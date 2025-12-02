Farm Rio desembarca en la Argentina y acelera su expansión regional

Un nuevo jugador se suma a la escena del retail de moda: Farm Rio desembarca por primera vez en la Argentina. La marca, nacida en Río de Janeiro y hoy convertida en un fenómeno internacional del segmento fashion & lifestyle, inauguró su primera tienda en el país y confirmó un ambicioso plan de expansión regional.

El local fue inaugurado en Alcorta Shopping, centro comercial también elegido por otras marcas internacionales, como las francesas Sandro y Maje. Sobre una superficie de 105 metros cuadrados, la tienda comercializa cerca de 200 piezas de la colección del verano 2025, que incluye los icónicos vestidos de la marca, remeras con diseños coloridos, blusas y conjuntos.

El desembarco de Farm Rio se da de la mano del Grupo Markova, liderado por Mariano Lobera, quien asumirá también como director regional de la marca. El plan prevé la apertura de entre ocho y diez tiendas adicionales en la Argentina y Uruguay, mercados en los que el grupo posee la exclusividad para el desarrollo y operación; y el lanzamiento de un e-commerce.

Lobera suma una carrera de más de 15 años en la industria y desde 2007 conduce la transformación y la expansión de Markova -fundada por sus padres bajo el nombre Comma-: en estos años, la firma se consolidó en shoppings de todo el país, con más de 40 locales. Para el empresario, la incorporación de Farm Rio le “permite complementar el perfil urbano y contemporáneo de Markova y ampliar la presencia del grupo en el segmento lifestyle".

Farm Rio nació en 1997 como un pequeño puesto en un mercado de Río de Janeiro, creado por Katia Barros y Marcello Bastos. Hoy cuenta con más de 130 tiendas en Brasil, 2000 empleados y presencia en más de 2000 puntos de retail a nivel mundial. La marca forma parte del grupo Azzas 2154, uno de los mayores conglomerados de retail de moda de América Latina, creado en 2024 tras la fusión de Arezzo&Co y Grupo Soma.

Otros jugadores que entran en escena

El desembarco de Farm Rio coincide con un reacomodamiento del retail de moda, marcado por el ingreso -y regreso- de compañías globales que aceleran su presencia física en el mercado local de la mano de socios con experiencia operativa.

Tal es el caso de H&M, que concretó su regreso al país a través de una alianza inédita con Coto. La cadena sueca lanzó una cápsula exclusiva de verano en una selección de hipermercados. Para Coto no se trata de su debut en el rubro moda, ya que la cadena incursiona en este negocio con su marca Top Design y se posiciona como un jugador muy fuerte en el rubro camperas.

A la movida se suma la uruguaya Indian, conocida como “la H&M del Río de la Plata”. La marca desembarcó en la calle Florida con una propuesta de moda accesible y de alto recambio, apoyada en un modelo integrado de diseño, fabricación y retail que le permitió crecer de forma orgánica dentro de Uruguay y ahora apuesta a replicar esa estrategia en la Argentina.

Desde el segmento premium, también hubo novedades: Sandro inauguró su primera boutique en Sudamérica, ubicada en Alcorta Shopping. El arribo se dio a través de Leuru Group, operador con más de 50 años de trayectoria en la región, con un espacio de 160 metros cuadrados diseñado por el equipo arquitectónico de París y la oferta completa de colecciones de mujer y hombre en simultáneo con las capitales de la moda.