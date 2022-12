Electromovilidad. Las entregas a domicilio entran en modo green

escuchar

Las entregas a domicilio se adaptan al tono de la época. A la vez que los consumidores se inclinan cada vez más por el e-commerce y exigen procesos más sustentables, las empresas abren el paraguas a una cartera de soluciones movida por la creatividad y el ingenio, y centrada en vehículos cero emisiones

Desde autos, scooters y monopatines eléctricos hasta bicicletas de carga. Se trata de nuevas alternativas para la movilidad que comenzaron a pisar fuerte en el microcentro porteño y en diferentes barrios de la ciudad, fundamentalmente, desde la pandemia y que aún tienen tela para cortar. Es que, por sus diferentes características, dan respuesta a los nuevos desafíos de los negocios en la vida urbana.

Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el envío a domicilio se posicionó como la opción preferida por quienes compraron por los canales digitales en el primer semestre de este año (67% vs 39% pre pandemia), seguida del retiro en punto de venta (25%) y en correos (5%). A su vez, durante este período, las ventas reportaron un crecimiento del 14% en volumen, hasta alcanzar los 133.8 millones de productos.

En este marco, el estudio The Future of the Last-Mile Ecosystem, elaborado por el Foro Económico Mundial, exhibe que el actual modelo de consumo provocará un aumento del 36% en el número de vehículos de reparto en las carreteras de las 100 mayores ciudades del mundo para el año 2030. Y precisa que esto derivará en un 21% más de congestiones en el tránsito y un 32% más de emisiones de carbono. De todas formas, cabe aclarar que diferentes automotrices ya le pusieron fecha de vencimiento de la producción de vehículos con motores diesel y nafteros. Tal es el caso de Peugeot, que tiene como meta el año 2025 y Volvo, 2030, entre otras.

“La distribución urbana de mercancías es una tarea compleja y no siempre valorada, ya que los productos, de una u otra forma, llegan a las industrias, a los comercios y a los domicilios particulares, y habitualmente lo hacen con eficacia”, señala Rodolfo Fiadone, consultor y docente en logística. En este sentido, explica que existen redes sobre la trama urbana, conformadas por operadores logísticos y repartidores particulares, que compiten por el espacio con el transporte público y los peatones, además de obras en construcción y bares que se extienden hacia la calzada. Y remarca: “Este nuevo escenario exige tareas de planeamiento, a fin de cumplir con los clientes, sin incrementar los costos y perjudicar el ambiente”.

A nivel global, diferentes proyectos llevan la delantera. Alibaba implementó más de 500 robots eléctricos sin conductor, denominados Xiaomanlv, que entre septiembre de 2020 y marzo de este año despacharon más de 10 millones de paquetes en campus universitarios en China. En paralelo, la compañía colombiana Kiwibot diseñó un servicio de delivery basado en robots para cadenas de restaurantes, aplicaciones de entrega y gobiernos en Estados Unidos. La norteamericana Agility Robotics lanzó un robot con brazos y piernas y capacidad para levantar hasta 18 kg, denominado Digit, que ya fue elegido por la automotriz Ford Motor Company. Y la empresa estonia Cleveron consiguió en 2021 la primera licencia en Europa de robot semiautónomo para circular y repartir a domicilio y ejercer de camión de helados, para su modelo Cleveron 701.

El mapa porteño

En el plano local, desde hace algunos años, las empresas comenzaron a rever sus procesos con foco en la sustentabilidad. El Grupo Logístico Andreani, por caso, se convirtió en una de las primeras firmas del país en incorporar a su flota autos 100% eléctricos: fue en 2018, cuando sumó las dos primeras Renault Kangoo Z.E para las operaciones de L’Oreal y de Mercado Libre en AMBA. Actualmente, cuenta además con bicicletas eléctricas de pedaleo asistido para la distribución urbana y de última milla de paquetes de e-commerce y tarjetas de crédito

“A partir del Modelo de Gestión de Emisiones y Huella de Carbono que desarrollamos, disponemos de un inventario de emisiones y un diagnóstico diario sobre nuestra huella de carbono, lo que nos permite mejorar las operaciones y tomar decisiones”, señala Gabriel Pérez, gerente de Desempeño Ambiental en la compañía. Y remarca que cada vez es más frecuente que los clientes B2B asuman compromisos más ambiciosos en relación con emisiones, residuos y gestión de la diversidad. En esta línea, además, explica que Andreani diseñó una nueva bolsa para productos de e-commerce, compuesta en un 70% por plástico reciclado: “Al momento de recibir un envío, el packaging es el primer punto de contacto con el producto y, por lo tanto, con la marca”.

