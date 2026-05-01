Tras la polémica por las importaciones, Lumilagro anunció 15 aperturas y más de 100 contrataciones

Luego de varias semanas en el centro de la conversación pública por su decisión de importar parte de sus nuevos productos, Lumilagro salió a enfatizar su rumbo: la tradicional marca argentina de termos anunció la apertura de 15 locales propios en el país y un plan de contratación que superará las 100 incorporaciones.

El punto de partida son 60 empleos ya confirmados, que corresponden a la primera etapa. Se trata de puestos de atención al cliente, manejo de caja y control de stock, vinculados al local que abrirá en las próximas semanas en el shopping OH! de Recoleta y a las aperturas que seguirán a lo largo del año.

“Estas primeras 60 contrataciones son solo el inicio. En total vamos a incorporar a más de 100 personas. Es parte de un plan de expansión que se aceleró gracias al lanzamiento del termo Pampa”, aseguró Martín Nadler, director ejecutivo de la firma, a LA NACION.

Según Nadler, el crecimiento se explica por un fenómeno puntual: el termo Pampa. Lanzado a principios de este año y promocionado como el único del mercado diseñado específicamente para mate, el producto se convirtió en el mayor éxito comercial de la marca en décadas.

Se trata del primer producto de la firma con diseño e ingeniería 100% argentina, pero fabricado íntegramente en China, proceso que le demandó cuatro años de trabajo y le permitió dar un salto de calidad con un costo 35% menor respecto de si tuvieran que fabricarlo en la Argentina.

“Triplicamos las ventas. En termos de acero estamos en récord absoluto. Nunca vendimos tantos termos de acero en nuestra historia como ahora ”, detalló Nadler.

Hoy lanzamos un plan de contratación de 60 nuevos empleados. Feliz día. pic.twitter.com/NDFTYDIUO7 — Lumilagro Oficial (@LumilagroArg) May 1, 2026

Según el ejecutivo, el crecimiento también se explica por la estrategia de diversificación que la marca encaró en los últimos meses. “No solo ofrecemos termos para mate, sino también botellas térmicas; y estamos desarrollando heladeras térmicas, vasos y una pava eléctrica con diseño propio”, explicó.

El salto no solo reactivó ingresos: sino que reordenó por completo la estrategia de la compañía. “ Teníamos dos opciones: cerrar o reinventarnos . Elegimos reinventarnos”, resumió el ejecutivo sobre el giro interno que la empresa tomó tras años de dificultades.

Para dar la batalla contra los termos de marca extranjera y los que ingresan de contrabando, Lumilagro tuvo que romperse y volver a armarse. El proceso incluyó la reducción de su planta, un modelo mixto basado en producción local e importada, y una agresiva campaña de marketing y de posicionamiento que contempla alianzas y la apertura de sus primeras tiendas.

En una entrevista en diálogo con LA NACION, Nadler explicó que ante la caída de la demanda de termos de vidrio, mantener el horno encendido dejó de ser rentable. La empresa cerró más del 50% de su fábrica ubicada en Tortuguitas, dejó de fabricar la ampolla de vidrio en el país para importarla de India, Vietnam y China, y redujo su personal de 350 a 100 empleados, entre directos e indirectos.

En su planta ubicada en Tortuguitas, Lumilagro produce una de sus líneas de termos de acero

En paralelo, también indicó que, en su planta, la firma sigue produciendo una de sus líneas de termos de acero; realiza el ensamblado de ese cuerpo plástico -fabricado por terceros- con la ampolla de vidrio interna, y el proceso de personalización de los productos -incluyendo grabados y serigrafías- y el control de calidad del 100% de los productos.

Exportaciones récord y aperturas

Para Nadler, la diversificación de la cartera fue uno de los factores que permitió la apertura de los primeros locales. “Con un solo termo no era viable sostener un local. Pero hoy tenemos una diversificación muy grande: mates térmicos, botellas de hidratación, vasos cerveceros y cafeteros, ediciones especiales, y estamos desarrollando una pava eléctrica”, explicó.

El plan contempla aperturas progresivas “tan rápido como se puedan cerrar contratos”. Los primeros locales confirmados están ubicados en Buenos Aires (Shopping OH!), Rosario, Córdoba, y Mar del Plata. Además, desde la firma negocian nuevos espacios en Salta, Neuquén y otros puntos del país, apoyados en una red de representantes.

Para Lumilagro, la expansión no termina en las góndolas locales. Por primera vez en su historia -de acuerdo con Nadler-, el termo argentino empezó a ganar terreno en mercados donde Lumilagro no podía competir .

“Estamos exportando a Nueva Zelanda, España, Estados Unidos y otros países. El termo Lumilagro empezó a ser interesante afuera”, señaló, a la vez que enfatizó que el crecimiento también obliga a sumar personal administrativo: “Nos están contactando nuevos clientes todos los días; no damos abasto”.

Lumilagro fue fundada en 1941 por las familias Lubitsch, Mitelbach, Lapaco y Grossman, especializada en la fabricación de vasos térmicos. En esa década, la firma se fusionó con la empresa creada por Eugenio Suranyi -bisabuelo de Martín- quien escapó de Hungría durante la Segunda Guerra Mundial y se dedicó a la fabricación de termos de vidrio, con una planta en el barrio porteño de Villa Urquiza.