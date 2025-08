Filosofía ‘not work’: el motivo por el que cada vez más jóvenes renuncian a un ascenso

Mientras generaciones anteriores asociaban el éxito con el ascenso laboral y la estabilidad, hoy los talentos priorizan otros valores. El bienestar personal, la autenticidad y la alineación emocional son los nuevos pilares que las organizaciones se ven obligadas a brindar. Este escenario, en el que llegan a convivir hasta cinco generaciones dentro de una misma compañía, puede volverse tan complejo como estimulante y plantea un nuevo desafío: el de repensar la cultura organizacional.

Así, en el contexto del encuentro “Empresas en Acción Capítulo 6″ de LA NACION, Pasty Lauria, especialista en transformación organizacional y creador del método ‘not work’, conversó con José Del Rio, secretario general de Redacción del medio, y reveló cuáles son las nuevas máximas corporativas.

Según explicó, años de experiencia lo llevaron a desarrollar una filosofía en la que el trabajo es sinónimo de disfrute. “El ‘not work’ es trabajar, pero desde otro lugar, de uno de placer. Es ocupar el tiempo en algo que te genera deseo y que no se siente como una carga”, reveló.

Siguiendo esa lógica, describió a los Gen Z: “Son los nuevos colaboradores emergentes entre 18 y 25 años. Son jóvenes que prefieren el bienestar por sobre un ascenso”.

Pasty Lauria es especialista en transformación organizacional y creador del método ‘not work’ Fabián Malavolta

Son auténticos y están alineados con lo que piensan, lo que sienten, lo que dicen y lo que hacen. “Cuando los escuchás y generás el contexto con ellos, se comprometen el doble”, señaló Lauria, y añadió: “Nosotros vivíamos para trabajar y ellos trabajan para vivir; la actividad laboral es un medio para su calidad de vida”.

El requisito obligatorio de los colaboradores pasó a ser el disfrute. “Si disfrutamos, somos más eficientes e inspiramos a otros a serlo”, enfatizó el experto. Y, en contraposición, mencionó que quienes no lo hacen “contaminan” a la compañía y, al fin y al cabo, terminan incomodándose y yéndose por decisión propia.

En cuanto a otros aspectos en los que las compañías pueden ayudar al disfrute de sus trabajadores, Lauria hizo hincapié en lo esencial que es hacerlos sentir como piezas fundamentales e importantes. “Si se sienten así, se elevan energéticamente y logran mejores resultados”, destacó.

En orden de relevancia, reveló que los jóvenes priorizan: una convivencia saludable, hacer cosas que los hagan sentir importantes y, en tercer lugar, la remuneración económica.

“Ocho de cada diez personas se suelen ir más por una mala relación con sus jefes que por lo remunerativo, ¿es cierto?“, consultó Del Rio. Sin dudarlo, Lauria reflexionó: ”Si yo tengo un líder que me inspira, lo voy a seguir por elección; si no me inspira, lo voy a tener que seguir por obligación y porque no me queda otra, entonces esa relación tiene fecha de vencimiento".

Que un líder tenga calle es otro factor que suma en sus empleados. “La calle es sentido común. Nos permite mirarnos como seres humanos”, agregó.

En línea con esto, mencionó que uno de los éxitos que ha tenido Dale Play −productora y sello discográfico en la Argentina con la que trabajó en conjunto e implementó la filosofía ‘not work’− tuvo que ver con ir a hablar a la calle. “Cuando escuchás a la calle y te vinculás, empezás a percibir lo que el campo mismo te está pidiendo. Eso atrás de un escritorio no pasa”, explicó.