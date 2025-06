CuradurIA: la IA está ocupando el trabajo de los recién graduados en EE.UU.

Cada vez es más grande. Cada vez es más poderosa. Cada vez parece que se nos escapa de las manos. Y no, no estamos hablando del invicto de la selección de Scaloni. Hablamos de la inteligencia artificial y del impacto cada vez mayor que tiene en nuestra vida cotidiana. Aunque su uso se multiplica día a día, todavía son muchos los que desconocen cómo funciona, para qué sirve y qué implica su avance a nivel local y global. Por eso, preparamos este resumen con las principales noticias del mundo tecnológico, pensado para acompañarte con información clara, accesible y sin tecnicismos. Un recorrido al alcance de todos, incluso de los que todavía recuerdan cómo se usaba el Nokia 1110.

Samsung evalúa integrar Perplexity, la inteligencia artificial de búsqueda, en sus teléfonos

Samsung está en negociaciones para invertir en Perplexity, la startup de búsqueda potenciada por inteligencia artificial, y podría incorporar su tecnología en dispositivos Galaxy, según Bloomberg. El acuerdo incluiría preinstalar la app y el asistente de Perplexity en los teléfonos, así como integrar su motor de búsqueda en el navegador predeterminado. También se evalúa que algunas funciones del asistente Bixby sean potenciadas por IA de Perplexity. La alianza podría anunciarse este mismo año, mientras la startup busca recaudar USD 500 millones con una valuación de USD 14.000 millones.

Meta reemplazará revisiones humanas por IA para evaluar riesgos de privacidad y daño social

Meta automatizará hasta el 90% de sus evaluaciones internas de riesgo en productos como Facebook, Instagram y WhatsApp, según documentos internos obtenidos por NPR. Esto implica que decisiones críticas sobre algoritmos, funciones de seguridad o cambios en la moderación de contenido serán aprobadas por sistemas de inteligencia artificial, reduciendo el rol de expertos humanos en privacidad e integridad. La empresa afirma que los humanos seguirán participando en decisiones complejas, pero ex empleados advierten que la automatización prioriza la velocidad de lanzamiento sobre la seguridad.

Un autor indio dijo que los escritores están a salvo en cuanto la inteligencia artificial no pueda hacer reir a los lectores

En el Hay Festival, un evento de artes y literatura que se desarrolla en Gales, el escritor indio Salman Rushdie aseguró que la inteligencia artificial no representa una amenaza real para los escritores porque no puede inventar buenos chistes, de acuerdo con The Guardian “Tiene cero sentido del humor”, dijo. El literario bromeó diciendo que el día que ChatGPT escriba un libro gracioso, ahí sí estarán en problemas. En el mientras tanto, él se declara como un negacionista de la inteligencia artificial: nunca la usó y pretende que no existe.

La inteligencia artificial está ocupando el trabajo de los recién graduados (y desata una crisis laboral)

Graduarse ya no garantiza empleo. Según un nuevo reportaje de The New York Times, con una tasa de desempleo del 5,8% entre los recién graduados, sectores como finanzas y tecnología reducen sus contrataciones en debido al avance de la inteligencia artificial. Por ejemplo, empresas como Duolingo y Shopify priorizan tareas automatizadas antes que sumar personal de nivel inicial. Expertos advierten que esto pone en riesgo no solo los puestos de entrada, sino también las oportunidades de formación y crecimiento. Mientras tanto, algunos jóvenes optan por emprender, temiendo que el tiempo para “hacer algo grande” antes de que la IA domine sea limitado.

Reconocidas discográficas están hablando con empresas de inteligencia artificial para licenciar sus contenidos

Universal, Sony y Warner Music están en conversaciones para licenciar su catálogo a las empresas de inteligencia artificial Udio y Suno, según Bloomberg. Las negociaciones buscan establecer un marco de compensación para artistas y resolver demandas por infracción de copyright. A cambio, las discográficas exigirían una participación accionaria en las startups, que permiten crear canciones mediante descripciones de texto. El acuerdo busca equilibrar control creativo y libertad para experimentar con IA.