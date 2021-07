Empresas disruptivas: apostar por la sustentabilidad, el nuevo enfoque de los negocios

Cuando Coca-Cola decidió cambiar el color de la botella de Sprite de verde a transparente, no fue la mejor decisión comercial a corto plazo. Los consumidores se enojaron y reclamaron por el cambio del envase, puesto que el arraigo por el producto tradicional era más fuerte. Sin embargo, la decisión de la compañía no era meramente estética o de marketing: el color verde significaba menor valor para su reciclaje porque el plástico pigmentado presentaba una mayor complejidad para volverlo re-utilizable.

“Los consumidores prefieren el envase verde, pero las empresas tenemos que tomar decisiones que no parecen razonables en el corto plazo para aportar sustentabilidad en el largo plazo”, explicó Mariale Álvarez, directora de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Argentina y Uruguay, durante la quinta edición de Sustentabilidad, encuentro organizado por LA NACION y transmitido por Youtube, las redes sociales del diario y lanacion.com.

En el campo de las bebidas sin alcohol, el 35% de los envases que se compran son retornables. A pesar de que están a la venta, los usuarios finales se inclinan por las opciones no retornables, porque, de la otra forma, “es más trabajoso e implica planificar la compra”. El problema clave en el que está trabajando Coca-Cola es que si el envase retornable no vuelve al circuito, no cumple su rol de ser beneficioso para el medio ambiente, ya que su proceso de fabricación implica más consumo de agua.

En cambio, en el universo de las bebidas alcohólicas, la situación es completamente inversa. El 60% de los envases de Cervecería y Maltería Quilmes son retornables y vuelven al consumidor unas 29 veces antes de que terminen con su ciclo de vida.

Mariale Álvarez, de Coca-Cola, explicó que, además de los plásticos, los consumidores tienen una mayor consciencia sobre todos los materiales que utilizan las compañías Fabián Malavolta

“Se amortiza la producción de ese envase y el consumidor se vuelve consciente. Nosotros le damos una importancia fundamental a eso, retiramos los envases para que sean reciclados en un 100% en una fábrica de vidrio. Nuestra estrategia es inspirarse en la naturaleza, ser conscientes y trabajar desde el diseño en cómo pensar la reutilización para poder impulsar la economía circular”, sostuvo Vanesa Vázquez, gerenta de Crecimiento Inclusivo de Cervecería y Maltería Quilmes.

En el caso de Unilever, el producto estrella de la sustentabilidad se volvió el jabón líquido para diluir de Ala y Skip. El envase involucra menos plástico, reduce el dióxido de carbono y, al mismo tiempo, el precio del artículo es más económico para los consumidores. “Fue elegido con tanto éxito, que se volvió la muestra de que el camino que estamos recorriendo es el correcto”, resaltó Mariana Reñe, gerente de Sustentabilidad y Comunicación Interna de Unilever.

“Todo lo que se hace en la construcción de una economía circular es procurar que los desechos plásticos no terminen en el medio ambiente, sino que vuelvan al consumidor”, resumió Matías Campodónico, director de Asuntos Públicos, Gobierno y Sustentabilidad de Dow para América Latina en Dow. Específicamente, la empresa química lanzó al mercado la primera resina posconsumo hecha de plástico reciclado, que nace en las cooperativas de reciclaje. En un solo año, la firma duplicó las ventas de este artículo y actualmente busca expandirse a otros mercados, entre ellos a la Argentina.

Desde productores a comerciantes, la cadena de valor en el centro

En la provincia de Mendoza, Unilever le acercó a los productores que cosechan vegetales un código de agricultura regenerativa, para recuperar la tierra en la que trabajan y así “respetar los tiempos de la naturaleza”. A través del trabajo conjunto y el aprendizaje en ambos sentidos, la empresa busca entablar relación con todos los actores de la cadena de valor más allá del negocio.

