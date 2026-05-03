Premios SND: LA NACION, entre los 10 medios con mejor diseño digital del mundo

Con un total de 26 distinciones —seis medallas de bronce y 20 premios a la excelencia—, LA NACION se posicionó en el top 10 mundial en la categoría digital de los prestigiosos premios que otorga la SND (Society for News Design). Ubicado en el octavo lugar, este medio compartió los primeros puestos con The New York Times, The Washington Post y Reuters, entre otros.

Al igual que en la edición anterior, LA NACION fue el único medio argentino premiado y el que más galardones recibió entre las publicaciones de habla hispana.

Estos resultados son producto del trabajo de Narrativas Digitales y la sección A Fondo, un equipo donde conviven el periodismo, el diseño y la programación para abordar temas complejos a través de formatos innovadores con foco en las nuevas formas de contar historias.

Cuatro historias que apostaron a la innovación

Entre los trabajos que recibieron medallas de bronce, se destacan producciones basadas en nuevas tecnología para ofrecer una perspectiva diferente.

La reconstrucción de la explosión de la fábrica de Río Tercero obtuvo una medalla de bronce

En el caso de la investigación “Así volaron la fábrica de armas de Río Tercero”, el jurado valoró tanto el rigor visual como la narrativa integrada al diseño de la página. Con un modelo 3D, esta producción recrea las escenas de la explosión, ocurrida en 1995 en Córdoba, con un nivel de detalle inédito.

Medalla de bronce para el interactivo sobre el departamento donde cumple condena Cristina Kirchner

Para el trabajo “San José 1111, 2°D”, el equipo utilizó planos y fotografías para reconstruir un modelo tridimensional del departamento donde la expresidenta Cristina Kirchner cumple su condena de prisión domiciliaria. La producción permite entender la disposición y las dimensiones del lugar de forma inmersiva.

Una de las medallas de bronce fue por la cobertura de la transición papal

La transición en el Vaticano fue una cobertura integral sobre la despedida de Francisco y la elección del papa León XIV. La apuesta incluyó desde formatos scrollytelling y análisis de datos hasta mapeos y reconstrucciones en profundidad para explicar un momento histórico para la Iglesia y el mundo.

El recorrido visual por el sistema que traslada el equipaje en Ezeiza fue distinguido por la SND

“Las entrañas de Ezeiza” consistió en un viaje visual por el sistema de cintas y sensores que transporta los equipajes en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Fue reconocido por su innovación en el uso del video y su calidad en la categoría regional.

El jurado también reconoció el trabajo individual de dos diseñadoras del equipo: Florencia Abd recibió una medalla de bronce por su porfolio y Alejandra Bliffeld fue distinguida con un premio a la excelencia.

Además de los bronces, LA NACION recibió 20 premios a la excelencia

La SND es una organización internacional que busca destacar los trabajos que desafían los límites del diseño y la tecnología en el periodismo. Los ganadores son elegidos por un panel de periodistas visuales de todo el mundo que evalúan las producciones de los medios más prestigiosos a nivel global.

Estos reconocimientos refuerzan la premisa de LA NACION de usar el diseño como una herramienta clave para contar historias necesarias de manera clara y atractiva para la audiencia.

Las distinciones al diseño se suman al premio otorgado hace dos semanas por la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA), que representa a los medios más prestigiosos de la región y del mundo. LA NACION fue el único de la Argentina que se alzó con un galardón, de la mano de la producción multiplataforma sobre la explosión de Río Tercero en la categoría Mejor Visualización de Datos.