En sintonía, Cervecería y Maltería Quilmes dio arranque a un plan de transformación a fin de mejorar la atención al canal conformado por hoteles, restaurantes y cafés. Desde abril de 2021, la compañía inauguró siete centros de distribución urbana ubicados en zonas críticas -cinco en la Ciudad de Buenos Aires, uno en Rosario y otro en Córdoba-, y prevé para fin de año otras cinco aperturas.

Ariel Sandler, director de Logística de la empresa, explica que, desde estos pequeños depósitos un total de 19 camionetas eléctricas efectúan 25 despachos diarios cada una a los puntos de venta, para lo cual no exigen un mínimo de compra y operan en horarios flexibles. Esto alcanza a la comercialización de todo el portafolio de bebidas de la compañía, además de otros productos distribuidos a través del marketplace de BEES.

Los vehículos eléctricos son una alternativa cada vez más usada por las empresas de logística

Para llevar a cabo este modelo, y tras realizar las primeras pruebas piloto de la mano de Express Logística, Quilmes hoy trabaja con seis operadores logísticos. Hugo Portillo, gerente de Calidad y Procesos de la empresa socia, detalla que, para este proyecto disponen de dos de los siete micro depósitos -uno en Palermo y otro Recoleta-, dos vehículos Sero Electric, para radios de entrega menores a 1 km, y dos Kangoo Z.E para rutas más extensas.

En paralelo, otra de las marcas que apostó por la reconversión del modelo de envíos a domicilio fue Fully Cargo. Lanzada en julio de 2020, se consolidó como la primera compañía logística que utiliza exclusivamente cargo bikes eléctricas en Argentina, y opera desde un micro hub en el microcentro porteño. “Identificamos las zonas complejas para el tránsito y nos enfocamos exclusivamente en ellas: Microcentro, San Telmo, Puerto Madero, Tribunales, Once, Balvanera y Retiro”, señala Ramiro Cerviño, fundador y director de la compañía, y destaca que cuentan con un ratio de entrega de 98 por ciento. La firma, que está orientada tanto al negocio b2b como al b2c, tiene como principal cliente a Treggo, una empresa de tecnología aplicada a la logística que presta servicios a diferentes marketplaces. “En línea con nuestro objetivo de convertirnos en una compañía de triple impacto, nos acercamos a Fully Cargo”, indica Joaquin Wagner, cofundador y COO de la firma, a la vez que explica que así logró resolver los envíos en un radio muy complejo para otros proveedores, y resalta la intención de replicar el modelo a otros mercados.

Para responder a la demanda, a nivel local, se destacan fundamentalmente dos fabricantes de bicicletas y triciclos de cargas, los que ofrecen diferentes configuraciones y accesorios. Se trata de Lester Bikes, creada por Sebastián Bracheta en 2018; y de Torky, fundada por Juan Ignacio Guajardo en 2019.

De acuerdo con Eduardo Viñolo, gerente Comercial de Sunra, las opciones de micromovilidad son elegidas por muchas firmas para tareas de mensajería, aunque también identifica un nuevo perfil de usuario: jóvenes que quieren emprender y adquieren monopatines eléctricos con la doble función de trasladarse en su vida diaria y para trabajar para alguna aplicación de delivery. “El interés por este rubro creció por la concientización sobre el cambio climático, aunque ahora también las consultas llegan por el ahorro económico que representan”, explica.

Sunra es una multinacional con representación en más de 70 países y presente en la Argentina desde hace seis años. Actualmente, comercializa monopatines, bicicletas, scooters y una moto tricargo, los cuales son importados desde China y ensamblados en la planta ubicada en la localidad de Olivos, provincia de Buenos Aires.

Nuevos jugadores

El abanico de opciones se complementa con otros dos actores. Con base en la provincia de Córdoba, Volt Motors se posiciona como una firma de tecnología dedicada a la producción de vehículos eléctricos sustentables, y diseñó un utilitario para tareas de logística de última milla.

En tanto, en mayo de 2021, el auto eléctrico Tito salió al mercado directo desde la provincia de San Luis bajo el sello de Coradir; y este año, la empresa redobló su apuesta con Tita, la primera pick up eléctrica argentina.