“La cadena de valor es esencial. En nuestro caso, el 93% de lo que vendemos se produce en la Argentina, por eso es fundamental trabajar con todos los actores y llevar la sustentabilidad a sus empresas. Trabajamos con 2000 pymes, las capacitamos y acompañamos en el proceso de inculcarles la sustentabilidad en el corazón del negocio”, aseguró Reñe.

Mariana Reñe, gerente de Sustentabilidad y Comunicación Interna de Unilever. Fabián Malavolta

En el mismo sentido opinó Vázquez, quien añadió que Quilmes creó una aplicación para trabajar con los proveedores para “mejorar su gestión en términos de sustentabilidad”, así como también para incorporar una mirada de diversidad e inclusión. No solo les acercan protocolos con perspectiva de género o cómo incorporar más mujeres a sus equipos, sino que las pymes también le enseñan a la compañía distintas soluciones, como por ejemplo, cómo destilar alcohol 70% para armar alcohol en gel durante la pandemia. En definitiva, un proceso de ida y vuelta.

“Es fundamental trabajar con la cadena de valor, con proveedores y emprendedores, que puedan traer soluciones tecnológicas. Tenemos que pararnos desde el lugar de poder trabajar en conjunto para brindar herramientas, acompañarlos en el proceso. Nosotros tenemos 5000 proveedores, somos una empresa absolutamente federal, el 95% de ellos son pymes que están en todo el país”, completó Vázquez.

Vanesa Vázquez (Cervecería y Maltería Quilmes), Carla Quiroga (LA NACION) y Matías Campodónico (Dow) Fabián Malavolta

Por su parte, Coca-Cola admitió que siempre el enfoque de la empresa estuvo puesto sobre los proveedores. Pero, ante la pandemia de coronavirus, las prioridades cambiaron: los almacenes que vendían sus productos corrían el riesgo de cerrar debido a la crisis.

“Llegamos a 25.000 kioscos -al 80% lo llevan adelante mujeres- para darles apoyo y que sigan abiertos. Les dimos créditos no reembolsables, reposición de productos gratis, elementos de protección personal como alcohol en gel y barbijos, los digitalizamos. La pandemia nos forzó a recalcular y decir: ‘Ojo, esta parte de la cadena de valor se volvió vulnerable y hay que atenderla”, contó Álvarez.

Sustentabilidad también es diversidad

“En el caso de Dow, la inclusión y la diversidad es nuestra ambición. Nuestros valores son el respeto por las personas, el cuidado del planeta. Esto es algo que vemos todos los días, desde el hecho no fortuito de ser una de las cuatro empresas de Fortune 500 que tiene un CEO abiertamente gay, es un activista por la inclusión y la diversidad”, relató Campodónico durante el panel moderado por la periodista Carla Quiroga. Además, en Dow el 50% de los líderes de América Latina y el 40% del personal son mujeres.

El día en que izaron la bandera LGTBIQ+ en todas las sucursales del mundo en las cuales Dow tienen operaciones hubo “resistencias y críticas”, pero los directivos de la compañía “estamos decididos a dejar en claro de que esta es la manera en la que tenemos que avanzar para que haya un ambiente de trabajo en el cual todos puedan sentirse cómodos, que sientan que pertenecen, traer propuestas diferentes y disruptivas”.

“La diversidad nos interpela. En Unilever tenemos una directora general mujer que nos inspira constantemente, nos impulsa a ser la mejor versión de cada uno. Desde ya que la equidad de género la alcanzamos el año pasado, ya que el 54% la empresa está liderada por mujeres, un board casi completo de mujeres. Pero entendemos que en la pandemia las mujeres tomaron un rol muy importante. Por eso empezamos a visibilizar y concientizar sobre el trabajo de las mujeres líderes en merenderos y comedores, que se pusieron al frente a hacer un plato de comida en el peor momento. En donde operamos, desarrollamos un ciclo de capacitaciones para empoderarlas desde donde somos expertos, ahora nos estamos extendiendo a otros municipios. Llegamos a 500 mujeres que llegan a 50.000 personas, es una red inmensa de mujeres cambiando el mundo. Creo que eso ya está sucediendo”, cerró Reñe.