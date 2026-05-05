El Aeropuerto de Ezeiza inauguró un mega gimnasio

“El gimnasio de mayor tamaño en el mundo en funcionar dentro de un aeropuerto”. Así fue como desde Aeropuertos Argentina y SportClub catalogaron a la nueva sede que la cadena de fitness inauguró hoy en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.

De acuerdo con los ejecutivos, esta posiciona como una sede de escala internacional y carácter único en el sector aeroportuario argentino:; y como la sede más ambiciosa de la cadena hasta la fecha.

El planteo comercial de esta sucursal rompe con los esquemas tradicionales del sector: se dirige a tres segmentos de clientes bien diferenciados.

Por un lado, la sede busca captar la demanda de los 25.000 colaboradores que desempeñan tareas diarias en el aeropuerto. Por otro lado, apunta también a pasajeros en tránsito. Bajo una modalidad de pase diario, los viajeros podrán acceder a las instalaciones antes de embarcar, durante una escala o al llegar a destino, permitiéndoles entrenar o ducharse para continuar su viaje.

Dardo De Marchi (SportClub): "Ezeiza es el primer paso de un camino que queremos recorrer junto a Aeropuertos Argentina"

A estos se suma un tercer público: vecinos y socios de la red. El club está abierto a residentes de Ezeiza y zonas aledañas, y disponible para los más de 400.000 socios que ya forman parte de la red en sus más de 950 sedes.

“Ezeiza es el primer paso de un camino que queremos recorrer junto a Aeropuertos Argentina. Nuestro objetivo es estar en cada aeropuerto del país. Queremos que el bienestar forme parte del viaje”, señaló Dardo De Marchi, socio fundador de SportClub.

Infraestructura y servicio en Ezeiza

Ubicada sobre una superficie de 3250 metros cuadrados, el gimnasio cuenta con un área de musculación y funcional de más de 1200 metros cuadrados. Además, dispone de un natatorio semi olímpico descubierto y climatizado con duchas solares, un sector de relax con solárium exclusivo y vestuarios premium equipados con saunas de alta gama.

“En Aeropuertos Argentina hacemos de cada aeropuerto, tu aeropuerto y por eso pensamos en desarrollar productos y servicios ajustados a las necesidades de cada pasajero. Este acuerdo con SpotClub nos permite ofrecer a los perfiles que valoran la actividad física y el wellness una opción única, a través del gimnasio más grande del mundo ubicado dentro de un aeropuerto”, aseguró Sebastián Villar Guarino, gerente general del Aeropuerto de Ezeiza.

Este nuevo servicio se suma a la oferta permanente del aeropuerto de Ezeiza, que incluye servicios gratuitos como WiFi libre en toda la terminal, zonas “kids”, espacios “pet friendly” para viajar con mascotas, y una sala de calma para personas con neurodivergencias. Además, reúne más de 20 ofertas gastronómicas, locales comerciales, y opciones de alojamiento, entre otros servicios.