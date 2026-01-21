El gran candidato: De Narváez, cada vez más cerca de quedarse con Carrefour

Después de seis meses de negociaciones, todos los caminos apuntan al grupo GDN, del empresario Francisco de Narváez, que quedó posicionado como el gran candidato para quedarse con Carrefour Argentina.

La oferta de GDN ronda los US$675 millones, aunque de acuerdo a cómo se computen algunos ítems podría trepar a US$800 millones. En cualquier caso, supera ampliamente a las propuestas que presentaron el fondo estadounidense Klaff Realty (los dueños de la cadena uruguaya Tienda Inglesa) y el grupo peruano Intercorp (en este último caso su oferta se ubica por debajo de US$500 millones).

Sin embargo, todavía quedan a un par de puntos por resolver. El primero es el destino de la caja en pesos que maneja Carrefour Argentina. La intención de los franceses es que el comprador le deposite el equivalente en euros en París. Las cifras en juego no son menores, tomando en cuenta que Carrefour Argentina factura, en promedio, cerca de US$15 millones por día. “Estamos hablando de una cifra en pesos que representa entre US$250 y 300 millones”, explicó a LA NACION una fuente cercana a la operación.

El otro punto a resolver es el uso de la marca Carrefour. GDN se alzó con ChangoMás hace seis años, pero ahora quiere operar con la marca francesa. En este caso, el obstáculo es el precio. Las dos partes todavía no se pusieron de acuerdo en el monto que le debería pagar el grupo local a la casa matriz en París en concepto de royalties.

La ingeniería financiera de la oferta de GDN está en manos del banco BBVA. El grupo que lidera De Narváez controla el 60% de las acciones del consorcio, mientras que el otro 40% está en manos de L Catterton, el fondo de inversión privado más grande del mundo en compañías de consumo masivo e indumentaria, que participa como socio en la oferta. Entre los principales accionistas de Catterton se encuentra el grupo francés LVMH y el propio Bernard Arnault (número uno del grupo) en calidad de inversor personal. De Narváez y Catterton ya son socios en las marcas de indumentaria Caro Cuore y Rapsodia.

GDN ya cuenta con el management, liderado por Guillermo Calcagno, un ex Coto, que asumió la dirección de Changomás hace seis meses. Su otro activo es que la operación no contaría con mayores contras por parte de las autoridades de Defensa de la Competencia, ya que Changomás tiene una presencia muy reducida en el AMBA y tampoco tiene una superposición con Carrefour en muchas plazas del interior del país.

Francisco de Narváez lidera el grupo GDN, que en 2020 se alzó con el control de la operación de Walmart Argentina, que fue rebautizada como Changomás JULIAN BONGIOVANNI�

Liderazgo sostenido

Carrefour desembarcó en la Argentina en 1982, con la apertura de su primer hipermercado en San Isidro y rápidamente se convirtió en una de las cadenas líderes del mercado local. En los 90, la empresa consolidó su liderazgo en el mercado argentino y, de la mano del 1 a 1 y el boom del consumo, el negocio de Carrefour Argentina se convirtió en uno de los más rentables del grupo francés a nivel mundial, al punto de que en su momento el Carrefour de Quilmes fue la tienda con más ventas de la compañía a nivel mundial.

Con ventas que rondan los US$6000 millones anuales y más de 17.000 empleados, en la actualidad Carrefour es la cadena de mayor presencia a nivel nacional. En total, cuenta con más de 680 tiendas, incluyendo sus distintos formatos (híper y supermercados, locales express y mayoristas), distribuidas en todas las provincias argentinas, excepto Misiones y Santiago del Estero.