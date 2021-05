Finanzas personales: alternativas fáciles para escaparle a la caja de ahorro

Vivir en la Argentina obliga a una gimnasia que el resto de los ciudadanos del mundo ni siquiera imaginan. Hay que entrenar los sentidos y agilizar la toma de decisiones porque cada día cuenta en materia de preservación del capital.

Ya no hablamos de los ahorros a mediano o largo plazo. Hasta el sueldo o los honorarios profesionales hay que ponerlos a “trabajar” durante el transcurso del mes, entre un pago y un vencimiento, para que no pierdan todos los días un poco de su poder de compra frente a una inflación que en el primer cuatrimestre del año totalizó 17,6% y va en camino de estar cerca del 50% anual.

A continuación, una guía para ponerse en acción. Son alternativas sencillas y de bajísimo riesgo (en cuanto a pérdida de capital). Algunas le sacan varios puntos a la inflación, otras no, pero tienen la ventaja de no tener tiempos mínimos y liquidez inmediata, ideal para rendimientos dentro del mismo mes.

Lo más básico, pero mucho mejor que la caja de ahorro del banco que no rinde nada, son las cuentas remuneradas o los fondos de money market (o de dinero). En la práctica, un lugar más rentable para estacionar los pesos hasta que hay que pagar alguna cuenta –expensas, tarjeta de crédito, etc.–, o mientras se decide si ese dinero ya puede invertirse en otro tipo de instrumentos que requieran más plazo.

Quiena lanzó recientemente Pesos Extras, “una cuenta remunerada gratuita que genera rendimientos desde el momento mismo que se deposita y se puede retirar el dinero en cualquier momento, como si fuera un plazo fijo a un día”, explica Nicolás Galarza, fundador y CEO de la plataforma de inversiones que nació para facilitar el acceso de los inversores locales a la Bolsa de los Estados Unidos y que ahora suma nuevas funcionalidades en el mercado local. “Desde la plataforma se puede elegir no ponerle plazo a la inversión o pactarla a 7 o a 14 días para obtener rendimientos superiores que pueden llegar hasta un 38% anual”, indica Galarza.

Sin plazos

Un sistema similar es cuenta remunerada de InvertirOnline (IOL). “Los saldos que se dejan depositados en pesos tienen una tasa 27,25% (TNA) y en dólares 0,5% anual. Es muy práctico y lo suelen usar nuestros clientes para el dinero transaccional, para esos fondos que no van a estar inmovilizados dos o tres meses por lo menos”, explica José Ignacio Bano, gerente de Research de IOL.

En este mismo segmento, los fondos comunes de inversión (FCI) de dinero o money market que todas las administradoras tienen, sean independientes o de los bancos, cumplen la misma función.

Todas estas alternativas sirven para “sacarle” algo de jugo al dinero que estaría inmovilizado durante buena parte del mes. No cubren la inflación al 100%, pero tienen la gran ventaja de no tener plazo. Esa es la mayor diferencia con un plazos fijo bancario (que tiene tasa real negativa), que no puede pactarse a menos de 30 días. Son como gotas que poco a poco van colmando el vaso y abonan la estrategia de no dejar el dinero quieto y familiarizarse con la idea de invertir. “Preservar el capital es de las mayores preocupaciones financieras de nuestros clientes”, aclara Bano.

Ualá, la fintech que fundó Pierpaolo Barbieri, también fomenta la idea de no dejar el dinero inmovilizado. Tienen una alianza con la administradora de fondos SBS y los usuarios de la app “pueden abrir una cuenta de inversión y generar rendimientos sobre su dinero”, dice Andrés Rodríguez Ledermann, director de Wealth Management. De hecho ya son un millón las personas que están invirtiendo en el SBS Ahorro Pesos, un fondo conservador con disponibilidad inmediata.

“Son cada vez más las personas que se interesan en este tipo de instrumentos como una alternativa para proteger sus ahorros. Según relevamientos internos, entre las personas que tienen acceso al sistema financiero, más del 55% muestra gran interés para invertir, especialmente los más jóvenes (18 a 24 años)”, aporta el ejecutivo.

