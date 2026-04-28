Horacio Marín: “¡Agarrate con el RIGI que vamos a meter en mayo y junio!”

El número uno de YPF tiene los números muy claros: el objetivo es que la Argentina exporte en su conjunto más de US$30.000 millones anuales en energía a partir de 2031. Incluso, dice, hoy las proyecciones se encuentran más arriba. Para alcanzar esa meta y convertir al país en un jugador de peso en el mercado global de hidrocarburos, la colaboración con otras compañías energéticas y el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) se vuelven una pata fundamental del plan.

“¡Agarráte con el RIGI que vamos a meter en mayo y junio!”, adelantó Horacio Marín, presidente de YPF, durante su exposición en ExpoEFI. Aunque no dio detalles de los proyectos que se presentarán, conversó en mano a mano con José Del Rio, secretario general de Redacción en LA NACION, sobre cómo la compañía de mayoría estatal buscó reconvertirse en los últimos años.

En cuanto a la “decisión final de inversión” del proyecto de gas natural licuado (GNL) en la Argentina, afirmó que llegaría hacia finales de este año. Se trata de una iniciativa en la que la compañía de bandera trabaja junto con la italiana ENI y con la empresa XRG, el brazo internacional de inversiones energéticas de Adnoc, la cuarta compañía más grande del mundo.

“Entendí que no se podía hacer un proyecto de GNL como yo pensaba. El proyecto grande, el que cambia a la Argentina, había que hacerlo con empresas internacionales. Por eso decidimos tomarnos aviones, low cost, con asientos al lado del baño, para ir abriendo mercados. Empezamos a abrir mercados y así logramos el acuerdo con ENI. No por suerte, porque la suerte no existe; hay que estar preparado para tenerla. Así, generamos un proyecto de 12 millones de toneladas a 18 millones, que significa que vamos a exportar entre los dos US$15.000 millones por año en GNL, que es gas más petróleo", contó.

Horacio Marín conversó con José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION Soledad Aznarez

La guerra en Medio Oriente no dejó indiferente a la petrolera, sino que se vio beneficiada. “Ganamos porque somos exportadores netos de hidrocarburos”, agregó. En números, el país produce cerca de 900.000 barriles de crudo, mientras que el consumo interno es de 550.000. Todo el resto tiene como destino la exportación. Mientras que en gas, señaló que por primera vez desde 2007 la producción fue superavitaria.

“En diciembre del año pasado batimos récord de producción de petróleo y gas. Este año vamos a romper por primera vez en la historia el millón de barriles de producción de petróleo para fin de año. Y seguimos para arriba. Es un círculo virtuoso. Si un Gobierno te da la macro, el contexto, los privados generamos riqueza. Pero hay que dejarse de joder con lo de ‘esperar y ver’. No, cuando te dan el contexto, invertí con privados y generá riqueza. Así se genera el círculo virtuoso”, reflexionó.

Dentro de la reconfiguración de la compañía, que busca cuadriplicar el valor de la empresa en cuatro años, también se encuentra la transformación de la “experiencia YPF” para los usuarios. Este martes lanzó un acuerdo con Santander para que los clientes tengan una remuneración de su cuenta en la aplicación de YPF. También sumó la opción de que la nafta se pueda pagar en dólares, y espera que a futuro se pueda hacer con criptomonedas.

Entre todos esos cambios, el directorio de la compañía aprobó que haya un split accionario. Durante la asamblea de accionistas que se llevará a cabo este jueves, se planteará que la acción de YPF que cuesta US$43,5 en Wall Street tenga un ratio 1:10 a nivel local. Es decir, unos $6220.

La decisión la viene trabajando hace tiempo, luego de que distintos actores del mercado de capitales le advirtieran a Marín que comprar una sola acción era muy costoso para los inversores más chicos. A esto se le sumó una campaña de estafas que se perpetuó a nombre de YPF. Así, con este split se haría más accesible y los usuarios podrían hacerlo a través de la aplicación. “Te sentás y tu señora te mira y te dice: ‘En vez de tomar el café, comprá la acción de YPF’. Y con lo que ganás, te comprás dos cafés”, bromeó.

Los aplausos del auditorio llegaron cuando contó que la compañía dejó de perder dinero durante la madrugada, con la implementación de los precios dinámicos en horas de menor demanda. “El consumo nocturno aumentó 48% y ya no perdemos plata en ninguna hora de las 24 horas del día”, agregó. Otro de los proyectos de Marín es la segmentación de la red de estaciones, con la inminente inauguración en Nordelta de la primera “YPF Black”, un concepto de categoría premium.

“Somos unos convencidos de que YPF es la argentinidad al palo. La estación es la imagen que ustedes tienen con nosotros. No vamos a ganar plata con todo esto, pero si la señora va al baño, lo ve limpio y compra hamburguesas ricas, cuando le pregunten si hacemos pozos buenos o si somos eficientes, va a decir que sí”, razonó.