escuchar

Luciana Gasser estudió y se recibió de abogada en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Trabajando en una compañía de análisis de riesgo crediticio detectó una oportunidad que transformó en emprendimiento en Londres, a donde se fue en 2019. Así nació “Cheers Contracts”, una empresa que ofrece contratos legales automatizados, suma varios premios internacionales y acaba de desembarcar en la Argentina. Arrancó con una inversión de US$25.000 y reunió otros US$300.000 en una ronda de financiamiento.

Cordobesa, a los 30 años decidió mudarse a Londres porque entendió que la ciudad no solo le permitiría optimizar su inglés, sino que era un “foco estratégico de negocios, un polo de inversión”. Es decir, imaginó que era el lugar para llevar adelante su idea, “de siempre”, de encarar un emprendimiento.

“Desde que me recibí pensé en dedicarme al Derecho Empresario -cuenta a LA NACION-. Mi primer cliente fue une compañía brasilera. Después me costó encontrar un espacio, me fui a Buenos Aires a hacer un máster y empecé a trabajar en una empresa de análisis de riesgo. Detecté que mis clientes internos eran malos negociando contratos. Estaba en el centro de datos más grande de Latinoamérica y pensé que se podía generar un oportunidad. ¿Por qué no juntar las dos cosas, hacer contratos más fáciles, más accesibles, usando datos?”.

En 2019 decidió irse, con esa idea en mente, a Londres. “Cheers Contracts” nació en 2022: “Siempre tuve la idea de trabajar en contratos inteligentes y su automatización. Registré la idea de arranque, pero la pandemia del Covid-19 demoró todo”.

Por Linkedin, antes de viajar, había contactado a Lucio Orazi, un neuquino radicado en Londres, con experiencia en empresas importantes. Le había pedido que la “guiara” para hacerse su espacio, pero tiempo después terminaron asociándose en el emprendimiento.

Los argentinos esperan terminar el 2024 con 100 clientes

Participaron en tres aceleradoras, entre las que se destaca E-Works, la de la española ESADE, y fueron elegidos como una de las 50 mejores startups de Europa por UStartups. Esperan en el 2024 llegar a los cien clientes.

El emprendimiento es pionero en la digitalización de contratos. El servicio es clave para las pymes que no cuentan con un área legal o con presupuesto para realizarlos. Gasser explica que solo un 20% de los contratos se negocia y esa discusión es sobre determinadas cláusulas, no sobre todo. “Aun así se genera incomodidad, temor. Por eso la idea fue hacerlos fáciles, amigables”, sintetiza.

Comenzaron con el “mínimo producto viable” para distintas empresas convencidos de que optimizando las operaciones se escala. “Si se unifican contratos se pueden ahorrar 10% lo que equivale a unas 20 horas a la semana. Al año son tres meses de un full time. Para las empresas más chicas son cifras muy significativas”, agrega. Uno de los primeros clientes fue una firma de marketing que detectó que “le mejoraron los ratios de pagos, negociaban mejor el alcance de servicios. No había sorpresas, la entrega de servicios era correcta y, por lo tanto, también los pagos”.

Trabajan con empresas proveedoras de servicios, con consultoras, con firmas de software. “Estamos enfocándonos ahora en contratos inteligente e Inteligencia Artificial para acelerar tiempos y entender mejor las oportunidades, lo que potencia el negocio”, señala la abogada.

Sostiene que, en el caso de las compañías grandes, aunque ya tienen modelos de contratos redactados por abogados, la plataforma les permite automatizarlos. La estructura de los contratos que ofrecen es flexible, se pueden agregar o quitar cláusulas para acompañar la realidad del negocio. Cuentan con una interfaz fácil de usar, con plantillas de diferentes tipos de contratos en inglés y en español. Toda la documentación es revisada por abogados en Inglaterra y en la Argentina. El proceso cuenta con trazabilidad completa.

El emprendimiento ofrece cuatro planes: Gratuito, Essentials (£69/mes - £699/año), Pro (£159/mes - £1.569/año) y Custom destinado a empresas de más de 50 empleados. “Los clientes reciben todas las notificaciones en el mismo lugar, la información no está dispersa, tienen una visión de 360 grados del estado de los negocios. Mejoramos las operaciones, dándole visibilidad y control”, plantea Gasser.