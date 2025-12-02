LA NACION

Alianza inédita: H&M desembarca en Coto con una cápsula exclusiva de verano

Las prendas se venden en seis hipermercados de la cadena: Abasto, Ciudadela, Tortugas, Nordelta, Moreno y Mar del Plata

LA NACIONAlfredo Sainz
La colección de H&M estará disponible en seis hipermercados de Coto
H&M desembarcó en Coto. La cadena de supermercados cerró un acuerdo con la popular marca de fast fashion para comenzar a vender su última colección de verano en seis hipermercados Coto.

Al menos en una primera etapa, el acuerdo contempla la comercialización de una cápsula de H&M, en un acuerdo similar al que hace seis años cerró la marca con el empresario Arturo Alacahan para vender una colección en el centro comercial Luján Walk Shopping Cente.

La colección de H&M se venderá exclusivamente en seis hipermercados de Coto: Abasto, Nordelta, Tortugas, Moreno, Ciudadela y Mar del Plata. Los precios van desde remeras a $ 19.00 a vestidos por $46.000 o un jean a $40.000.

Para Coto no se trata de su debut en el rubro moda, ya que la cadena incursiona en este negocio con su marca Top Design y de hecho tradicionalmente es un jugador muy fuerte en el rubro camperas.

Gigante de la moda

H&M nació en 1947 en Suecia como un local de ropa femenina que se llamaba Hennes. Más adelante, su fundador, Erling Persson, compró la tienda de caza y pesca Mauritz. Desde ese momento, pasa a llamarse Hennes & Mauritz, y de esa fórmula viene sus sigla.

En 1974, la compañía comenzó a cotizar en la Bolsa de Estocolmo, y dos años después abrió su primer local fuera de los países escandinavos, en Londres. En 2013, H&M fundó su primera tienda en Chile concretando así su desembarco en el hemisferio sur.

