El acelerado avance de la inteligencia artificial, la automatización y las nuevas dinámicas del empleo exigen una transformación de fondo en la educación superior: los profesionales necesitan tanto dominar las bases disciplinares de sus carreras como desarrollar habilidades y competencias en rápida evolución. En respuesta a este escenario, las universidades comenzaron a modernizar sus proyectos pedagógicos para responder a las exigencias de competitividad del mundo laboral y profesional.

Un claro ejemplo de esta transformación es la Universidad de Morón (UM), que con la apertura formal de inscripciones para el ciclo lectivo 2027 afianza una propuesta académica enfocada en la empleabilidad y la tecnología aplicada. La casa de altos estudios cuenta con más de 80 carreras de pregrado, grado y posgrado que se dictan en sus sedes de Morón y la Ciudad de Buenos Aires, junto con una modalidad a distancia de alcance federal. Dentro de su oferta conviven propuestas presenciales como Medicina, Arquitectura, Ingeniería en Informática, Bioquímica, Criminalística, Licenciatura en Comercialización y Licenciatura en Gestión Hotelera, con opciones a distancia como Abogacía, Contador Público, Fonoaudiología y Diseño Gráfico.

La propuesta busca potenciar el recorrido universitario integrando certificaciones de estándar internacional desde el inicio de la carrera.

La oferta de posgrados y carreras de tercer ciclo, ofrece la Maestría en Administración de Negocios (MBA), el Doctorado en Ciencias de la Salud, el Doctorado en Genética, la Especialización en la Función Judicial, la Especialización en Docencia Universitaria Mediada por Tecnologías y la Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo. A esto se le suma la reciente apertura del Centro Regional Cañuelas, que fortalecerá el apoyo a las carreras a distancia con actividades presenciales optativas, ampliando aún más las posibilidades de acceso a la educación superior.

La integración de microcredenciales y entornos inmersivos en la formación de grado

Para acercar a los alumnos a las demandas reales del mercado laboral, la institución sumó una destacada oferta de Trayectos de Formación en Habilidades Profesionales bajo la modalidad de microcredenciales: dictados de forma virtual, asincrónica, gratuita y optativa, alcanzan a los estudiantes de todas las carreras. Esta novedosa propuesta permite que, durante el cursado, incorporen las competencias y habilidades más demandadas del mundo del trabajo —como las tecnológicas en materia de inteligencia artificial, ciencia y analítica de datos, gestión de proyectos y metodologías ágiles, liderazgo, comunicación efectiva y estratégica, y trabajo en equipo—, en una iniciativa construida con el respaldo de las mejores empresas y universidades del mundo a través de la plataforma Coursera. Estas certificaciones breves y acumulables les permiten construir y validar un perfil laboral diferencial mientras cursan su carrera universitaria.

La Universidad de Morón cuenta con más de 60 años de experiencia formando profesionales de forma presencial y virtual.

“Nuestra propuesta busca potenciar el recorrido universitario integrando certificaciones de estándar internacional desde el inicio de la carrera. El gran diferencial de la UM es que el estudiante no espera a recibirse para sumar estas competencias: se forma con herramientas aplicadas, y suma microcredenciales con contenido internacional y acompañamiento docente, que lo conectan directamente con el mundo profesional, esta oferta de microcrdenciales también esta abierta como propuesta de formación continua, a quienes quieran seguir desarrollándose ante los nuevos desafíos laborales” destaca Pablo Navarro, vicerrector de Educación Digital e Innovación.

La propuesta académica se apoya en un ecosistema digital montado sobre Blackboard, plataforma líder educativa a nivel global, que garantiza una experiencia académica única, y en la incorporación de aulas inmersivas de realidad virtual equipadas con recursos didácticos interactivos desarrollados por su propio cuerpo docente, pensadas para simular escenarios profesionales reales y promover metodologías activas. Este enfoque integral se complementa con una red de acuerdos que abarca más de 500 convenios con empresas para la inserción laboral de los estudiantes y convenios estratégicos con universidades extranjeras que facilitan programas de doble titulación, especialmente con instituciones de Europa, ampliando las oportunidades de homologación y desarrollo profesional en el mercado global de los futuros graduados.

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