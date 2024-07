Especialización: la receta para enfrentar la escasez de talento en el mundo laboral

Escuchar

El mercado laboral está en medio de grandes cambios, tanto en Argentina como en todo el mundo. Relacionado a esto, un fenómeno nuevo, o por lo menos no tan visible para la gran mayoría de las personas, es la creciente escasez de talento, impulsada por una brecha de habilidades que tiende a ampliarse como producto del avance de la tecnología y la digitalización de las empresas. Esta brecha de habilidades ha derivado en cada vez más mercados que enfrentan un contexto en el que muchas personas no encuentran trabajo y muchas organizaciones no encuentran al talento que tanto necesitan.

"Esta tendencia se está agravando por la velocidad en la que los conocimientos y las habilidades laborales caducan y se hacen obsoletas, razón por la cual la empleabilidad de las personas depende hoy mucho más de su capacidad de aprender y ya no tanto de los conocimientos adquiridos previamente." Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay.

Este contexto está generando enormes desafíos en las empresas a la hora de atraer y retener al talento que necesitan para operar, crecer y desarrollarse. Frente a este escenario, Randstad, la compañía de talento líder a nivel global, potencia su propuesta de valor a través del lanzamiento de cuatro líneas de especialización, con las que se propone ser el partner que el talento necesita para el desarrollo de su carrera, así como también el de empresas para cubrir sus necesidades de talentos.

Con un enfoque innovador y equipos de expertos en diferentes perfiles profesionales, la compañía de recursos humanos lanzó en todo el mundo su nueva estrategia “Partner for Talent”, sostenida en las especializaciones Randstad Operational, Randstad Professional, Randstad Digital y Randstad Enterprise. Con esta iniciativa, Randstad busca una asociación profunda con sus clientes, que van desde PYMEs locales hasta las empresas más grandes del mundo, ayudándolos a conseguir eso que tanto necesitan: talento con habilidades especializadas, y al mismo tiempo acompañar al talento para desarrollar su empleabilidad, asegurando habilidades y experiencias laborales relevantes que les permitan tener carreras laborales gratificantes.

Las 4 nuevas especializaciones para destacarse como talento:

Randstad Operational: se centra en encontrar, desarrollar y conectar rápidamente talentos con habilidades únicas con empresas para sectores como logística, industria, automotriz, oficios calificados, contact centers, puertos, hotelería y alimentación.

se centra en encontrar, desarrollar y conectar rápidamente talentos con habilidades únicas con empresas para sectores como logística, industria, automotriz, oficios calificados, contact centers, puertos, hotelería y alimentación. Randstad Professional: con esta especialización, Randstad busca ayudar a las personas a prosperar en sus carreras y a las empresas a alcanzar el éxito, acompañando en la construcción de equipos de trabajo especializados, con perfiles de ventas y marketing comercial, salud, recursos humanos, educación, ingeniería, utilities, finanzas, seguros, consultoría y retail.

con esta especialización, Randstad busca ayudar a las personas a prosperar en sus carreras y a las empresas a alcanzar el éxito, acompañando en la construcción de equipos de trabajo especializados, con perfiles de ventas y marketing comercial, salud, recursos humanos, educación, ingeniería, utilities, finanzas, seguros, consultoría y retail. Randstad Digital: ya sea fortaleciendo el equipo actual de los clientes con nuevos talentos o a través de soluciones personalizadas de consultoría, esta especialización le permite a Randstad ser un partner clave en la transformación digital. Dirigida a empresas de todos los tamaños y sectores, se enfoca en diferentes disciplinas y perfiles, desde especialistas en CX hasta desarrolladores de software integrado, desde ingenieros de datos hasta expertos en migración a la nube.

ya sea fortaleciendo el equipo actual de los clientes con nuevos talentos o a través de soluciones personalizadas de consultoría, esta especialización le permite a Randstad ser un partner clave en la transformación digital. Dirigida a empresas de todos los tamaños y sectores, se enfoca en diferentes disciplinas y perfiles, desde especialistas en CX hasta desarrolladores de software integrado, desde ingenieros de datos hasta expertos en migración a la nube. Randstad Enterprise: con esta especialización, la compañía brinda a clientes globales el acceso a sus soluciones de talento a través de una relación estratégica y consultiva. Está compuesta por soluciones que abarcan todo el ciclo de vida del talento: desde la adquisición, consultoría y desarrollo de talentos, hasta la transición de carrera.

“Partner for Talent” es el concepto con el que Randstad materializa su visión y busca convertirse en un socio de confianza para el talento, ayuda a las personas a avanzar en su carrera profesional, desarrollar habilidades relevantes y encontrar propósito y pertenencia en su lugar de trabajo a lo largo de toda su vida laboral.

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.

