“Escucho ofertas”: Uno de cada cinco empleados está abierto a evaluar nuevas oportunidades laborales

Uno de cada cinco empleados está abierto a escuchar ofertas en materia laboral De acuerdo a un estudio regional, entre el 18% y el 22% de las personas que actualmente se encuentran empleadas están dispuestas a participar en nuevos procesos de selección de personal. El dato surge del análisis de 180.000 perfiles activos en procesos de recruiting durante los últimos 12 meses en distintos países de la región, entre ellos Argentina, Chile, Colombia, Perú y México.

El cruce de información fue realizado por Talentum, startup dedicada a la automatización de selección de personal mediante el uso de inteligencia artificial. Para llegar a estos resultados se tomaron en cuenta tres variables: el nivel de actividad reciente en LinkedIn —como actualizaciones de perfil, interacciones o cambios laborales—, las respuestas a campañas de “contactabilidad” (tasa de apertura y de respuesta) y la disposición explícita a avanzar en un proceso cuando la IA realiza las búsquedas iniciales.

Cuando un candidato cumple con las tres condiciones —actividad, respuesta y disposición— es señalado como “abierto a evaluar una segunda opción”. Ese grupo representa, a nivel regional, entre el 18% y el 22% del mercado laboral. En el caso de Argentina, el porcentaje se ubica en el 19,4%.

Más apertura en IT

El análisis por áreas de trabajo muestra diferencias marcadas. Los sectores con mayor apertura de sus empleados a evaluar segundas oportunidades, con promedios de entre el 25% y el 32%, son Tecnología (desarrolladores, QA, data y soporte), Marketing digital, Ventas IT, Comerciales B2B y Operaciones en empresas de servicios.

Tecnología es el área en el que los talentos se muestran más dispuestos a escuchar ofertas de trabajo

En el otro extremo, las áreas con menores niveles de inquietud de cambio presentan promedios que oscilan entre el 10% y el 15%. Allí se encuentran Administración, Finanzas, Legales, Manufacturas, Salud y Educación.

“La explicación que encontramos es que las áreas ‘altas’ son mercados más competitivos, con salarios dinámicos y mucha movilidad. Las ‘bajas’ suelen tener estructuras más estables y menor rotación natural”, señaló Lucas Yanco, de Talentum.

Del total de perfiles analizados por el agente de IA de la compañía, el 70% proviene de LinkedIn, mientras que el 20% surge de portales de empleo de la región y el 10% de ATS (sistemas de seguimiento de candidatos). Según Yanco, si bien LinkedIn sigue siendo la principal señal de movimiento laboral, las respuestas a campañas de WhatsApp y el pre-screening permiten validar la intención real de cambio.

Evolución en el tiempo

El informe también identifica tres períodos diferenciados en los últimos años. Durante el post pandemia (2021–2022) se registró una apertura muy alta a segundas alternativas laborales, con niveles de entre el 27% y el 30%. En 2023 se produjo una caída, con promedios de entre el 16% y el 18%, asociada a una mayor cautela y menos búsquedas activas. En los últimos dos años, en cambio, se observa una estabilización en torno al 20%, con un leve repunte en perfiles digitales y técnicos.

En cuanto a las razones que impulsan estas búsquedas pese a contar con empleos estables, la principal es la motivación salarial (45%). Le siguen la necesidad de mayor crecimiento o la falta de crecimiento interno (27%) y, en tercer lugar, el desgaste, el burnout o malas experiencias con el liderazgo (18%).

Finalmente, los datos muestran que, cuando se envían campañas de contacto a perfiles que declaran no estar buscando trabajo, el 58% de quienes responden afirma que estaría dispuesto a escuchar una propuesta mejor. A partir de esto, el informe concluye que aproximadamente la mitad de los candidatos pasivos son en realidad “semi-activos”.