“Es muy valorada la posibilidad de invertir el dinero de forma sencilla y rápida. Algunos empiezan invirtiendo $100 y después aumentan considerablemente ese valor. Esto habla del entusiasmo que genera el probar una experiencia nueva que luego se convierte en hábito”, cuenta Rodríguez Ledermann, y remarca que “durante la pandemia la cantidad de cuentas de inversión abiertas creció un 190% y la cantidad de dinero invertido un 223%”.

Subir un escalón

Con más tiempo en el horizonte, llegan las opciones que le pueden ganara a la inflación: títulos públicos ajustados por CER y Fondos comunes de inversión con ese objetivo. Los FCI son más fáciles para los inversores que no están acostumbrados a operar en Bolsa.

“Para hacer una inversión hay que tener un horizonte de tiempo mayor y pensar cuál es el enemigo del que me quiero cuidar. Si es la inflación o si es el tipo de cambio. Mi previsión es que por algunos meses la inflación será más agresiva que el dólar”, aporta Bano .

Para quienes busquen protegerse sin asumir demasiado riesgo, la clave es buscar alternativas con poca volatilidad, es decir que su variación de precio no sea brusca.

Bano recomienda para este tipo de inversores el bono TX22, que vence en marzo del año próximo y dentro de los FCI, el AdCap Balanceado II.

Para quienes busquen protegerse sin asumir demasiado riesgo, la clave es buscar alternativas con poca volatilidad, es decir que su variación de precio no sea brusca. Shutterstock

Desde Central de Fondos, un supermercado de FCI con más de 200 fondos diferentes para elegir, tiene armada una cartera que denominan “Ganale a la inflación”. “Son cuatro fondos en pesos, para un perfil de inversor moderado”, explican los analistas.

Los seleccionados son: Balanz Escalibur, IAM Renta Plus (de la gestora de fondos de Banco Industrial) , Delta Ahorro Plus y MegaInver Renta Fija. “El rendimiento promedio de esta cartera fue de 62,5% anual, con una inflación promedio de 47,3% en los últimos tres años. Es decir que le ganó a la inflación con una diferencia de 15 puntos”, desgranan en Central de Fondos, y remarcan la importancia de la diversificación, al dividir el capital en cuatro alternativas.

MegaInver, la administradora de fondos que lideran Nora Trotta y Miguel Kiguel, recomienda también posicionarse en pesos por estos días. “Los activos asociados a la inflación tienen un ajuste en el cual el Gobierno no puede influir y frente a otras alternativas las perspectivas para los próximos meses los hacen lucir como los más interesantes”. “En la medida en que el Gobierno no influya en el Indec tenemos que estos índices reflejan razonablemente bien lo que sucede con los precios siendo una variable de ajuste sobre la que el Gobierno no tiene capacidad de influir, más allá de las medidas macro que disponga. El resto de los activos en pesos son muy susceptibles a las decisiones que tome el Banco Central o el Tesoro”, aclaran.

Su FCI recomendado para los inversores cuyo objetivo es cubrirse de la inflación es el MegaInver Retorno Absoluto, que en abril rindió 4,1%. Está invertido en bonos soberanos CER, letras, obligaciones negociables ajustadas por UVA y títulos provinciales, entre otros.

Nicolás Galarza, CEO de Quiena, deja algunos tips para manejarse en contextos inflacionarios. “Lo mejor que podemos hacer es tomar esa parte de nuestro capital (la que tiene un destino fijo) e invertirlo a corto plazo en instrumentos de bajo riesgo, que nos dan un alto nivel de certeza de que no lo vamos a perder. Y es importante que hagamos esa inversión en la misma moneda que necesitamos para realizar esos gastos. ¿Por qué? Porque de esta manera no corremos riesgo cambiario, ya que sabemos que el dólar es un activo volátil que en el corto plazo puede bajar o subir”, aporta el ejecutivo.