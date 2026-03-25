MiQ compra Adsmovil y crece en el negocio de la publicidad y la compra programática

La empresa global de tecnología publicitaria MiQ anunció la adquisición del negocio de Adsmovil en América Latina. La integración combina el músculo tecnológico de MiQ -respaldado por su sistema de inteligencia artificial- con la experiencia regional de Adsmovil en mobile, retail media y digital out-of-home-, lo que les permitirá robustecer sus soluciones de datos y compra programática para marcas y agencias.

Con esta compra, MiQ profundiza su estrategia de crecimiento en mercados emergentes y suma presencia directa en 12 países, entre ellos la Argentina, México, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Uruguay. La compañía pasará a operar con más de 150 especialistas en la región bajo un modelo unificado de planificación, activación y optimización programática.

La firma había ingresado al ecosistema publicitario digital de América Latina en 2025, con operaciones iniciales en Brasil, México y Colombia. Al frente de esta expansión se puso Eric Tourtel, un ejecutivo con trayectoria en la industria, quien estableció Teads en América Latina.

Alberto Pardo (Adsmovil): "Nuestro objetivo fue simple: crear y ofrecer soluciones de clase mundial para clientes en toda América Latina" RODRIGO ANTUNES

Para la empresa, fundada en Londres en 2010, el mercado no es menor. Según datos de eMarketer, América Latina representa una gran oportunidad para el desarrollo de soluciones avanzadas en publicidad programática, con un mercado digital valorado en US$24.000 millones y una proyección de crecimiento que alcanzará los US$34.000 millones para 2028.

Cómo queda la estructura tras la compra

Fundada en 2010 por el colombiano Alberto “Banano” Pardo, Adsmovil se posicionó como una compañía de publicidad digital y datos, especializada en segmentación de audiencias mobile-first, data-agnostic y ejecución omnicanal. Con oficinas en la Argentina, México, Brasil, Colombia y Estados Unidos, ayuda a marcas y agencias a alcanzar, entender e influir en los consumidores a través de múltiples canales.

Eric Tourtel (MiQ LatAm): "Con más de 150 personas en América Latina, ahora somos la mayor oferta independiente de programática en la región"

Tras la adquisición, el negocio latinoamericano de Adsmovil será integrado a MiQ y quedará liderado por Eric Tourtel, CEO de MiQ LatAm. Pardo, en tanto, permanecerá como chairman regional y asesor del equipo combinado, y continuará operando el negocio de Adsmovil en los Estados Unidos como una compañía independiente y separada: el negocio en Norteamérica no forma parte de esta transacción.

“Cuando construimos Adsmovil, nuestro objetivo fue simple: crear y ofrecer soluciones de clase mundial para clientes en toda América Latina. Con esta adquisición, los clientes de MiQ obtienen esa ventaja mediante un mayor acceso a mobile, retail media y DOOH, mientras que los clientes de Adsmovil se beneficiarán de la conexión con la tecnología premiada de MiQ y su alcance global”, señaló Pardo.

MiQ opera soluciones programáticas en múltiples canales publicitarios y procesa más de 700.000 millones de señales globales para conectar a las marcas con audiencias que consumen contenidos en TV conectada, sitios web o entornos de comercio electrónico. Ambas capacidades convergerán en mayo de este año, cuando MiQ lance formalmente en la región Sigma, su tecnología de IA, que integrará datos de Adsmovil Personas y de la plataforma de retail media omnicanal de la compañía, Linki.

Con esta integración, anunciantes y agencias de los principales holding companies globales podrán acceder a un inventario más amplio y ejecutar estrategias programáticas full-funnel con información unificada sobre lo que las audiencias ven, buscan, navegan y compran. La compañía combinada gestionará más de 400 millones de identificadores únicos en la región, lo que permitirá campañas más precisas y medibles.

“Con más de 150 personas en América Latina, ahora somos la mayor oferta independiente de programática en la región, lo que nos da la escala y la fortaleza necesarias para ayudar a nuestros clientes a crecer y alcanzar sus objetivos de negocio en 2026 y en los años siguientes”, señaló Tourtel.