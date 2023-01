El empresario Marcelo Figoli desembarca en la vía pública con la compra de Grupo Via

escuchar

El empresario de medios y entretenimiento Marcelo Figoli anunció hoy su desembarco en el negocio de la publicada en vía pública. El titular de la firma de entretenimientos Fenix Entertainment y el grupo Alpha Media (AM Radio Rivadavia y las FM Rock & Pop, Metro y Blue, entre otras) adquirió la firma Grupo Vía, una empresa dedicada a la producción y gestión de espacios publicitarios con presencia en shoppings, transporte público (subtes y trenes) y avenidas.

En la operación, Fígoli se asoció con Juan Manuel Infante, empresario vinculado al mundo de la publicidad que es dueño de Stadium, una agencia dedicada a la comunicación publicitaria y la producción de eventos comerciales. Según informaron fuentes al tanto de la operación, Silvia Marino, Marcelo Wertheimer y Francisco Martos mantendrán un paquete accionario de Grupo Vía.

Grupo Via administra espacios publicitarios en el subte porteño. Eliana Obregón - Télam

De esta forma, Figoli pone un pie en un nuevo rubro. El empresario es líder de la productora Fenix Entertainment, especializada en la realización de shows y eventos de entretenimiento en la Argentina y la región. A su vez, desde la firma Alpha Media controla un grupo amplio de radios (las AM Rivadavia, 990 y 550; y las FM Rock And Pop, Metro y Blue), la revista Newsweek y la plataforma de noticias NA.

También es el dueño del Parque de la Costa, el centro de atracciones que funciona en Tigre, que adquirió en 2021 de parte de la firma Sociedad Comercial del Plata.

“El objetivo de nuestro desembarco es fortalecer la presencia de Grupo Vía en Argentina y toda la región consolidando y ampliando su oferta actual para brindarle a los anunciantes una plataforma de visibilidad con la mayor variedad de soportes y canales”, dijo Fígoli en un comunicado.

Por su parte, Grupo Via es un holding especializado en comunicación publicitaria y promocional que opera hace más de dos décadas y se especializa en “comunicación para públicos en espera y tránsito”. Bajo ese concepto, concentran la producción y ejecución de campañas de vía pública en medios de transporte (subtes, trenes), estaciones, grandes centros comerciales y algunas arterias comerciales. Tiene seis unidades de negocio: subte, trenes, outdoor, shopping, móvil y retail.

LA NACION