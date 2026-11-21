Llega noviembre y empieza una de las ceremonias más fascinantes de la vida corporativa: la elección de los mejores del año. Al final, alguna persona recibe un premio por su extraordinaria contribución a la compañía. Sus compañeros aplauden y algunos hasta lo hacen con entusiasmo; otros, con una capacidad actoral que Hollywood debería considerar. Porque en las empresas no siempre asciende quien más aporta, a veces asciende quien mejor administra la percepción de que aporta, léase vende humos profesionales.

El problema no es reconocer el mérito sino definir qué demonios entendemos por mérito. ¿El que resuelve problemas o el que aparece cuando se anuncian las soluciones? ¿La que sostiene un equipo o el que convierte cada logro colectivo en una hazaña personal? La meritocracia corporativa tiene una debilidad clara y es que necesita jueces, y los jueces son personas con subjetividades y preferencias. y, por supuesto, sus propias carreras que cuidar.

Jeffrey Pfeffer lo explica con crudeza en Power: Why Some People Have It—and Others Don’t (2010). El desempeño y la inteligencia no garantizan el acceso al poder. También importan la reputación, las redes, la visibilidad y la habilidad para influir. Pfeffer es un gran descriptor de las reglas del juego, aunque estas reglas huelan a mediocridad. Las organizaciones proclaman que premian resultados, pero muchas veces confunden los resultados con su representación teatral. El talento trabaja pero es la política consigue que alguien se entere. Y, a veces, consigue que se entere de algo que nunca ocurrió.

Hay una variedad particularmente exitosa: el ejecutivo PowerPoint. Habla con aplomo, utiliza palabras como alineamiento y transformación (que nadie entiende qué significa pero nadie se anima a decirlo), y presenta diapositivas impecables sobre proyectos que otros ejecutaron. Sabe intervenir en el minuto oportuno y retirarse antes de que aparezcan las preguntas difíciles. Si el proyecto sale bien, fue su visión y si sale mal, faltó compromiso en la implementación. No necesariamente es incapaz. De hecho puede ser muy competente en una actividad específica: gestionar su propia marca dentro del organigrama.

La meritocracia corporativa tiene una debilidad clara y es que necesita jueces, y los jueces son personas con subjetividades y preferencias. y, por supuesto, sus propias carreras que cuidar iStock

La investigación de Pfeffer y Robert Sutton en The Knowing-Doing Gap (2000) apunta a otra confusión decisiva: hablar inteligentemente sobre lo que debería hacerse no equivale a hacerlo. Las empresas pueden convertir los informes y las reuniones en sustitutos de la ejecución. Y cuando eso ocurre, quien domina el relato tiene una ventaja frente a quien domina el oficio. El primero aparece en el comité ejecutivo y el segundo está demasiado ocupado trabajando para asistir.

El caso de Wells Fargo permite ver una versión mucho más grave de esta distorsión. En septiembre de 2016, la autoridad estadounidense de protección financiera al consumidor, la CFPB, sancionó al banco por prácticas que incluían la apertura de cuentas sin autorización de los clientes. Según informó el organismo, las metas comerciales y los incentivos de compensación alentaron conductas destinadas a inflar los números de ventas. La investigación independiente divulgada por el directorio en abril de 2017 identificó problemas culturales, y de liderazgo que contribuyeron al escándalo. La lección excede a un banco: cuando una organización premia indicadores sin preguntarse cómo se obtuvieron, el éxito puede convertirse en una sofisticada forma de fracaso.

El caso no demuestra que todo empleado reconocido haya actuado mal ni que un premio individual haya causado el fraude. Demuestra, a mi entender, algo peor: cómo un sistema de incentivos puede legitimar conductas destructivas mientras sus tableros muestran resultados maravillosos.

Esto también explica por qué algunos jefes tóxicos sobreviven año tras año. Si entregan el número esperado, el costo humano queda fuera de la planilla. Se celebra al gerente que exige excelencia, aunque su equipo se desangre en agotamiento. Sin embargo, muchas compañías siguen funcionando con una cláusula no escrita: el maltrato está prohibido, salvo que venga acompañado de buenos resultados trimestrales.

La política organizacional no es una anomalía ya que siempre existe donde hay recursos escasos e intereses diferentes. El verdadero problema comienza cuando la política suplanta al juicio. Entonces, la evaluación de desempeño se convierte en un concurso de popularidad con lenguaje técnico. Se califican competencias y se discute el potencial ero nadie se atreve a preguntar quién hizo realmente el trabajo.

En diciembre solemos reconocer a quienes brillan. Tal vez deberíamos aprender a distinguir entre producir luz y reflejar la de otros. El colaborador valioso puede ser discreto e incluso poco hábil para venderse. El oportunista, en cambio, suele ser bien extrovertido lo que le permite ser convincente y tapar su inutilidad en la generación de resultados. Pero cuidado estimado lector, no se trata de castigar la capacidad política ya que influir y hacerse visible son habilidades legítimas y muy importantes. Lo que hay que impedir es que sean el único pasaporte al reconocimiento.

Una meritocracia más seria exigiría mirar los resultados y también sus consecuencias. Esto es, no solamente mirar el qué se obtuvo, sino el cómo se logró ese objetivo. Y en ese proceso también mirar quiénes participaron. Un proceso que mire el qué y el cómo permite entender quiénes son los verdaderos hacedores de las cosas bien hechas en la organización y nos permite visualizar también a los héroes que aparecen siempre en el escenario, pero nunca en la cocina.

Se acerca la fiesta de fin de año. Habrá discursos y fotos para LinkedIn. Ojalá ganen los que verdaderamente hicieron la diferencia. Pero si el premio se lo lleva el especialista en apropiarse del trabajo ajeno, al menos no digamos que triunfó la meritocracia. Digamos que triunfó la puesta en escena. Y guardemos un aplauso para quienes, mientras tanto, siguen sosteniendo la empresa.