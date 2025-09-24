El trío que convirtió su talento en una marca global

“Éramos niñas y ahora somos mujeres. Nos emociona haber tenido la oportunidad de crecer juntas”, señaló Paula Chouhy, una de las integrantes de Vocat, el grupo vocal que comparte con Juana Silveyra y Belén Bilbao. Las tres tienen menos de 30 años, pero ya cargan con una década de camino recorrido en la música, un trayecto que empezó casi de forma natural.

Se conocieron estudiando comedia musical, se hicieron amigas y descubrieron lo bien que se ensamblaban sus voces. “Yo las conocí a los 15 años; ellas ya eran amigas y cantaban juntas. Un día me quedé a dormir en la casa de Paula, se dio cantar juntas un tema y dijimos ‘¡qué lindo que sonó!’”, recordó Silveyra en el summit Mujeres Líderes, conducido por José Del Rio y realizado hoy por LA NACION.

Fue en ese entonces que decidieron hacer algo juntas. Empezaron a grabar videos para las redes sociales y a cantar en bares. Y aún con un toque de timidez, hoy reconocen el recorrido y el crecimiento, tanto en lo profesional como en el vínculo humano.

El trío Vocat le dio cierre al summit Mujeres Líderes, realizado hoy por LA NACION y conducido por José Del Rio Fabián Malavolta

El secreto de su buena química no está solo en el escenario. “Tenemos diferentes grupos en WhatsApp: Vocat, Vocat Booking, Vocat Amigas y entre muchos otros. Lo hacemos para separar los temas”, explicó Chouhy. Y precisó: “En uno quizás decimos ‘agendate esta fecha’ y en otro avisamos si alguna está triste o de mal humor antes del ensayo, así la recibimos distinto, con paciencia”.

Vocat nació en 2016 y se destacó por sus arreglos vocales sobre clásicos del pop, rock, soul, R&B y la música latinoamericana. Su propuesta, que combina a cappella y banda en vivo, ya pasó por escenarios como el Teatro Colón, el Luna Park y el Maipo, además de shows corporativos en distintos formatos.

Ahora están a punto de cumplir uno de sus grandes sueños: viajar de gira a Europa. “Nos da sentido cuando podemos compartir con otros. El otro día veíamos cómo la gente se transformaba después de escucharnos, y es muy lindo. Estamos dedicadas 100% a lo artístico, y queremos seguir haciendo música y llegando cada vez a más gente”, enfatizó Bilbao.