Pronostican un crecimiento de la pobreza en el último trimestre de 2025

La suba de la inflación de diciembre (llegó al 2,8%, según el Indec) y especialmente el encarecimiento de la canasta básica y alimentaria, tuvieron un impacto negativo sobre los índices de pobreza. Si bien recién a fines de marzo se difundirán las cifras oficiales, estimaciones privadas describen un freno en la tendencia descendente registrada desde 2024 y un repunte estadístico del indicador sobre el final de 2025.

Según datos del Indec, en el primer semestre de 2025 la pobreza se había ubicado en el 31,6% (24,1% de hogares; es un promedio). A su vez, el Ministerio de Capital Humano había celebrado una caída mayor: en diciembre, el organismo que conduce Sandra Petovello compartió una proyección propia que indicaba que la pobreza había caído en el tercer trimestre al 27,5%.

El número, según informaron desde la cartera, se elaboró a partir de los datos del Indec, y de acuerdo con un comunicado, “ratifica la firme tendencia a la baja de la incidencia de la pobreza”. No obstante, la aceleración de los precios de los alimentos en los últimos meses, en especial los de la carne, impactaron en el costo de vida y la suba en el valor de las canastas alimentaria (CBA) y total (CBT), los umbrales que se usan para definir la indigencia y la pobreza.

La sede del Indec, en el microcentro porteño Rodrigo Nespolo

En diciembre, con un IPC que escaló un 2,8%, ambas canastas subieron un 4,1% y completaron el tercer mes consecutivo de alzas superiores a la inflación promedio. Es decir, en el cuarto trimestre del año, los umbrales estadísticos que definen las líneas de pobreza e indigencia subieron más que el ritmo general de precios, en una dinámica que empujó a más personas dentro de esa condición.

Así lo reflejan estimaciones privadas, como el Nowcast de Pobreza que elabora mensualmente el economista Martín González Rozada y publica la Universidad Torcuato Di Tella. Según este indicador, en el tercer trimestre de 2025 la pobreza se estimó en torno al 28,7%, mientras que para el cuarto trimestre escaló al 32,5%.

Según González Rozada, el principal factor detrás de este movimiento tiene que ver con el ritmo de suba de las canastas por encima del ajuste de los ingresos, que explica el crecimiento estadístico de la pobreza. “Desde octubre y en todo el cuarto trimestre, las canastas vienen creciendo por encima de la inflación general y los ingresos que toma en cuenta la EPH, que en el cuarto trimestre no capturan el aguinaldo. Entonces, son un poco más bajos, y eso implica que la tasa de pobreza debiera ser más alta”, explicó el académico en diálogo con LA NACION.

Por la aceleración de la inflación, la pobreza creció en el cuarto trimestre Carolina Niklison - La Nacion

Detrás de este encarecimiento de las canastas por encima de la inflación está el diferente ritmo que muestran los distintos rubros medidos por el Indec. En diciembre, por caso, el IPC subió un 2,8%, mientras que el segmento Alimentos y Bebidas escaló un 3,1%, con especial impulso de la carne (según el corte, tuvo aumentos del 7,6% al 13,5% en el mes).

De acuerdo con el organismo que conduce Marco Lavagna, la línea de pobreza para un adulto (CBT) se definió en diciembre en $424.532, mientras que la canasta para un hogar tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos menores) se ubicó en $1.308.713. Es decir, los hogares que no reunieron en el mes un ingreso de al menos esa cifra fueron considerados pobres.

Según las proyecciones del Nowcast de UTDT, la estimación de pobreza para el segundo semestre del año es del 30,6%. El dato oficial del Indec, que se elabora a partir de la EPH y comprende a 31 aglomerados urbanos del país, se difundirá el 31 de marzo.

La consultora Equilibra también estima que la pobreza del cuarto trimestre del año pasado podría ubicarse “por encima del 30%”. Según Lorenzo Sigaut Gravina, economista jefe de la firma, existen dos factores que explicarían ese repunte. “Tanto en el primer como en el tercer trimestre de cada año, la EPH captura el aguinaldo, y por ese efecto la pobreza suele bajar. Por eso es importante ver el semestre y no cada trimestre”, dijo el analista, quien estima que ese efecto explica un movimiento de alrededor de dos puntos porcentuales, que se compensa en los trimestres 2° y 4°.

“El segundo factor es el encarecimiento de la CBT. En promedio mensual subió un 2,7% en el cuarto trimestre de 2025, y no hay señales de que los ingresos hayan mejorado en ese nivel, por lo cual ahí tendrías un efecto negativo”, agregó el economista.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello X Capital Humano

Ante la consulta de LA NACION, desde el Ministerio de Capital Humano indicaron que no tienen actualización de su dato de pobreza para el cuarto trimestre, luego de la difusión que hizo en el tercer trimestre del año pasado. “El dato se armó en base a una proyección que hizo el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Es una proyección. No tenemos una actualización porque los próximos datos oficiales del Indec salen en marzo”, indicaron desde la cartera.

De todas maneras, González Rozada proyecta que la pobreza podría frenar su escalada y volver a bajar en el primer trimestre de 2026. “Las canastas van a desacelerar un poco, y los ingresos capturan el aguinaldo. Entonces, van a ser más altos y la tasa de pobreza un poco más baja que la del último trimestre de 2025”, explicó el analista.

El pico más reciente de la pobreza a nivel nacional se dio en el primer semestre de 2024, en el marco de la aceleración inflacionaria tras la devaluación y el ajuste fiscal implementado tras la asunción de Milei, en diciembre de 2023. Según el Indec, fue del 52,9%, con un salto de 12,8 puntos por encima del 40,1% de igual período de 2023. Desde entonces, mostró una dinámica descendente, de la mano de la baja de la inflación y la recuperación de los ingresos.