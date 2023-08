escuchar

El unicornio de origen argentino Aleph, que se dedica a la publicidad digital, lanzó hoy un nuevo servicio, Aleph Payments, enfocado en los “pagos transfronterizos”. La empresa espera meterse así en un mercado que tiene un volumen proyectado de casi 40 mil millones de dólares para 2026, según Frost & Sullivan.

Aleph nació en 2005 y hoy administra alrededor de US$2000 millones en el mercado de la publicidad digital. Tiene 22 mil anunciantes y opera en 130 países a través de las principales plataformas digitales, como TikTok, Snapchat, Spotify, Meta y Google. Además, recibió inversiones de empresas como Mercado Libre, Sony y Twitter.

“Arrancamos con mercados digitales en mercados emergentes. Y sin querer queriendo terminamos armando una empresa de pagos transfronterizos. Porque para venderte publicidad en la India, necesito cobrar en moneda local, tomar el dinero, convertirlo a dólares, pagar los impuestos y mandarte el dinero. Hacemos eso hace mas de 15 años”, dijo a LA NACION Gastón Taratura, fundador de Aleph, y quien ganó el premio EY al emprendedor del año en 2022.

“En todo el mundo está impactando la transferencia del mercado offline al online. Ya no hay tanta lejanía entre lo que un consumidor compra online en Nigeria y en Estados Unidos. Podés estar en Estonia y competir en el appstore de Estados Unidos. Y hay una oportunidad muy grande ahí. El mercado de la publicidad digital es de 800 mil millones de dólares, y hay un potencial de expansión tremendo, tendiendo en cuenta que es difícil operar en mercados emergentes, y hay una necesidad de las empresas para poder hacerlo. Nosotros tenemos ese expertise”, agregó.

El lanzamiento de Aleph, que tiene 1500 empleados en 65 oficinas, tiene tres aristas. Por un lado, van a ofrecer sus servicio a otras subcategorias dentro del mercado de publicidad digital. “Como SSP, DMP, DSP, calidad de anuncios, visibilidad, tecnología de publicación de anuncios, aplicaciones y gaming, entre otros”, dijo la empresa en un comunicado.

Por otro lado, van a ampliar sus servicios a sus socios globales actuales, como Spotify, Uber y Meta, para “permitir el pago transfronterizo de transmisión, movilidad y comercio de servicios digitales”. Esto es, según explicó Taratuta: “Si Spotify me pide ayudarlos a cobrar nuevos suscriptores en tal país, lo vamos a poder hacer”.

Por último, Aleph tiene 5 mil anunciantes nativos digitales que podrán usar el servicio de Aleph Payments para ingresar en nuevos mercados. “Si un cliente en China quiere colectar en Brasil, lo vamos a poder ayudar”, dijo Taratuta.

En este sentido, el CEO de la empresa destacó su servicio de “créditos”. “Si tengo una empresa y quiero comprar 10 mil dólares en publicidad en Snapchat, por ejemplo, lo podés hacer y en 60 días me pagás. Entonces es un crédito que damos también, de alguna manera. Igual no es lo mismo que ir a un banco, no somos una financiera, no damos créditos en ese sentido. Está conectado con la entrega de un producto mío, de un servicio”.

Para Taratuta, Aleph cuenta con una ventaja en el mercado de pagos transfronterizos. “Somos número uno en la categoria de Adtech, nadie tiene tanto volumen como nosotros. Los otros jugadores no tienen tanto volumen. Imaginate una empresa de Australia que quiere vender en la Argentina. Necesita hacer la estructura financiera, con todo el despelote que es. Pero nosotros ya trabajamos ahí, ya sabemos cómo es. Para nosotros esto es un plug inn”.

“Teníamos mucha consulta de clientes para operar en países emergentes. El mundo está cada vez más unificado, conectado, y la necesidad de pago transfronterizo aparece por doquier. Vamos a expandirnos con tecnología y talento. Relocalizar recursos para que se dediquen a payments y tambien a tomar talento. Hoy, el 7,5% del producto interno bruto en Estados Unidos viene del mercado online. En Latinoamérica es del 1,5. Y en el resto del mundo es del 1. Hay una gran oportunidad. También desde el punto de vista del empleo que se va a crear. El campo en la Argentina emplea tres millones de personas. Y el sector de tecnología, entre 200 mil y 300 mil. Acá hay una oportuinidad para crear 300 mil desarrolladores la Argentina, y exportar servicio al mundo”.