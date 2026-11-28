No fueron buenos días para la idea del “modo fundador” (founder mode). El término fue acuñado por Paul Graham, ensayista e inversor de capital de riesgo, pero el concepto surgió de Brian Chesky, fundador de Airbnb. En 2024, Chesky dio un discurso en el que expuso su convicción de que los fundadores cometen el error de delegar demasiada autoridad en los gerentes que tienen debajo a medida que sus empresas crecen. Propuso un enfoque mucho más participativo, en el que los fundadores se involucren permanentemente en los detalles, marquen el ritmo de la compañía y dejen en claro cuáles son las prioridades para todos. En lugar de compartimentos estancos, un propósito compartido; en lugar de un líder aislado del trabajo, alguien profundamente involucrado en él.

Hasta hace unos días, el ejemplo de Jensen Huang reforzaba este argumento. El número uno de Nvidia había encabezado una historia de éxito extraordinaria y tenía sus tentáculos en todas partes. Aplanó la estructura de la organización: unas 60 personas le reportaban directamente. Recopilaba información de manera constante, alentando a todos los empleados del fabricante de chips a enviarle correos electrónicos sobre lo que tenían en mente. Evitaba las reuniones individuales porque consideraba que era mejor que muchas personas escucharan lo que él pensaba. Él, y su campera de cuero, encarnaban a la compañía.

A veces le preguntaban cómo podía una sola persona estar al tanto de tantas cosas. “No hago otra cosa que trabajar”, respondía. Bueno, no exactamente. Los niveles de energía de Huang eran incluso más impresionantes de lo que la gente imaginaba. Su abrupta caída en desgracia tras una aventura con una presunta agente china y su posterior campaña para recuperar el cargo plantean interrogantes sobre si una sola persona debería ser alguna vez tan indispensable para una gran organización.

Que el modo fundador tenga sentido depende, en parte, de hasta dónde se lleve la idea. Apostar todo al genio sostenido de una sola persona siempre implica riesgos. Pero algunos de los principios del modo fundador son razonables. En un nuevo episodio especial de Boss Class, el podcast de gestión de The Economist, grabado antes de la renuncia de Huang, Chesky describe su función en Airbnb como similar a la de un editor. Él mismo revisa buena parte del trabajo de la compañía y mantiene reuniones con empleados que están varios niveles por debajo de él en la estructura.

Tanto si el CEO es un fundador como si es un ejecutivo contratado, hay mucho para decir a favor de este enfoque de “saltear niveles jerárquicos” (skip-level). Los empleados suelen responder bien a la posibilidad de pasar tiempo con el jefe. La gente pierde cantidades absurdas de tiempo intentando adivinar qué piensan los CEO; muchas veces es más eficiente escucharlos directamente. También es bueno que los directivos conozcan la calidad de las personas que trabajan en los distintos niveles de la organización. Un CEO omnipresente corre el riesgo de caer en la microgestión y quitarles autonomía a sus empleados, pero las capas burocráticas también tienen sus desventajas.

Un estudio de Tristan Fitzgerald, de la Universidad Texas A&M, analizó qué ocurre cuando los CEO fundadores mueren o sufren una enfermedad grave y deben ser reemplazados repentinamente por un ejecutivo profesional. Al comparar empresas que atraviesan este tipo de transición abrupta con otras similares que siguen dirigidas por sus fundadores, Fitzgerald concluye que cada tipo de conducción aporta habilidades diferentes. El cambio hacia un CEO profesional implica menos innovación interna, más operaciones de compraventa de empresas, mayor endeudamiento y estructuras de gestión más descentralizadas. En este estudio, el desempeño financiero de ambos grupos de compañías terminó siendo equivalente, pero las formas en que generaban ganancias eran diferentes.

La concentración del poder también trae aparejada una mayor volatilidad, aunque esto puede tener tanto ventajas como desventajas. En un trabajo publicado en 2001, Renée Adams, de la Universidad de Oxford, y sus coautores encontraron que el grado de centralización de una empresa (medido, entre otras cosas, por si el CEO era fundador y si había un presidente del directorio independiente) estaba correlacionado con la variabilidad de los resultados corporativos. En otras palabras, cuanto menor es la cantidad de personas que ejercen el poder dentro de una compañía, mayor es la probabilidad de que sus decisiones tengan consecuencias extremas, tanto positivas como negativas.

Quizás la verdadera prueba del modo fundador llegue cuando el fundador se haya ido. No es solo el momento en que queda claro si existe algún plan de sucesión: también es cuando se revela si la empresa desarrolló una cultura o un culto a la personalidad. Un fundador omnipotente puede hacer que una compañía dependa de él, o puede inculcar valores y estándares destinados a sobrevivir a su gestión. Empresas como Apple y Disney todavía llevan la marca de sus creadores, que hace tiempo dejaron de estar al frente. ¿Qué representará Nvidia sin Huang al mando?