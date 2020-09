Empresas, entre la urgencia y el futuro. La estrategia para surfear el tsunami

Ignacio Hequet (EY) habló de la importancia de reajustar las estrategias para pensar en el futuro Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

"La estrategia para surfear el tsunami". Este fue el título del primer panel del evento "Empresas", organizado por LA NACION. Ignacio Hecquet, contador público y socio líder de Estrategia y Transacciones de EY, habló sobre cómo atravesar esta crisis agravada por la pandemia de coronavirus y puso énfasis en las estrategias de largo plazo. "Hay que ver cómo surfeamos el tsnuami y tratar de dedicarle tiempo no solo al ahora, sino también a pensar en el futuro", explicó.

Comparó la pandemia de Covid-19 con un viaje en bote, uno que "ya tenía fisuras". "De golpe vino la tormenta y quedamos con el bote dado vuelta. Hay que respirar profundo, dar un paso para atrás con perspectiva para ver la ideas y pensar antes de darle curso a la acción", aseguró, y agregó que en el ahora hay que luchar para sacar al agua. Según su punto de vista, "desde el verdulero hasta las grandes empresas" tuvieron que adaptarse a esta nueva situación. "Una vez que nos estabilizamos, ahí hay que pensar en el futuro", dijo.

Cuidar al equipo, proteger la estabilidad financiera, cubrir los gastos, renegociar con los proveedores y comunicar dando un diagnóstico claro. Estas son las cuestiones que él considera importante llevar a cabo para subsistir en el presente. "Salir del shock y guardar la estabilidad del negocio", dijo.

Para el día después, aseguró que es necesario repensar las estrategias y "pensar en las nuevas tendencias". "El 80% de los CEO sabe que tiene que revisar, repensar y reajustar su estrategia; muchos tienen que empezar desde cero", dijo.

Ignacio Hecquet, socio líder de Estrategia y Transacciones de EY, dialogó con José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

"Hay que ver por dónde va a venir el mundo. Hay que lograr valor a largo plazo, pero no solo para el accionista, porque la empresa, si no consolida valor para su ecosistema, no tiene sustentabilidad", agregó, y aseguró que hay que poner foco en las próximas generaciones, que van a trabajar de otra manera y van a demandar otras cuestiones.

"Hay que entender el nuevo ecosistema de negocios para la empresa, ya que cambia constantemente: hoy el competidor no esté en los modelos tradicionales, sino que puede venir de cualquier lado y en cualquier momento", explicó. Y añadió: "Hay que recablear las empresas, sobre todo a las tradicionales. Hay que acortar las distancias entre el pensamiento y la acción".

Con respecto al liderazgo del futuro, explicó cómo tienen que ser los líderes: creadores y articuladores de un propósito a largo plazo, tienen la misión de hacer atractiva la empresa tanto para los clientes como para los talentos, ser humanos y directores de orquesta.