Paul & Shark vuelve a la Argentina después de casi 20 años

Otra marca de lujo desembarcó en la Argentina. Después de casi dos décadas de ausencia, Paul & Shark concretó su regreso con la apertura de una tienda.

La histórica marca italiana cortó las cintas de su primera tienda en la Argentina en Patio Bullrich, propiedad de Grupo IRSA. Se trata de un espacio que combina artesanía moderna y elegancia.

A partir de este movimiento, la etiqueta -reconocida por su herencia ligada al mundo del yachting y la calidad de sus materiales- busca recuperar su posición en un mercado que considera estratégico para la región.

La historia de Paul & Shark en el país tiene un antecedente directo: en 2008, la marca abrió su primera boutique en la Argentina, en el centro comercial Madero Center Shop. Sin embargo, el local debió cerrar sus puertas debido a las dificultades para importar productos desde Italia.

Para Andrea Dini, representante de la tercera generación de la familia propietaria y actual CEO de la compañía, hoy la situación es distinta. En diálogo con LA NACION, el ejecutivo explicó que el retorno se produce de la mano de un socio local que cataloga como “excelente”, un factor que considera clave para garantizar la continuidad del negocio.

Paul & Shark volvió a la Argentina después de casi 20 años

“Buenos Aires es una gran ciudad internacional. Y Patio Bullrich es, en mi opinión, el primer lugar al que una marca internacional debería llegar si está en el segmento del lujo. El mercado, después de tantos años en los que no fue fácil para una marca internacional, está muy ávido de recibirlas. Hay un muy buen impulso en este momento. Hay muchos rumores: el mercado es muy pequeño, nos conocemos entre todos y sabemos que muchas otras marcas internacionales están considerando volver ”, consideró durante su paso por Buenos Aires.

A la hora de analizar sus planes a futuro, Dini es cauteloso. “La tienda es un poco pequeña, lo que no nos permite traer nuestra última colección completa. Por eso, el primer paso será tener una tienda más grande, tal vez dentro de uno o dos años. Posteriormente, abriremos otras tiendas permanentes o pop-up por algunos meses”, explicó.

El mercado argentino y el lujo accesible

Para Dini, el consumidor argentino se destaca por su aprecio por la calidad por sobre las tendencias de moda efímeras. Y en ese marco, define a Paul & Shark dentro del segmento del “lujo accesible”, diferenciándose de las marcas de “súper lujo” con precios prohibitivos y de las firmas de moda urbana que perdieron valor en Europa.

“La Argentina es un país fuerte y veo que hay un público que ama gastar en productos de alta calidad”, señaló el ejecutivo, comparando el perfil del comprador local con el de Italia o Brasil. Asimismo, advirtió que las ventas iniciales tras la reciente apertura -que incluyó una fase de soft opening- ya están superando las expectativas.

Paul & Shark se posiciona dentro del segmento del “lujo accesible”

“Me impresionó mucho el conocimiento de la marca; mucha más gente conoce Paul & Shark aquí de lo que esperaba. Y cuando pregunto por qué, me dicen: ‘He estado en Madrid, he estado en París... los argentinos viajan por todas partes”, señaló. Y enfatizó: “Pasé muchas horas en Patio Bullrich simplemente sentado, observando cómo visten las personas... y creo que podría estar en Milán o en Madrid y es lo mismo. Y dado el éxito que tuvimos en Europa, no veo ninguna razón por la que no podamos replicarlo acá”.

De acuerdo con Dini, la reapertura en Buenos Aires forma parte de una estrategia regional donde la Argentina fue elegida como el primer paso en esta nueva etapa para América Latina .

La marca ya cuenta con una presencia consolidada en México, a través de un acuerdo con la cadena departamental El Palacio de Hierro; está presente en Paraguay y tiene la mira puesta en mercados como Colombia, Chile, Venezuela y Perú.

ADN familiar e italiano

Paul & Shark es una empresa estrictamente familiar, fundada en 1976 y hoy gestionada por la tercera y cuarta generación. Su sede central se mantiene en el denominado “Distrito de los Lagos”, cerca de Milán, una zona históricamente vinculada a la industria textil por el aprovechamiento de la energía hidráulica.

Tras estudiar en la universidad y realizar el servicio militar, y antes de unirse a la empresa familiar, Andrea viajó como mochilero durante un año por China. Luego regresó y empezó a trabajar, primero con su padre y ahora con sus hijos.

En la actualidad, las colecciones de Paul & Shark son distribuidas en 143 países, 906 ciudades y más de 2000 puntos de venta, incluidas más de 135 tiendas monomarca situadas en las zonas comerciales más exclusivas.