El subibaja de los cambios de ciclo

escuchar

Uno quisiera que cambiar de ciclo, tomar decisiones y avanzar con nuevos proyectos laborales y personales fuera algo fácil, rápido y -especialmente- sin imponderables en el camino. Pero lo cierto es que no suele ser así. Incluso cuando el cambio o la decisión es muy deseada, nos cuesta mucho dar los primeros pasos. Pensamos que el deseo va a ser suficiente traccionador, pero no alcanza por la complejidad que el cambio implica y por la incertidumbre ante lo nuevo.

Estamos atravesando en casa uno de esos cambios de ciclo. Un anhelo familiar que lleva años macerándose que ahora precipitó y se hizo concreto. Nos encuentra a los tres (marido, hijo y yo) en facetas vitales diferentes. Cuando lo soñábamos era más simple, uniforme y 100% compartido, en la realidad significará extrañarnos por semanas, decisiones sobre la marcha y un corazón tironeado. De solo contarlo, se me vuelven a revolver las tripas un poco. En algo estamos de acuerdo: lo vamos a intentar, eso es seguro. Para pensar esta etapa me está sirviendo mucho A veces el cambio, el nuevo libro de Mercedes Korin, asesora en desarrollo profesional, publicado el mes pasado por el sello editorial Metrópolis. “Tenemos que esperar que el cambio, la transición, sea más caótica y tal vez más larga que lo que podamos controlar y que nuestras emociones van a ser posiblemente un sube y baja hasta que el nuevo ciclo se asiente” dice Korin.

Y que también, en esa transición, van a surgir imponderables: que como son imponderables no sabemos cuáles van a ser específicamente, pero sí que va a haberlos. “Está bueno generarnos margen para darle lugar a lo que no estaba planificado. Si esperamos que sea el momento ideal para encarar ese cambio de ciclo, no va a llegar porque el tiempo ideal, sencillamente, no existe. Pero sí hay momentos más propicios que otro”.

Mercedes Korin: "Tenemos que esperar que el cambio, la transición, sea más caótica y tal vez más larga que lo que podamos controlar y que nuestras emociones van a ser posiblemente un sube y baja hasta que el nuevo ciclo se asiente”

En el libro Korin aborda cinco senderos que buscan desagregar en distintos aspectos la complejidad del cambio: desde qué motivos nos llevan a un cambio hasta los momentos en que tomamos las decisiones, habla de inercia, de pistas, de cadencia a la que tenemos que estar atentos.

Mercedes explica que algo más que podemos hacer para encarar un cambio de ciclo es identificar qué condiciones de posibilidad dependen de mí y ya las tengo o las puedo generar y que no, porque con lo que no depende de mí no puedo hacer nada mucho más que esperar, pero seguramente hay mucho que sí depende de mí. “Se puede comparar con el jet lag. Uno experimenta un retraso. Dicen que primero llega el cuerpo y después el alma. Con los ciclos es lo mismo, a veces llega una parte de uno y luego llega el resto, que incluso no es todo, porque algo queda en el ciclo anterior. El cambio de ciclo no ocurre, sino que se construye”, cierra.