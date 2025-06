Globant: el modelo de suscripciones de Netflix llega al mundo corporativo

El modelo de suscripciones que popularizaron Netflix y Spotify está llegando al mundo corporativo. El unicornio argentino Globant anunció un cambio radical en el modelo de comercialización de sus servicios profesionales. La empresa reemplazará el tradicional sistema de cobro por horas de sus profesionales -que vienen aplicando hace década las empresas de servicios corporativos, como estudios de abogados y contables- por una propuesta bautizada AI Pods y a la que definen como el primer modelo de suscripción para servicios potenciados por IA.

En Globant destacan que la nueva solución ofrece un acceso a inteligencia artificial supervisado por expertos, de manera de asegurar una mayor escalabilidad, entregas más rápidas y menores costos. Los clientes pueden suscribirse mensualmente a un AI Pod, y cada suscripción incluye una capacidad medida por tokens, similar a cómo se estructura el uso de algunos LLM (modelos de lenguaje de gran escala).

“AI Pod es inteligencia artificial agéntica, orquestada y supervisada por expertos de Globant. Se trata de un nuevo modelo de consumo de tecnología, alineado con resultados, no con el esfuerzo. Hasta ahora veníamos trabajando con proyectos que se podían cobrar por horas o por precio fijo. Este lanzamiento representa una tercera modalidad, y se trata de un desarrollo 100% nuestro. Somos pioneros en esta modalidad, que permite hacer más tangible y transparente a nuestros servicios. Hace un año comenzamos con las pruebas con algunos de nuestros cliente y muchos ya lo están adoptando en los sectores petrolero, retail y financiero“, explicó a LA NACION Martín Migoya, cofundador y CEO de Globant. “Esto no es una simple evolución: es una ruptura total con lo que ofrece hoy nuestra industria. Es servicios como software: continuos, inteligentes y orientados a resultados, no a esfuerzos”.

En Globant precisaron que los AI Pods están impulsados por Globant Enterprise AI (GEAI), la plataforma aceleradora de IA de la compañía. GEAI es independiente del modelo de IA y ofrece agentes para diseñar, construir, desplegar y orquestar inteligencia artificial autónoma a medida. “Ya estamos implementando este modelo con resultados impresionantes. Los proyectos están logrando reducciones enormes en los tiempos de entrega, mostrando eficiencias concretas y un gran impulso a la productividad”, afirmó Diego Tartara, CTO de Globant. “Creemos que estamos al frente de un cambio masivo en nuestro sector y hemos demostrado ser el socio ideal para guiar tanto a nuestros equipos como a los clientes en esta nueva era”.

Doble impacto

Migoya destacó el impacto que tendrá el nuevo modelo tanto a nivel clientes como puertas adentro. “Para el cliente, el resultado es obtener mayor velocidad de respuesta y con una solución final más económica. Y, puertas adentro, no implica un ahorro en materia de recursos humanos, porque estamos convencidos de que la supervisión humana de la tarea que hacen los agentes de IA siempre va a ser requerida. Vamos a seguir contratando y ampliando nuestra estructura, porque son trabajos muy sofisticados y seguimos buscando candidatos con perfiles muy senior”, señaló.

“Con esta movida, lo que buscamos es simplificar una industria que siempre fue compleja a la hora de relacionarse. Estamos convencidos de que para que los negocios crezcan tienen que ser simples y ahora buscamos acercar la IA al mundo corporativo. Así como en su momento pasó con Internet, que tuvo diferentes etapas, primero se usó para mandar mails, después llegó el e-commerce, lo mismo está pasando con la IA. De entrada, hubo un uso para aumentar la productividad personal, pero ahora estamos entrando en una nueva etapa caracterizada por los agentes de IA corriendo procesos dentro de las empresas, pero con supervisión humana”, agregó el cofundador de Globant.

Migoya además descartó de plano que el lanzamiento del nuevo modelo de suscripciones esté ligado a los vaivenes que mostró la cotización internacional de sus acciones en las últimas semanas. “No hay ninguna relación con lo que pasó con el precio de las acciones. El mercado global está un poco extraño, con mucha incertidumbre y decisiones que se postergan hasta ver el alcance de todos los anuncios que hubo en materia de tarifas y aranceles. Pero nuestro negocio está más robusto nunca, porque las necesidades tecnológicas de las empresas están creciendo muchísimo. Y, de hecho, todo lo que está pasando en el mundo tecnológico y la irrupción de las nuevas herramientas no hace más que favorecer el negocio de Globant. El mejor ejemplo es lo que está pasando con nuestro pipeline que está creciendo más de 25%”, explicó el emprendedor.