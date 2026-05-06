Florida regula las criptomonedas: la nueva ley que obliga a licencias y exige respaldo en activos reales para operar

En el estado de Florida, el Senado y la Cámara de Representantes aprobaron un nuevo proyecto que aguarda la firma del gobernador DeSantis para convertirse en ley, que apunta a establecer regulaciones en el mercado cripto, combatir el lavado de dinero y fiscalizar las stablecoins. La medida introduce la obligación de poseer una licencia para operar con este tipo de monedas, junto con otras normas para evitar el flujo de fondos ilícitos.

Mercado cripto y stablecoins: la nueva ley en Florida

El Proyecto de Ley 175 de la Cámara de Representantes de Florida fue presentado para la sesión legislativa de 2026 por el Commerce Committee, el Insurance & Banking Subcommittee, junto con los representantes Webster Barnaby y Mike Giallombardo. El objetivo es establecer un marco regulatorio para las stablecoins en el estado.

El proyecto de ley en Florida busca regular las "stablecoins", que son tokens cuyo valor está asociado al de un activo real, como los dólares Freepik

Las stablecoins corresponden a “tokens” cuyo valor está asociado al de un activo real o es controlado a través de un algoritmo. Esto hace que su precio sea más estable que el de otras criptomonedas.

Algunos ejemplos son Tether (USDT) y USD Coin (USDC), respaldadas por reservas en dólares estadounidenses. En concreto, la propuesta revisa la “Ley de Control de Lavado de Dinero en Negocios de Servicios Monetarios de Florida” para incluir específicamente las stablecoins de pago.

La norma exige que cada stablecoin emitida esté respaldada en proporción 1 a 1 con activos líquidos de alta calidad: dólares en efectivo, depósitos en bancos asegurados o bonos del Tesoro de corto plazo.

La norma prohibiría que cualquier persona actúe como emisor de stablecoins de pago calificadas sin poseer una licencia o estar exenta de la norma. Además, los emisores de otros estados deben notificar por escrito a la Oficina de Regulación Financiera (OFR, por sus siglas en inglés) en plazos determinados.

En caso de que la ley sea promulgada, la OFR será la única responsable de supervisar a los emisores calificados. Sin embargo, podrá compartir esta responsabilidad con la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) en circunstancias específicas.

Cómo actuaría la ley sobre las stablecoins de Florida

Al incluir estos activos digitales en la ley de control de lavado de dinero, se exige que los emisores de stablecoins cumplan con las regulaciones preventivas establecidas para otros negocios de servicios monetarios.

De este modo, la ley busca cerrar los vacíos legales que permitían que este tipo de criptomonedas operaran fuera de las normativas de control financiero. Para este fin, obliga a los operadores a seguir los mismos protocolos que los bancos y transmisores de dinero para prevenir el flujo de fondos ilícitos.

A su vez, las compañías fiduciarias tendrían prohibido actuar como emisores de stablecoins de pago calificadas a menos que obtengan un certificado de aprobación o una exención.

Qué falta para que la ley entre en vigor en Florida

Para que la HB 175 entre en vigor, actualmente solo faltan los pasos finales del proceso administrativo y ejecutivo. En la Cámara de Representantes, la propuesta obtuvo 102 votos a favor y 2 en contra. En el Senado, contó con 37 votos a favor y 0 en contra.

El proyecto de ley que pretende regular las criptomonedas en Florida ahora se dirige al escritorio de Ron DeSantis para su firma Foto Flgov

El proyecto fue aprobado por la Cámara el 3 de marzo y por el Senado el 5 de marzo de 2026.

En esta instancia, ahora debe ser enviado al escritorio de Ron DeSantis, gobernador de Florida, para que tome una decisión final. Si el mandatario decide firmarla, la propuesta se convertirá en ley y comenzará a regir el 1° de octubre de 2026.