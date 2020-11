Facundo Manes: las alternativas para superar la crisis

Facundo Manes aseguró que la empatía y el trabajo en equipo son las claves para salir fuertes y ser resilientes después de una crisis Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

María Filgueira Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de noviembre de 2020 • 11:15

"Resiliencia, inteligencia colectiva, cooperación y empatía". Estos cuatro conceptos son la clave para mirar hacia el futuro según el neurólogo y neurocientífico Facundo Manes, quien participó del encuentro Mujeres Líderes, organizado por LA NACION, y ahondó sobre lo que deberá hacer la sociedad luego de una crisis como la que se vivió este año.

"Sálvese quien pueda sería un desastre en estas circunstancias. Nos mataría a todos", aseguró en diálogo con José Del Rio, secretario general de Redacción de LA NACION. Para él, todo se debe hacer en "forma colectiva" y la empatía es la base de cualquier conocimiento y liderazgo.

En diálogo con José Del Rio (LA NACION), Facundo Manes explicó como se transformó el liderazgo y las claves del éxito para pensar en el futuro Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Malavolta

Luego, mencionó tres características que llevan al éxito. En primer lugar, que todos los miembros del equipo tengan alta empatía, ya que "cuanto más haya, más éxito tendrán". En segundo lugar, que haya un líder que tenga una visión y tome riesgo, pero que también haya otras voces que lo acompañen.

Por último, habló de la diversidad de género en los equipos. "Las mujeres suelen rendir mucho mejor en tests de empatía", dijo. Y aseguró que el liderazgo cambió y hoy es distinto de lo que se conocía. Explicó que ya no pasa por tener un líder fuerte o inteligente, sino que sea empático y que represente y entienda al grupo que lidera. "El liderazgo hoy tiene un concepto diferente de lo que uno imagina, hasta el carisma está en cuestión", añadió.

Supervivencia después de la crisis

"Después de grandes crisis surgieron cosas buenas, pero también se pueden ver las malas. Podemos salir mejor o peor, por eso depende de nosotros", explicó, y agregó que la pandemia de Covid-19 va a cambiar a la sociedad e incluso va a acelerar lo que venía sucediendo previamente.

En tanto, aseguró que antes de la pandemia el mundo ya estaba viviendo una nueva revolución industrial, pero diferente de las anteriores. "No solo transforma lo que hacemos, sino que nos transforma a nosotros. Es una fusión de lo físico, lo biológico y lo digital", dijo.

"Pospandemia va a ser un híbrido. Vamos a tener que convivir con el avance de la tecnología y no tenemos que tener miedo a deshumanizar. Hay habilidades que las máquinas nunca van a poder reemplazar de los seres humanos", explicó, y aseguró que hay que tomar lo mejor de cada mundo: lo mejor de la inteligencia artificial, de la tecnología y de los seres humanos.

Vamos a tener que convivir con el avance de la tecnología y no tenemos que tener miedo a deshumanizar. Hay habilidades que las máquinas nunca van a poder reemplazar de los seres humanos Facundo Manes

"Las máquinas son mejores en procesar datos en poco tiempo o buscar patrones, pero no nos van a superar", dijo. Mientras tanto, aseguró que las personas deben invertir su tiempo y conocimiento en aquellas habilidades que las máquinas nunca tendrán: el pensamiento crítico, la reflexión, la compasión, la empatía y la creatividad, entre otras.

Por otra parte, el neurólogo afirmó que después de una crisis hay un shock inicial y un dolor social y emocional fuerte, pero después "aparece una dinámica con nuevos valores, significados y propósitos" y aparece la resiliencia como respuesta humana.

Con respecto al miedo frente a una situación de peligro, Manes explicó que no debe ser nuestra guía si miramos al futuro. "El miedo nos paraliza, nos pone a la defensiva y es un arma de coerción. El peligro está en que los poderosos lo usen como excusa para cuidarnos y así controlarnos", dijo.

"Tenemos que vencer al miedo. Tenemos que tener menos miedo y más cuidado", aseguró, y agregó que luego de la pandemia la sociedad va a privilegiar más el contacto humano al que estaba acostumbrado antes del aislamiento.

"Todas las pandemias cambiaron los sistemas de creencias de su época y la Argentina necesita un nuevo clima de época", explicó, y agregó que, para él, el país está en "decadencia".

"Nosotros tenemos que tener un proyecto estratégico basado en el conocimiento que no sea solo de un grupo, sino que sea de todos", dijo. Para él, en la actualidad se están discutiendo cuestiones que no transforman el problema de fondo. "Tenemos que pensar en grande y tenemos que decirles a los jóvenes que no aflojen", finalizó.

Conforme a los criterios de Más información