”, explica el especialista.

¿Cómo evolucionará bitcoin?

El “oro digital” pasó de alcanzar un máximo histórico de US$126.198,07 a principios de octubre del año pasado a tocar los US$60.074 a inicios de febrero de este año, lo que implicó un descenso del 17,43% en tan solo un día y del 50% en cuatro meses. En el último tiempo, poco a poco va recuperando terreno y muchos se preguntan qué ocurrirá a futuro.

En la última hora la cotización del dólar cripto bajó 2,41% FRIMU EUGENIU

A corto plazo, Gama señala que la atención del mercado se centra en el informe de empleo de EE. UU. (NFP). “La publicación del viernes podría cambiar rápidamente el sentimiento de los inversores, especialmente en un momento en que BTC ha mostrado una alta correlación con los activos de riesgo. Un dato más sólido de empleo podría reavivar las preocupaciones sobre tasas de interés más altas por más tiempo, presionando tanto a las acciones como a las criptomonedas hacia abajo. Por el contrario, una cifra más débil podría reforzar la narrativa de recortes de tasas y servir como un nuevo catalizador para la suba de los activos de riesgo”, explica.

Por su parte, Colombo apunta que los mercados globales han estado muy volátiles en los últimos meses, traccionados por los anuncios de Estados Unidos en materia comercial y de geopolítica. “Hoy hay algo más de optimismo, pero la incertidumbre no desapareció. Bitcoin, como el resto de los activos financieros, seguirá siendo sensible a ese contexto cambiante”, analiza.

Sin embargo, opina que la tendencia a mediano y largo plazo continúa siendo alcista. “En los últimos diez años, bitcoin ha demostrado una capacidad consistente de revalorizarse por encima de los ciclos adversos. Su escasez programada, su adopción global creciente y el mayor ingreso de capital institucional, a través de vehículos como los ETF son fundamentos que no cambian por temas de contexto temporales”, concluye.