Empresas B: el número de compañías certificadas por su triple impacto crece en la Argentina

La lista de las denominadas “empresas B” crece en la Argentina. Se trata de compañías que, certificadas por la organización B Lab, se comprometen pública y legalmente a tomar decisiones midiendo y gestionando el impacto de sus operaciones en tres dimensiones: en las personas, en las comunidades y en el ambiente.

De acuerdo con los datos de Sistema B Argentina, socia local de B Lab, en el país hay 248 empresas B, pertenecientes a 30 industrias y sectores diferentes, que emplean de forma directa a más de 28.000 personas . Y, según su reporte, en 2024, la cantidad de empresas que certificaron creció un 48%, mientras que la tasa de recertificación se ubicó en torno al 93%. En América Latina, hay 1269 empresas B, mientras que, a nivel global, hay 9625 firmas certificadas en 102 países.

Juan Bruchou, fundador y CEO de Brubank

“Somos parte de un movimiento global. Impulsamos un nuevo paradigma económico, inclusivo, equitativo y regenerativo para las personas y para el planeta. Y para eso, brindamos herramientas a las empresas para que puedan transitar este camino. Estamos acostumbrados a medir a las empresas desde un balance. Por el contrario, la evaluación de impacto les permite mirarse por primera vez y tener una visión de 360° de su impacto, para luego gestionarlo”, señaló Marina Arias, directora ejecutiva de Sistema B Argentina.

Desde el sector financiero

En 2023, Brubank se convirtió en el primer banco digital argentino certificado como empresa B. “Históricamente, los bancos no tenían una buena imagen. Por ello, cuando empecé con el proyecto de Brubank me propuse crear un banco con propósito, que contribuyera a un sistema financiero y a un mundo mejor”, indicó Juan Bruchou, fundador y CEO de la firma.

A la hora de analizar su impacto, el ejecutivo destacó que el 50% de los clientes de Brubank no habían tenido antes una cuenta bancaria ni una historia crediticia. Además, precisó que el 30% de sus usuarios están en la base de la pirámide, es decir, se encuentran dentro del 40% del país con condiciones socioeconómicas más desfavorables. “Tratamos de llegar a los lugares más remotos. El año pasado, por ejemplo, capacitamos a más de 1200 personas de forma presencial y virtual, mediante un programa de acceso a crédito. Para eso, nos apoyamos en el trabajo en red con organizaciones sociales: ellas tienen territorialidad y nosotros, la posibilidad de bancarizar”, explicó.

Paola Nimo, gerente de Sustentabilidad de Natura gentileza

Asimismo, sobre el eje ambiental, detalló: “Compensamos la huella de carbono con la reforestación de la selva tucumana: por cada empresa que abre una cuenta, plantamos un árbol. Además, diseñamos nuestras tarjetas de crédito con PVC reciclado y tratamos de concientizar a todas las personas con las que trabajamos”, explicó.

Desde la industria financiera, otra de las compañías que avanzó en este camino es Coelsa. En 2022, la firma de tecnología y núcleo del ecosistema de pagos definió la sustentabilidad como una de las prioridades estratégicas, para impulsar a través de sus servicios un impacto positivo en la sociedad. “Desde ese momento, alineamos los procesos, las políticas, las herramientas, las tecnologías y las prácticas de gestión con los estándares requeridos por B Lab”, indicó Atilio Velaz, CEO de Coelsa.

Manuel Saurí, director ejecutivo de Agua Segura

A su vez, destacó: “Trabajamos desde la cultura con diferentes acciones que nos ayudaron a priorizar y entender mejor nuestro negocio desde el punto de vista social y ambiental. Entendimos nuestra posición dentro del ecosistema financiero y cómo, a través de nuestras soluciones, generamos que más personas puedan acceder al sistema financiero y que puedan operar de forma segura”.

Consumo y foco en el ambiente

En paralelo, desde la firma de venta directa Natura Cosméticos se plantearon el interrogante sobre cómo operaban y qué tenían para aportar. “Natura nació hace 56 años en el mundo y está presente en la Argentina desde hace 31, enfocada en la comercialización de productos de cuidado personal que nos permiten construir relaciones armoniosas con nosotros mismos, con el otro y con la naturaleza. Sin embargo, nos atrevimos también a pensar y a ambicionar con una nueva frontera empresarial: la regeneración, lo que implica restaurar sociedades, ecosistemas y la propia economía”, señaló Paola Nimo, gerente de Sustentabilidad de la firma.

Y añadió: “Desde hace años, no solo medimos, sino que también monetizamos nuestro impacto, el capital social, natural y humano. Los desafíos que tenemos en el mundo son inmensos. Basta con ver lo sucedido en los primeros tres meses del año en la Argentina: los incendios en la Patagonia, en Corrientes y en Córdoba, y las inundaciones en Bahía Blanca. Y todo eso lleva un impacto social”.

Atilio Velaz, CEO de COELSA

Entre sus acciones, Nimo destacó la generación de encuestas para evaluar el desarrollo de su red de consultores de belleza en términos de educación, salud, ciudadanía y trabajo, para acompañarlos con capacitaciones; y a partir de ello, por ejemplo, indicó que detectaron oportunidades en la educación financiera y digital. Por otro lado, Nimo destacó también el lanzamiento de la marca “Creer para ver” y explicó que las ganancias obtenidas de sus ventas, tanto de las revendedoras como de la empresa, son destinadas a Instituto Natura, que promueve políticas educativas públicas.

Por su parte, desde Agua Segura, Manuel Saurí consideró: “Ser empresa B es decidir que todo te cueste un poquito más. No se trata solo de dinero, sino de entender que con cada decisión que tomamos, algo pasa, y considerar siempre el bienestar de las personas y del planeta. En Agua Segura, hay un montón de cosas que ya no se discuten: no diseñamos ningún proyecto que no sea sostenible y, con esta mirada, muchas veces también rechazamos propuestas”.

Marina Arias, directora ejecutiva de Sistema B Argentina

A través de inversiones privadas, Agua Segura implementa en diversos países programas de seguridad hídrica vinculados al acceso, saneamiento, conservación y uso eficiente del agua, entre otros. En esa línea, su fundador y director ejecutivo puntualizó: “En la Argentina, trabajamos con comedores ubicados en villas asentamientos, para la potabilización del agua. En paralelo, también trabajamos muy fuertemente en México, en problemas de fugas de agua; y en Chile, en la mejora de sistemas de riego”.

Laura Ponasso Por